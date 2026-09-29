iPhone Duo nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý và khiến hai mẫu iPhone cao cấp truyền thống không nhận được nhiều sự quan tâm như dự kiến.

iPhone Duo. Ảnh: Harish Jonnalagadda/Android Central

Điều này cũng kéo theo một số báo cáo đáng lo ngại về nhu cầu đối với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Một số ước tính ban đầu cho rằng sức mua của bộ đôi này thấp hơn thế hệ iPhone 17 Pro năm ngoái. Tuy nhiên, một khảo sát mới cho thấy những nhận định đó có thể đã được đưa ra quá sớm và chưa phản ánh đầy đủ nhu cầu thực tế.

iPhone 18 Pro vẫn nhận được sự quan tâm lớn

Những ước tính ban đầu cho thấy nhu cầu đối với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể giảm so với iPhone 17 Pro. Dù vậy, Apple vẫn có khả năng bán được một lượng lớn thiết bị.

Khi những số liệu đầu tiên về nhu cầu iPhone 18 Pro xuất hiện, một khảo sát đã được thực hiện để tìm hiểu liệu người dùng có đặt mua những mẫu iPhone cao cấp mới hay không. Kết quả thu được nhìn chung khá tích cực đối với Apple.

Thoạt nhìn, con số này có thể gây nhầm lẫn bởi lựa chọn phổ biến nhất lại là không nâng cấp. Hơn 38% người tham gia cho biết họ không có ý định đổi sang iPhone mới trong năm nay. Đây có vẻ là một tín hiệu đáng lo, nhưng thực tế lại hoàn toàn bình thường.

Rất ít người dùng thay điện thoại mỗi năm. Nhiều người có xu hướng tiếp tục sử dụng thiết bị hiện tại trong 3 năm hoặc thậm chí lâu hơn trước khi quyết định nâng cấp. Vì vậy, việc hơn một phần ba số người được hỏi không đổi iPhone trong năm nay không đồng nghĩa với việc nhu cầu đối với iPhone 18 Pro đang yếu.

Ngược lại, khảo sát cho thấy khoảng 62% người tham gia vẫn có kế hoạch nâng cấp điện thoại trong năm nay. Đây là tín hiệu tích cực đối với Apple. Đáng chú ý, khoảng một phần ba số người được hỏi cho biết họ dự định mua iPhone 18 Pro.

Trong đó, 29% cho biết đã đặt mua trước, trong khi 14% còn lại dự định mua thiết bị vào thời điểm khác. Những con số này cho thấy sức hút của dòng iPhone Pro vẫn rất đáng kể, bất chấp sự chú ý đặc biệt mà iPhone Duo đang nhận được.

Apple có thể đã đúng khi trì hoãn iPhone 18

Một trong những quyết định gây tranh luận nhất của Apple trong mùa thu năm nay là trì hoãn iPhone 18 phiên bản tiêu chuẩn. Thay vì xuất hiện cùng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, mẫu iPhone 18 cơ bản hiện được dự kiến ra mắt vào đầu năm 2027.

Phone 18 Pro Max và iPhone 18 Pro.. Ảnh: PhoneArena

Quyết định này từng khiến nhiều người đặt câu hỏi về chiến lược sản phẩm của Apple. Tuy nhiên, kết quả khảo sát mới lại cho thấy việc trì hoãn iPhone 18 có thể không gây ảnh hưởng lớn như lo ngại.

Chỉ khoảng 6% người tham gia khảo sát cho biết họ có ý định chờ iPhone 18 tiêu chuẩn. Điều này cho thấy nhóm khách hàng hướng đến mẫu máy cơ bản có thể không quá đông và cũng không có nhu cầu nâng cấp ngay lập tức.

Nếu xu hướng này phản ánh tương đối chính xác thị trường, Apple có thể dành sự tập trung lớn hơn cho các mẫu iPhone cao cấp trong giai đoạn đầu của chu kỳ sản phẩm, thay vì đồng thời phải đáp ứng nhu cầu đối với một mẫu iPhone tiêu chuẩn mới.

iPhone Duo gây bất ngờ với mức độ quan tâm cao

Trong khi iPhone 18 Pro vẫn duy trì sức hút, iPhone Duo mới là sản phẩm tạo ra sự tò mò mạnh nhất. Gần 13% người tham gia khảo sát cho biết họ đang chờ iPhone Duo xuất hiện.

Đây là tỷ lệ đáng chú ý đối với một sản phẩm hoàn toàn mới trong danh mục iPhone. iPhone Duo không chỉ mở ra một phân khúc thiết bị mới cho Apple mà còn đánh dấu bước tiến trực tiếp của hãng vào thị trường smartphone màn hình gập.

Mức độ quan tâm nói trên cho thấy Apple có thể đang đứng trước một cơ hội lớn. Nếu nhu cầu thực tế tương đồng với kết quả khảo sát, iPhone Duo có khả năng trở thành một trong những sản phẩm quan trọng nhất của Apple trong chu kỳ mới, đồng thời giúp hãng nhanh chóng tạo dấu ấn trên thị trường smartphone màn hình gập.

iPhone 18 Pro vẫn có nhiều lý do để thành công

Dù iPhone Duo đang là mẫu máy mới gây chú ý nhất, điều đó không có nghĩa iPhone 18 Pro sẽ thất bại trong việc thu hút người dùng.

Trên thực tế, iPhone 18 Pro vẫn sở hữu những yếu tố quan trọng để tiếp nối thành công của thế hệ trước. Máy được nâng cấp hiệu năng, cải thiện hệ thống camera và bổ sung màu sắc mới được kỳ vọng sẽ thu hút người hâm mộ. Quan trọng hơn, đây vẫn là một mẫu iPhone cao cấp toàn diện, đáp ứng tốt nhu cầu của nhóm người dùng muốn sở hữu công nghệ mới nhất.

Sự xuất hiện của iPhone Duo có thể khiến cán cân chú ý tạm thời nghiêng về mẫu máy màn hình gập, nhưng điều đó chưa đủ để phủ nhận sức hút của iPhone 18 Pro.

Nếu kết quả khảo sát phản ánh đúng xu hướng mua sắm, Apple có thể đang sở hữu một thế hệ iPhone với hai hướng sản phẩm cùng lúc: iPhone 18 Pro tiếp tục phục vụ nhóm khách hàng truyền thống, trong khi iPhone Duo mở ra một nhóm người dùng hoàn toàn mới.

Với những dữ liệu hiện có, bức tranh về nhu cầu iPhone 18 Pro có thể chưa đáng lo như một số ước tính ban đầu. Thay vào đó, Apple dường như đang bước vào một chu kỳ sản phẩm đặc biệt, khi cả dòng iPhone Pro lẫn iPhone màn hình gập đều có khả năng tạo ra sự quan tâm đáng kể.

(Theo PhoneArena, Tom's Guide)