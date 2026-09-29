Các phản ánh về sự cố này của iPhone 18 Pro Max đang xuất hiện trên MacRumors Forums, Reddit và cộng đồng hỗ trợ của Apple, cho thấy lỗi không phải trường hợp cá biệt.

iPhone 18 Pro Max. Ảnh: Erna Mahyuni/ Malay Mail

iPhone 18 Pro Max không thể gọi điện, nhắn tin hoặc dùng dữ liệu di động

Theo phản ánh từ những người bị ảnh hưởng, iPhone 18 Pro Max không thể kết nối bình thường với mạng AT&T. Tình trạng này khiến người dùng gặp khó khăn khi thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn SMS hoặc sử dụng dữ liệu di động.

Một số trường hợp còn liên quan đến quá trình cấp phát và kích hoạt eSIM, khiến thiết bị không thể hoàn tất việc kết nối với nhà mạng. Điều đáng chú ý là sự cố dường như tập trung vào một bộ phận người dùng thay vì ảnh hưởng trên diện rộng tới toàn bộ khách hàng AT&T sử dụng iPhone 18 Pro Max.

Hiện chưa có thông tin cho thấy lỗi bắt nguồn từ phần cứng của iPhone hay do mạng AT&T. Apple và nhà mạng cũng chưa công bố nguyên nhân chính thức.

iPhone 18 Pro Max tại Mỹ dùng modem Qualcomm

Một điểm đáng chú ý trong câu chuyện nằm ở modem di động. Phiên bản iPhone 18 Pro Max dành cho thị trường Mỹ là mẫu iPhone mới duy nhất ra mắt trong tháng này được trang bị modem di động Qualcomm.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro và iPhone Duo sử dụng modem C2 do Apple phát triển trên toàn cầu. iPhone 18 Pro Max tại các thị trường khác ngoài Mỹ cũng được trang bị C2.

Sự khác biệt về modem khiến một số người đặt câu hỏi liệu đây có phải yếu tố liên quan đến sự cố AT&T hay không. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại chưa có bằng chứng xác nhận modem Qualcomm là nguyên nhân trực tiếp gây ra lỗi kết nối.

Việc Apple sử dụng các modem khác nhau tùy thị trường cũng khiến quá trình xác định nguyên nhân trở nên phức tạp hơn. Sự cố có thể liên quan đến cấu hình nhà mạng, phần mềm iPhone, quá trình kích hoạt eSIM hoặc sự tương thích giữa thiết bị và mạng AT&T.

iOS 27.0.1 có thể sớm giải quyết sự cố

Apple hiện đang thử nghiệm iOS 27.0.1, phiên bản cập nhật được kỳ vọng phát hành vào tuần tới. Đây có thể là bản cập nhật quan trọng đối với những người dùng iPhone 18 Pro Max đang gặp vấn đề kết nối AT&T.

Một khả năng được kỳ vọng là Apple sẽ đưa vào iOS 27.0.1 bản cập nhật cấu hình nhà mạng nhằm khắc phục lỗi liên quan đến AT&T. Nếu nguyên nhân nằm ở phần mềm hoặc cấu hình mạng, người dùng có thể không cần thay thế thiết bị mà chỉ cần cập nhật hệ điều hành hoặc nhận bản cập nhật nhà mạng.

Dù vậy, cho đến khi Apple hoặc AT&T xác nhận nguyên nhân và đưa ra giải pháp chính thức, vẫn chưa thể khẳng định iOS 27.0.1 chắc chắn sẽ xử lý được toàn bộ trường hợp.

Với việc iPhone 18 Pro Max đang sử dụng modem Qualcomm tại Mỹ trong khi các phiên bản khác dùng C2, sự cố AT&T cũng trở thành phép thử đáng chú ý đối với hệ thống kết nối di động trên thế hệ iPhone mới.

(Theo AppleInsider, MacRumors)