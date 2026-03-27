Những bản nâng cấp nhỏ hàng năm cho smartphone đang trở thành xu hướng. Trong bối cảnh thị trường điện thoại cao cấp ngày càng bão hòa, việc các hãng công nghệ tung ra những thay đổi mang tính tinh chỉnh thay vì lột xác hoàn toàn đang được người dùng chấp nhận nhiều hơn. Và điều này đặc biệt đúng với chiến lược của Apple dành cho dòng iPhone 18 Pro sắp tới.

iPhone 17 Pro. Ảnh: PhoneArena

Năm ngoái, các mẫu iPhone 17 Pro chứng kiến một cuộc thiết kế lại lớn hiếm thấy trong nhiều năm. Apple đã thay đổi đáng kể ngoại hình cũng như cấu trúc phần cứng, mang đến cảm giác mới mẻ cho dòng máy cao cấp của mình. Tuy nhiên, iPhone 18 Pro năm nay sẽ không đi theo con đường đó. Thay vào đó, thiết bị được dự đoán giữ nguyên phần lớn thiết kế của thế hệ trước, chỉ bổ sung các nâng cấp nhỏ. Điều đáng chú ý là cách tiếp cận này lại nhận được sự ủng hộ của nhiều người dùng hơn tưởng tượng.

Người dùng thích nâng cấp nhỏ hơn

Một cuộc khảo sát gần đây về các nâng cấp của iPhone 18 Pro và kỳ vọng của người dùng đối với thiết kế thế hệ mới cho thấy phần lớn người tham gia không cần những thay đổi quá lớn. Khoảng 33% người được hỏi cho biết họ hài lòng nếu iPhone 18 Pro chỉ có những nâng cấp nhỏ nhưng vẫn giữ nguyên mức giá như iPhone 17 Pro. Đây là tỷ lệ cao nhất trong các lựa chọn.

Ở vị trí thứ hai, với 29%, người dùng mong muốn một cuộc đại tu lớn về thiết kế, nhưng họ cũng chấp nhận khả năng giá bán sẽ tăng theo. Điều này cho thấy nhu cầu đổi mới vẫn tồn tại, nhưng không phải là ưu tiên tuyệt đối.

Gần 25% số người tham gia khảo sát thậm chí cho biết họ không quan tâm, bởi họ không có ý định nâng cấp lên dòng iPhone 18. Trong khi đó, khoảng 12% đồng tình với quan điểm nâng cấp nhỏ và cho rằng chỉ cần bổ sung màu sắc mới cũng đủ để khiến họ hài lòng. Những con số này phản ánh một thực tế: chu kỳ nâng cấp smartphone đang kéo dài và người dùng không còn đòi hỏi thay đổi lớn mỗi năm.

Theo nhiều báo cáo từ chuỗi cung ứng và các nguồn tin trong ngành, dòng iPhone 18 Pro có thể chỉ là một cột mốc khá mờ nhạt trong lịch sử iPhone. Không có thay đổi lớn, không có công nghệ mang tính bước ngoặt, thiết bị chỉ đơn giản là bản nâng cấp thường niên trước khi Apple tung ra thế hệ đột phá hơn.

Các nguồn tin cho biết Apple đang hướng đến một kế hoạch tham vọng hơn cho dòng iPhone 20 Pro. Hãng được cho là sẽ bỏ qua iPhone 19 và tập trung phát triển một chiếc iPhone có màn hình tràn viền hoàn toàn, không còn bất kỳ phần khuyết nào. Đây sẽ là bước tiến lớn về thiết kế, hướng đến trải nghiệm hiển thị toàn diện.

Ban đầu, iPhone 18 Pro được kỳ vọng sẽ trang bị cảm biến Face ID ẩn dưới màn hình như bước chuẩn bị cho iPhone 20 Pro. Tuy nhiên, kế hoạch này dường như đã bị hủy bỏ. Điều đó càng củng cố nhận định rằng iPhone 18 Pro chỉ là bản nâng cấp trung gian.

Có nên bỏ qua iPhone 18?

Với những thông tin hiện tại, nhiều chuyên gia cho rằng người dùng có thể cân nhắc bỏ qua thế hệ iPhone 18. Đây cũng là năm Apple được cho là sẽ áp dụng lịch phát hành iPhone mới. Theo đó, phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn cùng một mẫu iPhone Air 2 tiềm năng sẽ ra mắt vào đầu năm sau, đồng thời xuất hiện thêm phiên bản iPhone 18e.

Sự thay đổi lịch phát hành khiến dòng sản phẩm trở nên phức tạp hơn, đồng thời cũng cho thấy Apple đang thử nghiệm chiến lược mới trong bối cảnh thị trường thiếu đột phá. Một số nhận định cho rằng việc triển khai lịch mới vào năm nay có thể là do các mẫu máy liên quan không quá hấp dẫn về mặt công nghệ.

Trong khi đó, “ngôi sao” thực sự của năm được dự đoán là chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple. Dù vậy, ngay cả thiết bị này cũng có thể chưa phải lựa chọn tối ưu cho người dùng phổ thông, bởi công nghệ màn hình gập vẫn còn trong giai đoạn đầu và thường đi kèm giá bán cao. Tuy nhiên, xét về mức độ thú vị và tính mới lạ, iPhone gập chắc chắn vẫn hấp dẫn hơn so với iPhone 18 Pro.

Nhìn rộng hơn, chiến lược nâng cấp nhỏ mỗi năm không chỉ riêng Apple áp dụng mà đang trở thành xu hướng chung của ngành smartphone. Khi phần cứng đã đạt đến mức hoàn thiện cao, các cải tiến thường mang tính tinh chỉnh về hiệu năng, camera, pin hoặc phần mềm, thay vì thay đổi hoàn toàn thiết kế.

Đối với người dùng, điều này cũng có lợi. Những nâng cấp nhỏ giúp giữ giá ổn định, đồng thời tạo sự nhất quán trong trải nghiệm. Người dùng không phải làm quen lại với thiết kế mới mỗi năm, trong khi vẫn được hưởng lợi từ các cải tiến dần dần.

Trong bối cảnh đó, iPhone 18 Pro có thể không phải sản phẩm gây “choáng ngợp”, nhưng lại phù hợp với nhu cầu thực tế của số đông.

(Theo PhoneArena, CNET)