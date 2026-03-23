Việc ra mắt Galaxy Z TriFold từng được xem như màn “chuộc lỗi” của Samsung. Sau vài năm nâng cấp mờ nhạt, đặc biệt là chiếc Galaxy S26 Ultra thiếu đột phá, hãng cần chứng minh rằng mình vẫn có thể tạo ra một chiếc smartphone thực sự sáng tạo. Trong bối cảnh các đối thủ Trung Quốc liên tục tung ra những thiết bị táo bạo, Samsung cần một sản phẩm mang tính biểu tượng để khẳng định vị thế dẫn đầu công nghệ.

Galaxy Z TriFold. Ảnh: CNET

Bất ngờ là Galaxy Z TriFold lại trở nên khá phổ biến, dù chính Samsung có thể chưa lường trước điều này. Chiếc điện thoại nhanh chóng cháy hàng chỉ vài phút sau khi mở bán tại Hàn Quốc và kịch bản tương tự lặp lại ở Mỹ cũng như mỗi lần thiết bị được bổ sung hàng. Điều đó cho thấy thị trường dành cho smartphone gập ba không hề nhỏ, ít nhất là với nhóm người dùng yêu công nghệ sẵn sàng chi mạnh.

Tuy nhiên, bất chấp thành công ban đầu, Samsung lại quyết định ngừng sản xuất chiếc điện thoại gập ba đầu tiên của mình chỉ sau ba tháng. Nếu nhìn bề ngoài, đây có thể được xem là một thất bại. Nhưng khi xuất hiện tin đồn rằng Galaxy Z TriFold 2 đã được phát triển, câu chuyện lại mang màu sắc khác.

Samsung dường như đang đi theo con đường quen thuộc và lịch sử cho thấy điều này có thể mở ra một “cuộc phục hưng” cho dòng thiết bị gập ba.

Điện thoại gập ba vẫn có tương lai sáng

Một trong những lý do khiến Samsung phải dừng Galaxy Z TriFold là chất lượng chưa hoàn thiện. Dù sáng tạo và mạnh mẽ, thiết bị gặp vấn đề đáng kể về độ bền. Không lâu sau khi ra mắt, người dùng bắt đầu báo cáo nhiều lỗi liên quan đến màn hình bên trong, từ nếp gập bất thường đến hiện tượng hiển thị không ổn định.

Kịch bản này gợi nhớ đến những gì từng xảy ra với Galaxy Fold đời đầu. Ngay trước khi ra mắt chính thức vào năm 2019, nhiều nhà báo nhận máy trải nghiệm đã phát hiện thiết bị bị hỏng. Điều đó buộc Samsung phải trì hoãn ngày bán, đồng thời bổ sung hàng loạt cảnh báo về độ mong manh của sản phẩm khi cuối cùng nó được tung ra thị trường.

Một trong các lý do khiến Galaxy Z TriFold bị khai tử là mức giá quá cao. Ảnh: Wired

Nhưng trong những năm tiếp theo, dòng Galaxy Z Fold đã cải thiện đáng kể. Độ bền tốt hơn, thiết kế tinh chỉnh, phần mềm tối ưu hơn cho màn hình lớn.

Ngày nay, Galaxy Z Fold 7 có thể thay thế hoàn toàn một chiếc điện thoại dạng thanh truyền thống, đồng thời phải cạnh tranh với các đối thủ mạnh như Honor Magic V6 hay Oppo Find N6. Điện thoại gập không còn là ý tưởng “điên rồ” chỉ dành cho người đam mê công nghệ, mà đã trở thành một phân khúc nhỏ nhưng đang tăng trưởng.

Một lý do khác khiến Galaxy Z TriFold bị khai tử là mức giá quá cao. Với mức gần 3.000 USD, sản phẩm chỉ phù hợp với nhóm người dùng trung thành. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở sức mua. Ngay cả ở mức giá đó, chiếc máy được cho là chỉ mang lại lợi nhuận rất thấp cho Samsung, khiến đây trở thành khoản đầu tư kém hiệu quả. Trong bối cảnh giá bộ nhớ tăng và thị trường smartphone thu hẹp, việc sản xuất thiết bị siêu cao cấp càng rủi ro hơn.

Thực tế, bộ nhớ có lẽ không phải thành phần đắt đỏ nhất. Màn hình khổng lồ 10 inch cùng hệ thống bản lề phức tạp mới là yếu tố khiến chi phí sản xuất tăng vọt. Đây là bài toán công nghệ mà Samsung cần giải quyết nếu muốn biến thiết bị gập ba thành sản phẩm thương mại thực sự.

Lịch sử của Samsung cho thấy hãng thường có những màn trở lại mạnh mẽ sau thất bại ban đầu. Những tin đồn về Galaxy Z TriFold 2 càng củng cố hy vọng này. Công ty được cho là đang cải tiến hệ thống bản lề, giúp dễ sản xuất hơn và giảm chi phí. Nếu thành công, điều đó không chỉ khắc phục phần lớn vấn đề kỹ thuật của phiên bản đầu mà còn giúp thiết bị kế nhiệm trở thành dự án sinh lời.

Samsung vẫn chưa mất phong độ

Tất cả những điều này có thể nghe quá lạc quan, nhất là khi Samsung gần đây tỏ ra chậm nhịp trước xu hướng mới. Galaxy S26 Ultra vẫn bị đánh giá kém hấp dẫn hơn một số đối thủ Trung Quốc, trong khi Huawei thậm chí đã ra mắt hai mẫu điện thoại gập ba trước Samsung.

Galaxy Z TriFold có vòng đời ngắn ngủi, nhưng đó không phải là điều tồi tệ. Ảnh: Samsung

Dẫu vậy, Galaxy Z TriFold đã chứng minh rằng Samsung vẫn đủ năng lực tạo ra những sản phẩm đột phá. Quan trọng hơn, hãng là công ty đầu tiên chứng minh rằng điện thoại gập ba có thể bán chạy trên phạm vi toàn cầu. Điều này có thể đặt nền móng cho một phân khúc hoàn toàn mới, tương tự cách Samsung từng làm với điện thoại gập.

Nếu Samsung tận dụng tốt bài học từ Galaxy Z TriFold, phiên bản tiếp theo có thể trở thành bước ngoặt. Khi đó, quyết định hủy bỏ mẫu đầu tiên không còn là thất bại, mà sẽ được nhìn nhận như bước lùi chiến lược để chuẩn bị cho một cú nhảy lớn. Và giống như lịch sử của dòng Galaxy Z Fold, “thảm họa” ban đầu có thể chính là điểm khởi đầu cho một tương lai sáng của smartphone gập ba.

(Theo PhoneArena, CNET, Wired)