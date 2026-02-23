Theo cây bút Mark Gurman của Bloomberg, Apple đang cân nhắc tùy chọn màu đỏ đậm cho dải sản phẩm iPhone 18 Pro sắp tới. Việc hãng mạnh tay sử dụng các tông màu nổi bật từng vốn chỉ dành cho các mẫu iPhone tiêu chuẩn đã mang lại "quả ngọt", đặc biệt là sự thúc đẩy nhu cầu mạnh mẽ đối với iPhone 17 Pro bản cam vũ trụ tại thị trường Trung Quốc.

iPhone 18 Pro có thể thêm màu sắc mới là đỏ đậm. Ảnh: macobserver

Gurman cho biết do sự thành công của màu cam vũ trụ, Apple có thể sẽ không khai tử tùy chọn này trong năm nay. Đối với các tin đồn về màu tím và nâu trên iPhone 18 Pro, báo cáo nhận định đây "có khả năng chỉ là các biến thể của cùng một ý tưởng màu đỏ - do các tông màu này khá tương đồng". Tuy nhiên, từ nay đến khi iPhone 18 Pro ra mắt vẫn còn khoảng 7 tháng, mọi quyết định về thiết kế màu sắc có thể thay đổi.

Trái ngược với sự táo bạo trên dòng Pro, Apple sẽ không chọn một màu sắc quá nổi bật cho chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của mình. Thiết bị này được cho là sẽ "tránh xa các màu sắc vui nhộn" và trung thành với các tông màu cơ bản, an toàn như xám đậm, đen, trắng hoặc bạc.

Dù Apple lựa chọn màu sắc nào cho iPhone 18 Pro, có một điều rõ ràng: thiết kế của dòng iPhone Pro không còn bị giới hạn trong những tông màu quá an toàn và trầm lắng.

Bên cạnh thông tin về iPhone 18 Pro, Mark Gurman cũng dự báo Apple sẽ có chuỗi ba ngày công bố sản phẩm, kéo dài từ 2/3 đến 4/3. Sẽ có ít nhất 5 sản phẩm mới được trình làng trong dịp này.

Đỉnh điểm là vào lúc 9 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 4/3, Apple đã mời giới hạn truyền thông và các nhà sáng tạo nội dung tham dự sự kiện "Apple Experience" (Trải nghiệm Apple) tại New York (Mỹ), London (Anh) và Thượng Hải (Trung Quốc). Tại đây, những người tham dự sẽ được trực tiếp trải nghiệm thực tế các thiết bị vừa ra mắt.

Do định dạng là một buổi "trải nghiệm", Apple dường như sẽ không tổ chức phát trực tiếp theo kiểu truyền thống. Thay vào đó, các sản phẩm mới dự kiến được công bố qua hàng loạt thông cáo báo chí trên trang Apple Newsroom.

Theo các rò rỉ, danh sách thiết bị sắp ra mắt bao gồm MacBook giá rẻ, nhiều khả năng sử dụng màn hình 12.9 inch, biến thể của chip A18 Pro và có nhiều tùy chọn màu sắc trẻ trung; iPhone 17e, sở hữu 4 nâng cấp chính so với iPhone 16e là chip A19, hỗ trợ MagSafe, modem C1X của Apple (cho kết nối 5G nhanh hơn) và chip N1 (hỗ trợ Wi-Fi 7).

Các sản phẩm tiềm năng khác còn có iPad Air chạy chip M4, iPad thế hệ 12 chạy chip A18, MacBook Air trang bị chip M5, cùng với MacBook Pro dùng chip M5 Pro và M5 Max.

Hai mẫu màn hình Studio Display mới cũng đang trong quá trình phát triển, nhưng Gurman cho rằng việc ra mắt chúng ngay trong tuần này có thể là hơi "quá mức". Đợt công bố này nối tiếp việc Apple vừa trình làng thiết bị theo dõi AirTag thế hệ thứ hai vào tháng trước.

