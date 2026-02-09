iPhone 17 màu "cam Hermès" đang gây sốt tại Trung Quốc, giúp Apple lội ngược dòng ngoạn mục với doanh thu tăng 38%, chấm dứt chuỗi giảm doanh số kéo dài 3 năm tại thị trường tỷ dân.

CEO Tim Cook mới đây đã công bố doanh số kỷ lục của Apple tại Trung Quốc trong Quý 4/2025, với doanh thu tăng vọt 38% so với cùng kỳ năm trước, đạt 26 tỷ USD. Con số này đóng góp gần 1/5 tổng doanh thu toàn cầu của hãng.

iPhone 17 cam vũ trụ nằm trong số những phiên bản được yêu thích nhất. Ảnh: Du Lam

Theo các nhà phân tích, việc làm mới thiết kế cho dòng iPhone 17 đã củng cố vị thế "biểu tượng đẳng cấp" của Apple tại đất nước tỷ dân. Sự thay đổi ngoại hình giúp người dùng dễ dàng nhận diện đây là thiết bị đời mới nhất và cao cấp nhất.

Tâm điểm của sự chú ý là phiên bản màu cam rực rỡ, được người dùng ví von là "cam Hermès" do sự tương đồng với tông màu đặc trưng của thương hiệu xa xỉ Pháp (dù Apple gọi chính thức là "cam vũ trụ"). Hàng nghìn bài đăng và video khoe điện thoại mới đã tràn ngập mạng xã hội từ mùa thu năm ngoái.

"Nghe có vẻ đơn giản, nhưng chính những thay đổi rõ rệt bên ngoài, bao gồm việc ra mắt màu cam nổi bật, đã thúc đẩy người dùng nâng cấp sớm", Nabila Popal, Giám đốc nghiên cứu cấp cao của IDC nhận định.

Lội ngược dòng ngoạn mục

Sự bùng nổ này đã đảo ngược tình thế sau 3 năm ảm đạm khiến giới đầu tư từng nghi ngờ tương lai của Apple trước sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ nội địa như Huawei, Vivo và Xiaomi. Cổ phiếu Apple đã tăng 7% trong tuần qua nhờ nhu cầu mạnh mẽ trên toàn cầu.

KOL Xiao Mei khoe iPhone màu cam mới. Ảnh: Douyin

Bên cạnh yếu tố thiết kế, iPhone 17 phiên bản thường còn được hưởng lợi từ chính sách trợ giá của chính phủ Bắc Kinh nhằm kích cầu kinh tế. Người mua được hỗ trợ tới 500 NDT (1,87 triệu đồng) cho các smartphone có giá dưới 6.000 NDT.

Nhà phân tích Wamsi Mohan của Bank of America lưu ý Apple cũng hưởng lợi nhờ so sánh với mức nền thấp của năm 2024. Trước đó, doanh số tại Trung Quốc đã sụt giảm trong 8/9 quý gần nhất.

IDC cho rằng Apple đang bước vào một "siêu chu kỳ" nâng cấp nhờ những cải tiến đáng kể về camera, chip, màn hình và pin. Hãng cũng hưởng lợi từ cú vấp của đối thủ Huawei, khi doanh số hãng này giảm khoảng 10% trong quý trước do người dùng phàn nàn về hệ điều hành Harmony.

Ngoài ra, yếu tố văn hóa cũng đóng vai trò quan trọng. Người mua iPhone màu cam thích thú với cách chơi chữ, khi từ "cam" (cheng) phát âm giống từ "thành" (thành công) trong tiếng Quan thoại.

"Chúc mọi ước nguyện đều hóa màu cam (thành công); mong màu cam (thành công) đến ngay lập tức", nhiều người dùng chia sẻ trên mạng xã hội. An Liang, một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, khẳng định trong video: "Chọn màu cam nghĩa là ai cũng biết bạn đang dùng iPhone 17 mới nhất. Chỉ đơn giản tôi là một 'tay chơi'".

(Theo FT)