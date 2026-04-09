Ba tính năng được đồn đoán trên iPhone 18 Pro Max, từ hiệu năng, thiết kế đến camera, đều hướng tới việc nâng tầm trải nghiệm người dùng lên mức mới, đủ để khiến nhiều người cân nhắc nâng cấp ngay khi máy ra mắt vào mùa thu năm 2026.

Mô hình iPhone 18 Pro Max màu đỏ đậm. Ảnh: AppleInsider

Theo các nguồn rò rỉ, chiếc flagship này sẽ mang đến bước tiến lớn về tốc độ, khả năng kết nối và nhiếp ảnh. Dưới đây là ba điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên iPhone 18 Pro Max.

Chip A20 Pro, modem C2 và kết nối N2: sức mạnh và tốc độ vượt trội

Tin đồn cho biết chip A20 Pro trên iPhone 18 Pro Max sẽ được sản xuất trên tiến trình 2nm, mang lại mức cải thiện đáng kể về hiệu năng lẫn hiệu suất năng lượng. Đây là bước tiến lớn so với thế hệ chip trước, hứa hẹn giúp thiết bị nhanh hơn và tiết kiệm pin hơn.

Không chỉ dừng lại ở đó, iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ đi kèm modem C2 modem mới. Sự kết hợp giữa A20 Pro và modem C2 có thể giúp thời lượng pin của máy đạt mức ấn tượng, đồng thời nâng cao chất lượng kết nối mạng. Đáng chú ý, modem C2 còn được đồn đoán hỗ trợ 5G vệ tinh, cho phép người dùng truy cập Internet tốc độ cao ngay cả ở những khu vực hẻo lánh, điều vốn trước đây rất khó thực hiện.

Ngoài ra, chip A20 Pro còn được cho là hoạt động cùng chip mạng không dây N2 wireless chip. Con chip này sẽ hỗ trợ Wi-Fi 7 và Bluetooth 6, mang lại tốc độ tải xuống và tải lên nhanh hơn đáng kể. Những tính năng như Personal Hotspot hay AirDrop cũng có thể được cải thiện rõ rệt về độ ổn định và tốc độ.

Tổng thể, iPhone 18 Pro Max đang được định hình như một chiếc smartphone cực kỳ nhanh, không chỉ ở hiệu năng xử lý mà còn ở những khía cạnh ít được chú ý hơn như độ trễ kết nối Internet. Đây có thể là bước tiến lớn cho người dùng cần tốc độ cao trong công việc và giải trí.

Dynamic Island nhỏ hơn: tinh tế và gọn gàng hơn

Những báo cáo gần đây về Dynamic Island trên iPhone 18 Pro Max có phần trái chiều, nhưng phần lớn nguồn tin đều cho rằng Apple đang thử nghiệm phiên bản nhỏ hơn cho dòng iPhone 18 Pro. Nếu đúng, Dynamic Island mới có thể chỉ còn khoảng một nửa kích thước so với trên iPhone 17.

Việc thu nhỏ Dynamic Island sẽ giúp giảm cảm giác bị che khuất khi xem nội dung, đồng thời mang lại diện mạo thanh lịch hơn. Dù thiết kế tổng thể của iPhone năm nay không thay đổi quá nhiều, nhưng chỉ một điều chỉnh nhỏ này cũng đủ giúp máy trông tinh tế hơn đáng kể.

Với người dùng yêu thích trải nghiệm màn hình tối đa, sự thay đổi này có thể tạo khác biệt rõ rệt trong việc xem video, chơi game hay đọc nội dung. Đây là kiểu nâng cấp nhỏ nhưng mang lại hiệu quả sử dụng lớn.

Khẩu độ thay đổi cho camera chính: bước tiến gần DSLR

Một trong những tin đồn hấp dẫn nhất là iPhone 18 Pro Max có thể được trang bị khẩu độ thay đổi cho camera chính 48MP. Trước đây, iPhone luôn sử dụng khẩu độ cố định, vì vậy nếu thay đổi này thành hiện thực, nó sẽ mang lại sự khác biệt đáng kể.

Khẩu độ thay đổi cho phép camera điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy theo điều kiện môi trường. Trong môi trường thiếu sáng, máy có thể mở khẩu lớn hơn để thu nhiều ánh sáng; còn trong điều kiện sáng mạnh, khẩu độ có thể khép lại để tránh hiện tượng cháy sáng.

Không chỉ vậy, khẩu độ biến thiên còn cho phép kiểm soát độ sâu trường ảnh, tức mức độ xóa phông của hậu cảnh. Đây là tính năng thường thấy trên máy ảnh DSLR chuyên nghiệp và hiếm khi xuất hiện trên smartphone. Nếu được trang bị, iPhone 18 Pro Max sẽ tiến thêm một bước lớn trong việc thu hẹp khoảng cách giữa điện thoại và máy ảnh chuyên dụng.

Nếu những tin đồn này trở thành sự thật, iPhone 18 Pro Max sẽ mang đến ba cải tiến lớn: hiệu năng vượt trội, thiết kế tinh tế hơn và camera chuyên nghiệp hơn. Đây là sự kết hợp có thể khiến nhiều người dùng đang sở hữu các thế hệ iPhone trước đó cân nhắc nâng cấp.

Với chip 2nm mạnh mẽ, kết nối 5G vệ tinh, Dynamic Island nhỏ gọn và camera khẩu độ biến thiên, iPhone 18 Pro Max có thể trở thành một trong những bản nâng cấp đáng chú ý nhất của Apple trong vài năm trở lại đây. Và đối với những ai đang chờ đợi một lý do đủ thuyết phục để nâng cấp vào mùa thu 2026, chiếc iPhone này có thể chính là câu trả lời.

(Theo PhoneArena, Macworld)