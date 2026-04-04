Trong nhiều năm qua, phiên bản iPhone tiêu chuẩn thường bị xem là lựa chọn “thỏa hiệp”. Nếu muốn trải nghiệm tốt nhất, người dùng buộc phải trả thêm “thuế Pro”. Nhưng với sự xuất hiện của iPhone 17 và những tin đồn xoay quanh iPhone 18, cục diện đang thay đổi rõ rệt.

iPhone 17 và 17 Pro. Ảnh: PhoneArena

Mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn sắp tới có thể khiến phiên bản iPhone 18 Pro trông giống một món đồ xa xỉ đắt tiền hơn là thiết bị thực sự cần thiết.

Sức mạnh chip 2nm và RAM 12GB

Theo nhiều tin đồn, iPhone 18 sẽ không phải là bản nâng cấp nhỏ. Ngược lại, thiết bị này có thể trở thành một “quái vật hiệu năng”. iPhone 18 được cho là sẽ trang bị chip A20 sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến của TSMC.

Điều này quan trọng vì tiến trình càng nhỏ, càng có nhiều bóng bán dẫn được nhồi vào cùng một diện tích. Các báo cáo ban đầu cho thấy tốc độ có thể tăng khoảng 15%, trong khi hiệu suất năng lượng cải thiện tới 30%. Nói đơn giản, iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ chạy mát hơn, giữ hiệu năng ổn định khi tải nặng và nhiều khả năng mang lại thời lượng pin tốt nhất từng có trên một mẫu iPhone không phải Plus hay Pro.

Nhưng “sát thủ Pro” thực sự lại nằm ở RAM 12GB. Trong thế giới smartphone hiện đại, bộ nhớ đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Theo tin đồn, iOS 27 sẽ tích hợp sâu AI Gemini của Google và iPhone sẽ cần rất nhiều bộ nhớ để xử lý các mô hình ngôn ngữ lớn ngay trên thiết bị.

Dung lượng 8GB ở các thế hệ trước đủ cho nhu cầu cơ bản, nhưng 12GB mới là yếu tố giúp Apple Intelligence trở thành một trải nghiệm hoàn toàn khác.

Nếu tin đồn chính xác, iPhone 18 sẽ ngang bằng bản Pro về RAM. Điều đó có nghĩa những tác vụ AI phức tạp như chỉnh sửa video, xử lý ảnh nâng cao hay trợ lý Siri thế hệ mới đều hoạt động mượt mà ngay trên điện thoại.

Nếu chip và RAM gần như giống bản Pro, câu hỏi hiển nhiên là: vài trăm USD chênh lệch kia thực sự mang lại điều gì?

Thu hẹp khoảng cách: nền móng đã được đặt từ iPhone 17

Thực tế, sự thay đổi này không bắt đầu từ iPhone 18. Nó đã được khởi động từ iPhone 17 khi Apple thu hẹp khoảng cách giữa bản tiêu chuẩn và bản Pro.

iPhone 17 cuối cùng cũng được trang bị màn hình ProMotion 120Hz - tính năng từng là độc quyền của dòng Pro trong nhiều năm. Với nhiều người, đây là đặc điểm “Pro” cuối cùng thực sự quan trọng trong sử dụng hàng ngày.

Ngoài ra, iPhone 17 cũng tăng dung lượng lưu trữ khởi điểm. Cuộn mượt hơn, bộ nhớ lớn hơn và mẫu tiêu chuẩn không còn bị xem là sự thỏa hiệp. Nó trở thành một flagship đúng nghĩa.

Khi nhìn vào những tin đồn, iPhone 18 Pro đang dần trở thành một thiết bị dành cho nhóm người dùng rất đặc thù. Bạn phải là nhà quay phim chuyên nghiệp cần mã hóa ProRes log, hoặc người thường xuyên sử dụng ống kính tele quang học 5x. Với người dùng phổ thông, “Pro” dường như đang mất đi chất “Pro”.

Về giá cả, iPhone 18 tiêu chuẩn có thể nằm ở điểm cân bằng lý tưởng, ngay cả khi giá tăng nhẹ do chi phí bộ nhớ tăng.

Về AI, cả iPhone 18 và 18 Pro được cho là đều chạy iOS 27 với các tính năng Gemini, cùng dung lượng RAM 12GB. “Trí thông minh” của hai thiết bị gần như giống hệt nhau.

Về hiệu năng, cả hai máy đều sử dụng chip 2nm. Điều này khiến khác biệt càng trở nên nhỏ hơn.

Nói cách khác, iPhone 18 tiêu chuẩn không còn là lựa chọn “giá rẻ” trong dòng sản phẩm. Nó có thể trở thành lựa chọn thông minh nhất. Nếu những gì chúng ta nghe về iPhone 18 là chính xác, việc bỏ qua bản Pro sẽ không cảm thấy thiếu hụt điều gì đáng kể.

Một chi tiết thú vị khác, Apple được cho là đang áp dụng chiến lược phát hành mới cho dòng iPhone 18. Tin đồn cho biết các mẫu Pro sẽ ra mắt vào tháng 9, còn iPhone 18 tiêu chuẩn có thể bị dời sang mùa xuân 2027.

Việc trì hoãn này giúp bản Pro có vài tháng “độc chiếm ánh đèn sân khấu” trước khi bị cạnh tranh bởi chính người anh em của mình. Điều đó gần như xác nhận rằng mẫu tiêu chuẩn đã trở nên quá tốt để ra mắt cùng lúc.

Nếu điều này đúng, iPhone 18 tiêu chuẩn có thể là “cú hit AI thầm lặng” lớn nhất của Apple trong nhiều năm.

(Theo PhoneArena, AppleInsider)