Một rò rỉ mới cho thấy Apple có thể sẽ không gọi chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của mình là “iPhone Fold” như nhiều người dự đoán.

Thay vào đó, công ty đang cân nhắc một cái tên táo bạo hơn - iPhone Ultra và chỉ riêng lựa chọn này cũng có thể ảnh hưởng đến cách các đối thủ định vị sản phẩm của họ trước cả khi thiết bị chính thức xuất xưởng.

Một concept iPhone Fold. Ảnh nguồn: Apple Track

iPhone Ultra thay vì iPhone Fold?

Theo một bài đăng trên Weibo của leaker Digital Chat Station, mẫu iPhone gập dạng rộng của Apple nhiều khả năng sẽ mang tên iPhone Ultra.

Thông tin này được cho là đã được các nguồn trong ngành xác nhận và thậm chí một số nhà sản xuất Trung Quốc đang cân nhắc gắn nhãn “Ultra” cho các thiết bị gập của họ nhằm phản ứng với động thái từ Apple.

Thời điểm xuất hiện tin rò rỉ này khá đáng chú ý. Chỉ một ngày trước đó, những mô hình thử nghiệm (dummy) của iPhone gập đã bị lộ, cho thấy thiết kế vật lý rõ ràng nhất từ trước đến nay.

Đồng thời, thiết bị cũng được cho là đã đạt một cột mốc quan trọng trong quá trình sản xuất.

Những quyết định về tên gọi thường xuất hiện khá muộn trong chu kỳ phát triển sản phẩm, vì vậy thông tin lần này càng được đánh giá có độ tin cậy cao.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên cái tên “iPhone Ultra” được nhắc tới. Nhà báo chuyên theo dõi Apple của Bloomberg, Mark Gurman, trước đó từng tiết lộ trong bản tin Power On rằng Apple đang cân nhắc sử dụng thương hiệu “Ultra” cho thiết bị này.

Apple đã sử dụng “Ultra” trong hệ sinh thái của mình từ trước. Ví dụ, công ty có mẫu đồng hồ cao cấp Apple Watch Ultra và các dòng chip hiệu năng cao thuộc họ M-series cũng mang hậu tố Ultra.

Việc mở rộng cách đặt tên này sang chiếc iPhone tham vọng nhất từ trước tới nay vì thế hoàn toàn phù hợp với chiến lược thương hiệu dài hạn.

Một số người có thể cho rằng điều này không hợp lý, bởi iPhone gập được đồn đoán sẽ không có Face ID và chỉ sở hữu hai camera sau, tức là kém hơn về thông số so với iPhone Pro Max tương lai.

Tuy nhiên, “Ultra” chưa bao giờ đơn thuần là về thông số kỹ thuật tối đa. Nó là cách Apple định nghĩa trải nghiệm và hình thái sản phẩm.

Chẳng hạn, Apple Watch Ultra không phải smartwatch nhiều tính năng nhất thị trường, nhưng kích thước, độ bền và mục đích sử dụng đặc thù khiến nó xứng đáng với tên gọi đó.

Không chỉ Apple, các đối thủ cũng đang bước vào cuộc đua. Samsung được cho là đang chuẩn bị mẫu máy gập có tỷ lệ màn hình rộng mang tên Galaxy Z Wide Fold, được xem là câu trả lời trực tiếp cho thiết bị của Apple.

Nếu iPhone Ultra trở thành chính thức, nhiều khả năng Samsung và các hãng khác sẽ điều chỉnh cách đặt tên để phù hợp với phân khúc cao cấp tương tự.

Đây vốn là cách Apple vận hành trong nhiều năm. Công ty không chỉ tung ra sản phẩm, mà còn định hình từ vựng của ngành. Các nhà sản xuất khác hiểu rằng việc bắt kịp chiến lược đặt tên của Apple đôi khi quan trọng không kém việc bắt kịp phần cứng.

Vì sao “iPhone Ultra” nghe hợp lý hơn?

“iPhone Fold” chỉ mô tả cơ chế gập. Trong khi đó, “iPhone Ultra” mô tả trải nghiệm, điều Apple luôn theo đuổi.

Đây có thể là chiếc iPhone có màn hình lớn nhất từng được sản xuất, với màn hình trong khoảng 7,8 inch khi mở ra, kích thước gần giống một chiếc iPad mini hơn là điện thoại truyền thống.

Theo các báo cáo, thiết bị sẽ không có Face ID và chỉ có hai camera sau. Tuy nhiên, đây vẫn là một hướng đi hoàn toàn mới đối với Apple.

Nhãn “Ultra” giúp công ty truyền tải rằng sản phẩm này đặc biệt, mà không bị bó buộc vào danh mục “điện thoại gập” vốn đã trở nên quen thuộc.

Nếu tin đồn về mức giá 1.999 USD là chính xác, thiết bị này có thể trở thành mẫu iPhone gập đầu tiên đưa dạng thiết kế này đến gần hơn với người dùng đại chúng.

Một cái tên như iPhone Ultra sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định vị sản phẩm ở phân khúc cao cấp nhất, tạo cảm giác khác biệt so với các mẫu iPhone hiện tại.

(Theo PhoneArena, MacRumors)