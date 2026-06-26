Nâng cấp camera trên iPhone 18 Pro Max hứa hẹn giúp người dùng kiểm soát hình ảnh tốt hơn khi chụp ảnh, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa iPhone và nhiều mẫu smartphone Android cao cấp vốn đang dẫn đầu về khả năng nhiếp ảnh di động.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ được trang bị camera khẩu độ biến thiên hoàn toàn mới, kết hợp cùng cảm biến chính độ phân giải 48MP kích thước 1/1,12 inch. Ảnh: TT Technology/ YouTube

Theo các nguồn tin từ Trung Quốc cùng những thông tin xuất phát từ chuỗi cung ứng, phần “camera plateau” – khu vực nhô lên chứa cụm camera phía sau, trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể tăng thêm khoảng 2mm so với thế hệ iPhone 17 Pro.

Các mô hình thử nghiệm cho thấy tổng độ dày của thiết bị, tính cả phần ống kính nhô ra, có thể tăng từ khoảng 12,92mm lên 13,77mm. Trong khi đó, kích thước của cụm camera cũng được mở rộng tương ứng.

Nguyên nhân chính của sự thay đổi này được cho là đến từ việc Apple sẽ trang bị cơ chế khẩu độ biến thiên hoàn toàn mới, kết hợp cùng cảm biến chính độ phân giải 48MP kích thước 1/1,12 inch, lớn hơn đáng kể so với cảm biến hiện tại.

Ngoài ra, các nguồn tin còn cho biết Apple có thể thiết kế ba vòng cắt camera có kích thước tương đồng nhau để tạo sự cân đối về mặt thị giác. Điều này khiến toàn bộ cụm camera nhìn “cơ bắp” và nổi bật hơn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Khẩu độ biến thiên: Bước tiến lớn cho nhiếp ảnh trên iPhone

Hiện nay, các mẫu iPhone Pro sử dụng khẩu độ cố định f/1.78. Điều đó đồng nghĩa ống kính luôn hoạt động ở một mức mở nhất định và không thể thay đổi kích thước khẩu độ theo điều kiện môi trường.

Với khẩu độ biến thiên, tình hình sẽ hoàn toàn khác. Hệ thống cơ học bên trong ống kính có thể tự điều chỉnh độ mở của khẩu độ tùy theo nhu cầu chụp ảnh.

Trong điều kiện ánh sáng mạnh, khẩu độ có thể thu hẹp lại nhằm tăng độ sắc nét tổng thể, cải thiện độ sâu trường ảnh và giúp nhiều chi tiết trong khung hình đều đạt độ nét cao hơn.

Ngược lại, khi chụp trong môi trường thiếu sáng, khẩu độ sẽ mở rộng để thu nhận nhiều ánh sáng hơn một cách tự nhiên. Điều này giúp giảm sự phụ thuộc vào các thuật toán xử lý ảnh bằng trí tuệ nhân tạo hoặc kỹ thuật chụp ghép nhiều khung hình vốn đang được smartphone hiện đại sử dụng.

Nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo từng tiết lộ rằng hệ thống ống kính mới trên iPhone 18 Pro Max có chi phí sản xuất cao hơn khoảng 50% so với các mô-đun camera hiện tại của Apple. Dù vậy, dây chuyền sản xuất được cho là đã bắt đầu vận hành, cho thấy hãng đang rất nghiêm túc với kế hoạch nâng cấp này.

Cảm biến lớn hơn mở ra nhiều khả năng sáng tạo

Sự kết hợp giữa cảm biến 48MP kích thước lớn và cơ chế khẩu độ biến thiên có thể mang đến những khả năng sáng tạo mới cho người dùng yêu thích nhiếp ảnh.

Một trong những lợi ích đáng chú ý nhất là khả năng kiểm soát hiệu ứng xóa phông tự nhiên theo phong cách máy ảnh DSLR hoặc mirrorless. Thay vì hoàn toàn dựa vào phần mềm để tách chủ thể khỏi hậu cảnh, hệ thống camera mới có thể tạo ra hiệu ứng bokeh quang học chân thực hơn ngay từ phần cứng.

Điều này không chỉ giúp các bức chân dung trở nên tự nhiên hơn mà còn mang lại nhiều quyền kiểm soát sáng tạo hơn cho người dùng chuyên nghiệp khi muốn điều chỉnh độ sâu trường ảnh theo ý muốn.

Đây là xu hướng mà nhiều hãng Android đã theo đuổi trong những năm gần đây. Nếu Apple thực sự triển khai thành công, iPhone 18 Pro Max có thể đánh dấu bước tiến lớn trong cuộc đua nhiếp ảnh di động cao cấp.

Những thách thức kỹ thuật vẫn còn phía trước

Tuy nhiên, mọi nâng cấp đều đi kèm những đánh đổi nhất định.

Các mẫu iPhone hiện nay vốn không được đánh giá quá cao về khả năng lấy nét ở khoảng cách cực gần bằng camera chính. Apple thường phải chuyển sang camera siêu rộng khi người dùng chụp macro.

Việc bổ sung thêm cơ chế khẩu độ cơ học cùng cảm biến lớn hơn có thể khiến hệ thống quang học trở nên phức tạp hơn đáng kể. Điều này có thể ảnh hưởng đến khoảng lấy nét tối thiểu hoặc tạo ra những thách thức mới trong việc cân bằng giữa chất lượng hình ảnh, tốc độ lấy nét và độ ổn định của hệ thống camera.

Hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức về cách Apple sẽ giải quyết những vấn đề kỹ thuật này. Tuy nhiên, với kinh nghiệm nhiều năm trong việc tối ưu hóa phần cứng và phần mềm đồng thời, giới quan sát kỳ vọng hãng sẽ tìm được giải pháp phù hợp.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được dự đoán chỉ còn khoảng ba tháng nữa sẽ chính thức ra mắt. Trong thời gian gần đây, các mô hình thử nghiệm và hình ảnh rò rỉ xuất hiện ngày càng nhiều, cho thấy thiết kế cũng như các thông số kỹ thuật quan trọng gần như đã được Apple chốt hoàn toàn.

Nếu những thông tin từ các nguồn đáng tin cậy như Ming-Chi Kuo, Fixed Focus Digital và Digital Chat Station là chính xác, iPhone 18 Pro Max có thể trở thành một trong những bản nâng cấp camera tham vọng nhất của Apple kể từ khi hãng chuyển sang cảm biến 48MP trên dòng Pro.

(Theo AppleInsider, Gizmochina)