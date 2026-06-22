Đáng tiếc, các tín đồ công nghệ có thể sẽ không nhận được những gì họ kỳ vọng từ phiên bản tiêu chuẩn Galaxy S27.

Galaxy S27 nhiều khả năng sẽ không có nhiều thay đổi so với Galaxy S26. Ảnh: PhoneArena

Trong khi Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro được cho là sẽ nhận nhiều nâng cấp đáng giá, thì Galaxy S27 bản tiêu chuẩn lại có nguy cơ trở thành sản phẩm gây thất vọng nhất trong toàn bộ dòng sản phẩm.

Theo các nguồn tin từ Hàn Quốc, Samsung dường như không có kế hoạch thực hiện những thay đổi đáng kể về màn hình hay hệ thống camera trên mẫu máy này.

Nếu những thông tin trên trở thành sự thật, Galaxy S27 có thể tiếp tục xu hướng mà Samsung đã theo đuổi trong nhiều năm gần đây: duy trì thiết kế và phần cứng quen thuộc ở phiên bản cơ bản, đồng thời tập trung các công nghệ mới nhất cho những mẫu máy đắt tiền hơn.

Galaxy S27 bản tiêu chuẩn có thể gần như không thay đổi

Theo leaker nổi tiếng Lanzuk trên nền tảng Naver của Hàn Quốc, Samsung hiện không triển khai bất kỳ chương trình phát triển đáng chú ý nào liên quan đến màn hình hoặc cụm camera sau dành cho Galaxy S27 tiêu chuẩn.

Thông thường, khi một hãng điện thoại chuẩn bị đưa vào sử dụng các linh kiện hoàn toàn mới, chuỗi cung ứng sẽ xuất hiện hàng loạt dấu hiệu như đơn đặt hàng mới, hoạt động nghiên cứu phát triển hoặc các hợp đồng sản xuất linh kiện quy mô lớn. Tuy nhiên, những dấu hiệu đó hiện chưa xuất hiện đối với Galaxy S27.

Điều này khiến giới quan sát cho rằng Samsung có thể sẽ tiếp tục sử dụng nền tảng phần cứng tương tự Galaxy S26, thay vì đầu tư mạnh vào những nâng cấp mang tính đột phá.

Nếu nhận định này chính xác, người dùng mong chờ những thay đổi lớn về chất lượng hiển thị hay khả năng chụp ảnh có thể sẽ phải thất vọng.

Thông tin Galaxy S27 ít thay đổi cũng có thể giúp lý giải một tin đồn từng xuất hiện trước đó: Samsung được cho là đã cân nhắc sử dụng màn hình từ BOE, nhà sản xuất màn hình lớn của Trung Quốc.

Theo các nguồn tin, nếu màn hình Galaxy S27 không cần một thế hệ công nghệ hoàn toàn mới, Samsung hoàn toàn có thể mua linh kiện từ nhà cung cấp bên ngoài thay vì giao toàn bộ đơn hàng cho Samsung Display như trước đây.

Bởi lẽ, việc phát triển một tấm nền mới thường đòi hỏi chi phí nghiên cứu và sản xuất rất lớn. Nếu Galaxy S27 chỉ sử dụng công nghệ hiện có, Samsung có nhiều lựa chọn hơn trong việc tìm kiếm đối tác cung ứng.

Tuy nhiên, các báo cáo gần đây cho thấy Samsung có vẻ đang rút lại ý định này. Đáng chú ý, nguyên nhân không phải do lo ngại về chất lượng màn hình của BOE.

Thay vào đó, tập đoàn Hàn Quốc được cho là muốn duy trì lợi nhuận và hỗ trợ hệ sinh thái sản xuất trong nước, nơi Samsung Display vẫn đóng vai trò chiến lược trong chuỗi cung ứng của hãng.

Nếu có một lĩnh vực khiến nhiều người dùng Galaxy cảm thấy nhàm chán nhất trong những năm gần đây, đó chính là camera của các phiên bản tiêu chuẩn.

Galaxy S26 năm ngoái chỉ được nâng nhẹ kích thước màn hình so với Galaxy S25, trong khi hệ thống camera gần như không thay đổi.

Thực tế, phần cứng camera trên Galaxy S26, Galaxy S25, Galaxy S24, Galaxy S23 và Galaxy S22 có rất nhiều điểm tương đồng.

Điều đó đồng nghĩa rằng nếu Galaxy S27 tiếp tục giữ nguyên cấu hình camera, Samsung sẽ có tới 6 thế hệ flagship liên tiếp sử dụng gần như cùng một nền tảng phần cứng nhiếp ảnh.

Đây là một thực tế khá bất ngờ trong bối cảnh các đối thủ Android liên tục nâng cấp cảm biến lớn hơn, camera tiềm vọng tốt hơn và các công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa chất lượng ảnh của Samsung hoàn toàn đứng yên. Dù phần cứng ít thay đổi, hãng vẫn liên tục tinh chỉnh thuật toán xử lý ảnh.

Các bài đánh giá Galaxy S26 cho thấy ảnh chụp từ mẫu máy này có màu sắc khác biệt đáng kể so với Galaxy S25.

Nói cách khác, Samsung đang cố gắng khai thác tối đa phần cứng hiện có thông qua sức mạnh phần mềm và trí tuệ nhân tạo thay vì liên tục thay đổi cảm biến.

Chiến lược tiết kiệm chi phí trong thời kỳ điện thoại ngày càng đắt đỏ?

Dù nhiều người có thể thất vọng trước việc thiếu nâng cấp, vẫn có một lý do hợp lý khiến Samsung lựa chọn hướng đi này: kiểm soát chi phí sản xuất.

Trong vài năm gần đây, ngành công nghệ tiêu dùng liên tục chứng kiến giá bán tăng cao.

Chi phí linh kiện, nhân công, logistics và nghiên cứu phát triển đều leo thang đáng kể.

Việc tiếp tục sử dụng các công nghệ đã hoàn thiện từ thế hệ trước giúp Samsung tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí đầu tư, đồng thời giảm áp lực tăng giá bán sản phẩm.

Đối với người dùng, điều quan trọng không chỉ là những nâng cấp mới mà còn là mức giá hợp lý.

Nếu Samsung có thể giữ giá Galaxy S27 ổn định trong bối cảnh thị trường ngày càng đắt đỏ, nhiều khách hàng có thể sẵn sàng chấp nhận việc thiếu các cải tiến lớn.

Dẫu vậy, đây không phải là chiến lược có thể kéo dài mãi mãi. Một khi khoảng cách công nghệ với các đối thủ ngày càng lớn, Samsung sẽ buộc phải thực hiện những bước nhảy vọt đáng kể hơn.

(Theo PhoneArena)