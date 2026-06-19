Theo các nguồn tin mới nhất, iPhone 20 Pro Max sẽ là một trong những sản phẩm mang tính biểu tượng nhất của hãng kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên xuất hiện vào năm 2007.

iPhone 20 Pro Max sẽ sở hữu màn hình tràn viền thực sự với lớp kính cong ở cả bốn cạnh, tạo nên hiệu ứng thị giác gần như không có khung viền.

Nhiều thông tin rò rỉ trước đó cho biết thiết bị này sẽ sở hữu màn hình tràn viền thực sự với lớp kính cong ở cả bốn cạnh, tạo nên hiệu ứng thị giác gần như không có khung viền.

Thiết kế mới được kỳ vọng sẽ đánh dấu bước tiến lớn về ngoại hình, tương tự cách Apple từng tạo ra cuộc cách mạng với iPhone X nhân dịp kỷ niệm 10 năm dòng sản phẩm iPhone.

Theo báo cáo từ Bloomberg, Apple đang đầu tư đáng kể nguồn lực cho dự án này nhằm biến nó thành sản phẩm nổi bật nhất trong danh mục iPhone tương lai.

Hai phiên bản iPhone kỷ niệm 20 năm màn hình lớn

Mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm sẽ được bán ra với hai kích thước khác nhau, tương đương với các phiên bản iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max dự kiến xuất hiện vào tháng 9 năm nay.

Nếu các thông tin hiện tại là chính xác, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ giữ nguyên kích thước màn hình như dòng iPhone 17 Pro hiện tại.

Điều đó đồng nghĩa mẫu iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max nhiều khả năng sẽ có hai tùy chọn màn hình khoảng 6,3 inch và 6,9 inch.

Việc Apple tiếp tục duy trì hai kích thước cho dòng sản phẩm cao cấp cho thấy hãng muốn đáp ứng cả nhóm người dùng thích thiết bị nhỏ gọn lẫn những khách hàng ưu tiên màn hình lớn để phục vụ công việc, giải trí và chơi game.

Ra mắt cùng iPhone gập thế hệ thứ hai

Một điểm đáng chú ý khác là Apple dự kiến giới thiệu iPhone kỷ niệm 20 năm cùng với mẫu iPhone màn hình gập thế hệ thứ hai.

Sau nhiều năm nghiên cứu, Apple được cho là sẽ chính thức bước vào thị trường điện thoại gập trong thời gian tới.

Nếu kế hoạch không thay đổi, phiên bản gập đầu tiên sẽ xuất hiện trước đó, còn thế hệ thứ hai sẽ đồng hành cùng dòng iPhone đặc biệt năm 2027.

Sự xuất hiện đồng thời của hai dòng sản phẩm hoàn toàn mới cho thấy Apple đang chuẩn bị cho một trong những đợt nâng cấp danh mục iPhone lớn nhất trong nhiều năm qua.

Đây cũng là chiến lược nhằm tạo ra động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh thị trường smartphone toàn cầu đang dần bão hòa.

Sức mạnh đến từ chip A21 tiến trình 2 nanomet

Cả hai mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm cùng với iPhone gập thế hệ thứ hai đều được cho là sẽ sử dụng bộ xử lý A21 sản xuất trên tiến trình 2 nanomet tiên tiến.

Bên cạnh đó, Apple cũng đang phát triển dòng iPhone 20 tiêu chuẩn. Tuy nhiên, phiên bản này sẽ dùng một biến thể A21 khác, nhiều khả năng là bản tiêu chuẩn thay vì A21 Pro như trên các thiết bị cao cấp.

Việc chuyển sang tiến trình 2 nanomet được xem là bước nhảy vọt quan trọng đối với Apple.

Công nghệ sản xuất mới không chỉ giúp tăng hiệu năng xử lý mà còn cải thiện đáng kể khả năng tiết kiệm điện năng, từ đó kéo dài thời lượng pin và hỗ trợ tốt hơn cho các tính năng trí tuệ nhân tạo trên thiết bị.

Nếu các kế hoạch hiện tại được giữ nguyên, năm 2027 sẽ trở thành một cột mốc đặc biệt đối với Apple khi hãng đồng thời tung ra iPhone 20 Pro, iPhone 20 Pro Max và iPhone gập thế hệ thứ hai.

Sự kết hợp giữa thiết kế màn hình gần như không viền, công nghệ gập và chip 2 nanomet hứa hẹn sẽ mở ra một chương mới cho dòng smartphone nổi tiếng nhất thế giới.

(Theo PhoneArena, MacRumors)