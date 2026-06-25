Không có gì ngạc nhiên khi giới công nghệ dự đoán Galaxy S27 Ultra sẽ tiếp tục được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon mạnh nhất của Qualcomm. Tuy nhiên, những thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy Samsung có thể đứng trước một quyết định quan trọng: hoặc sử dụng con chip cao cấp nhất và chấp nhận tăng giá mạnh, hoặc lựa chọn một phiên bản thấp hơn để giữ mức giá dễ tiếp cận hơn cho người dùng.

Galaxy S26 Ultra. Ảnh: PhoneArena

Theo các nguồn tin trong chuỗi cung ứng, Qualcomm hiện đang thử nghiệm hai biến thể của dòng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 thế hệ tiếp theo. Đây được xem là động thái nhằm giải quyết những thách thức ngày càng lớn về chi phí bộ nhớ và linh kiện bán dẫn trong ngành smartphone cao cấp.

Hai phiên bản Snapdragon 8 Elite Gen 6

Thông tin cho biết Qualcomm đang phát triển một phiên bản tiêu chuẩn sử dụng bộ nhớ LPDDR5X và một phiên bản cao cấp hơn mang tên “Pro”, được trang bị chuẩn bộ nhớ LPDDR6 mới nhất.

Điều đáng chú ý là cả hai phiên bản đều có tốc độ xung nhịp tương đương nhau. Nói cách khác, khác biệt lớn nhất không nằm ở sức mạnh xử lý thô của CPU mà ở công nghệ bộ nhớ đi kèm.

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Phiên bản Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro không chỉ hỗ trợ RAM LPDDR6 nhanh hơn mà còn tương thích với chuẩn lưu trữ UFS 5.0 thế hệ mới. Sự kết hợp này hứa hẹn mang lại tốc độ truy xuất dữ liệu vượt trội, cải thiện khả năng xử lý đa nhiệm, chơi game cũng như các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng trở nên quan trọng trên smartphone hiện đại.

Cả hai con chip đều được dự kiến sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến của TSMC. Đây là bước tiến lớn so với các thế hệ trước, giúp nâng cao hiệu suất đồng thời giảm mức tiêu thụ điện năng.

Nhờ đó, Snapdragon 8 Elite Gen 6 được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những nền tảng Android mạnh nhất từng được tạo ra và sẽ xuất hiện trên các mẫu flagship ra mắt cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Vấn đề lớn nhất không phải là hiệu năng mà là chi phí.

Các tin đồn trước đây cho biết Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro có thể có giá vượt ngưỡng 300 USD cho mỗi bộ xử lý. Nếu điều này trở thành sự thật, đây sẽ là một trong những con chip smartphone đắt đỏ nhất từng được sản xuất.

Chính vì vậy, việc Qualcomm phát triển thêm phiên bản tiêu chuẩn được xem là giải pháp giúp các hãng điện thoại có thêm lựa chọn. Những nhà sản xuất muốn tối ưu chi phí có thể sử dụng bản thường với RAM LPDDR5X, trong khi các thương hiệu muốn tạo ra sản phẩm mạnh nhất thị trường có thể chọn phiên bản Pro với bộ nhớ LPDDR6.

Đối với Samsung, bài toán này đặc biệt khó khăn. Trong những năm gần đây, hãng gần như luôn sử dụng các phiên bản Snapdragon được tùy biến riêng cho dòng Galaxy Ultra nhằm đảm bảo hiệu năng tối đa. Tuy nhiên, chi phí linh kiện đang leo thang trên toàn ngành khiến việc duy trì chiến lược này ngày càng tốn kém.

Nếu Galaxy S27 Ultra được trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, khả năng rất cao là Samsung sẽ phải tăng giá bán đáng kể để bù đắp chi phí sản xuất.

Samsung hy sinh hiệu năng hay tăng giá?

Nghe có vẻ khó tin, nhưng việc lựa chọn phiên bản Snapdragon thấp hơn có thể là cách giúp Samsung hạn chế mức tăng giá cho Galaxy S27 Ultra.

Về lý thuyết, người dùng vẫn sẽ nhận được một con chip sản xuất trên tiến trình 2nm hiện đại với hiệu năng cực kỳ mạnh mẽ. Điểm khác biệt chủ yếu nằm ở tốc độ bộ nhớ và khả năng khai thác tối đa các tác vụ AI hay xử lý dữ liệu chuyên sâu.

Tuy nhiên, khả năng Samsung thực hiện điều này không thực sự cao. Dòng Ultra luôn được định vị là sản phẩm cao cấp nhất trong hệ sinh thái Galaxy, nơi mọi thông số kỹ thuật đều phải đạt mức tối đa có thể. Việc sử dụng một phiên bản chip thấp hơn có thể làm ảnh hưởng đến hình ảnh “không thỏa hiệp” mà Samsung đã xây dựng cho dòng sản phẩm này.

Thực tế cho thấy Galaxy S26 Ultra đã đạt được những bước tiến rất đáng kể về hiệu năng. Các bài đánh giá chuyên sâu cho thấy Samsung cuối cùng đã có thể cạnh tranh sòng phẳng với Apple về hiệu năng đơn nhân, đồng thời vượt qua iPhone 17 Pro Max trong nhiều bài kiểm tra đa nhân. Hiệu suất chơi game và khả năng duy trì tốc độ xử lý của S26 Ultra cũng được cải thiện rõ rệt so với Galaxy S25 Ultra.

Điều đó càng khiến Samsung có thêm lý do để tiếp tục theo đuổi những cấu hình mạnh nhất trên Galaxy S27 Ultra.

Dù Samsung lựa chọn phương án nào, xu hướng tăng giá smartphone cao cấp dường như là điều không thể tránh khỏi.

Chi phí nghiên cứu và phát triển chip, giá bộ nhớ thế hệ mới, tiến trình sản xuất 2nm cùng các công nghệ AI tích hợp ngày càng phức tạp đang khiến giá thành linh kiện leo thang nhanh chóng.

Không chỉ các hãng Android, ngay cả Apple cũng được dự đoán sẽ tăng giá các mẫu iPhone thế hệ tiếp theo. Điều này cho thấy toàn bộ ngành công nghiệp smartphone đang bước vào một giai đoạn mới, nơi người tiêu dùng phải trả nhiều tiền hơn để sở hữu những công nghệ tiên tiến nhất.

(Theo PhoneArena, Macworld)