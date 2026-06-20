Thông điệp rất rõ ràng: những chiếc iPhone cao cấp thế hệ tiếp theo iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max của Apple nhiều khả năng sẽ đắt hơn đáng kể. Với những ai theo dõi sát ngành công nghệ trong hơn một năm qua, đây không phải điều bất ngờ. Trên thực tế, nhiều chuyên gia đã dự đoán kịch bản này từ lâu.

iPhone 18 Pro Max với màu Dark Cherry. Ảnh: X/Jon Rettinger

Tuy nhiên, điều đáng bàn không phải là việc Apple tăng giá, mà là lý do đằng sau quyết định đó. Và nguyên nhân không chỉ đơn thuần nằm ở việc chi phí linh kiện đang leo thang trên toàn ngành công nghệ.

Apple thực sự đang chịu áp lực chi phí

Trong những phát biểu gần đây, Tim Cook cho biết Apple đang phải đối mặt với những đợt tăng giá “rất lớn” từ chuỗi cung ứng. Ông nhấn mạnh rằng công ty đã cố gắng “che chắn” người dùng khỏi các khoản chi phí phát sinh này, nhưng tình hình hiện nay đã trở nên khó duy trì.

Nghe có vẻ nghịch lý khi một doanh nghiệp có giá trị vốn hóa hàng nghìn tỷ USD lại nói về áp lực chi phí. Năm 2024, Apple được định giá khoảng 2,4 nghìn tỷ USD, còn đến giữa năm 2026, con số này đã vượt 4,3 nghìn tỷ USD. Rõ ràng Apple không phải đang gặp khó khăn về tài chính.

Thế nhưng, giá trị vốn hóa và chi phí sản xuất là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Dù cổ phiếu tăng hay giảm, Apple vẫn phải đối mặt với thực tế rằng linh kiện điện tử đang trở nên đắt đỏ hơn.

Ngành công nghệ hiện đang bước vào giai đoạn mà nhiều chuyên gia gọi là “RAMpocalypse” – cuộc khủng hoảng giá bộ nhớ. Giá RAM DDR5 dung lượng 64GB đã tăng từ khoảng 200 USD vào đầu năm 2025 lên gần 1.000 USD ở thời điểm hiện tại.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI). Các trung tâm dữ liệu AI trên khắp thế giới đang tiêu thụ lượng lớn chip nhớ hiệu năng cao, khiến nguồn cung bị thắt chặt và giá cả leo thang.

Không chỉ Apple chịu ảnh hưởng. Các hãng Android cũng đã bắt đầu điều chỉnh giá bán. Xiaomi tăng giá nhiều dòng sản phẩm, trong khi phiên bản tiêu chuẩn của Samsung Galaxy S26 cũng đã tăng thêm 100 USD ngay từ đầu năm 2026. Trước đó, iPhone 17 Pro cũng đã tăng từ 999 USD lên 1.099 USD.

Một chiếc iPhone giá 1.399 USD có còn là điều viển vông?

Nếu xu hướng hiện nay tiếp tục kéo dài, viễn cảnh một chiếc iPhone 18 Pro Max có giá khởi điểm 1.399 USD vào tháng 9 tới hoàn toàn có thể xảy ra.

Hãy nhìn vào cấu hình hiện tại. iPhone 17 Pro khởi điểm ở mức 1.099 USD với bộ nhớ trong 256GB và RAM 12GB. Theo các chuyên gia phân tích thị trường bộ nhớ, những linh kiện này sẽ còn tăng giá mạnh trong thời gian tới.

Ước tính Apple chỉ phải chi khoảng 39 USD cho cụm RAM 12GB trên iPhone 17 Pro. Tuy nhiên, chi phí tương tự trên iPhone 18 Pro có thể tăng lên tới 145 USD.

Bộ nhớ lưu trữ cũng không ngoại lệ. Chi phí cho phiên bản 256GB được cho là sẽ tăng từ khoảng 13 USD lên hơn 50 USD.

Khi cộng tất cả các thành phần lại, chi phí linh kiện và sản xuất của iPhone 18 Pro có thể tăng từ khoảng 530 USD lên tới 726 USD. Nếu Apple vẫn duy trì biên lợi nhuận tương tự mức khoảng 47% trên iPhone 17 Pro, giá bán của mẫu máy kế nhiệm sẽ rơi vào khoảng 1.370 USD.

Với truyền thống định giá tròn số, Apple có thể lựa chọn mức giá 1.299 USD. Tuy nhiên, đó là trong trường hợp hãng không bổ sung những nâng cấp phần cứng đáng kể khác.

Nếu hệ thống camera mới có chi phí cao hơn khoảng 50% so với thế hệ hiện tại, mức giá 1.399 USD hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Trong kịch bản dễ chấp nhận hơn, Apple có thể dành mức giá này cho phiên bản Pro Max, còn bản Pro tiêu chuẩn sẽ dừng ở khoảng 1.299 USD.

Tăng giá năm 2026 có thể là nước cờ khôn ngoan

Thoạt nhìn, việc tăng giá mạnh chắc chắn sẽ gây tổn hại đến doanh số dòng iPhone 18.

Người tiêu dùng ngày càng khó bị thuyết phục bởi những khẩu hiệu quen thuộc như “AI thông minh hơn”, “thiết kế mỏng hơn” hay “camera tốt hơn”. Sau nhiều năm nâng cấp liên tục, không ít người nhận ra rằng chiếc điện thoại hiện tại của họ vẫn hoạt động rất tốt.

Một chiếc iPhone 18 Pro Max giá 1.399 USD sẽ trở thành rào cản tâm lý lớn đối với nhiều khách hàng. Apple hiểu điều đó hơn ai hết.

Tuy nhiên, năm 2027 mới là mục tiêu chiến lược quan trọng thực sự.

Đó sẽ là năm đánh dấu tròn 20 năm kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên ra mắt. Nhiều nguồn tin cho rằng Apple đang chuẩn bị một sản phẩm đặc biệt để kỷ niệm cột mốc lịch sử này.

Dù thiết bị đó được gọi là iPhone 20 hay một cái tên hoàn toàn khác, đây chắc chắn sẽ là sản phẩm mang tính biểu tượng, được kỳ vọng tạo ra làn sóng phấn khích giống như iPhone X từng làm được vào năm 2017.

Hãy thử tưởng tượng Apple giới thiệu một chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm với mức giá cao hơn thêm 100 hoặc 200 USD so với một chiếc iPhone 18 Pro Max vốn đã rất đắt đỏ. Đó không phải là tiêu đề mà hãng muốn xuất hiện trên các mặt báo.

Nếu tăng giá ngay trong năm 2026, Apple sẽ có thêm không gian để xoay xở vào năm 2027.

Khi đó, giá linh kiện có thể đã ổn định trở lại. Apple hoàn toàn có thể giữ nguyên mức giá của dòng iPhone 20 tương đương với iPhone 18.

Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng việc “không tăng giá” đôi khi lại là một công cụ tiếp thị hiệu quả.

Người dùng có thể cảm thấy chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm mang lại giá trị tốt hơn đơn giản vì mức giá không thay đổi so với thế hệ trước, bất kể con số đó vốn đã rất cao.

Đây là một chiến lược thường thấy trong ngành công nghệ: tăng giá trước để tạo dư địa cho những sản phẩm mang tính biểu tượng trong tương lai.

(Theo PhoneArena, Macworld)