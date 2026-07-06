Khảo sát mới cho thấy đa số người dùng không sẵn sàng chấp nhận mức giá dự kiến của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, đặt Apple trước thách thức lớn về giá trị sản phẩm trong bối cảnh chi phí linh kiện leo thang.

iPhone 18 Pro Max có thể tăng giá sốc. Ảnh: MacRumors

Việc Apple tăng giá các mẫu iPhone cao cấp dường như chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong bối cảnh giá linh kiện, đặc biệt là bộ nhớ, tiếp tục tăng mạnh trên toàn cầu, giới phân tích đều cho rằng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ không thể giữ nguyên mức giá như thế hệ trước. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là người tiêu dùng có thể sẽ không cảm thấy số tiền họ bỏ ra tương xứng với giá trị nhận được và đây là vấn đề mà ngay cả Apple cũng khó có thể khắc phục.

Theo nhiều nguồn tin rò rỉ, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng sẽ không mang đến những nâng cấp mang tính cách mạng về phần cứng. Thay vào đó, các cải tiến chủ yếu sẽ tập trung vào việc tối ưu hiệu năng, camera và trí tuệ nhân tạo, trong khi thiết kế tổng thể được cho là không thay đổi quá nhiều. Nếu những thông tin này chính xác, việc giá bán tăng sẽ càng khiến người dùng đặt câu hỏi liệu sản phẩm mới có thực sự xứng đáng với số tiền phải bỏ ra hay không.

Người dùng cho rằng Apple đang tiến gần đến ngưỡng định giá quá cao

Những tin đồn về giá bán của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max hiện vẫn rất khác nhau. Một số nguồn dự đoán Apple chỉ tăng khoảng 50 USD cho phiên bản tiêu chuẩn, nhưng cũng có những dự báo cho rằng mức tăng có thể lên tới 300 USD ngay từ bản thấp nhất.

Dù Apple cuối cùng lựa chọn phương án nào, kết quả một cuộc khảo sát gần đây cho thấy phần lớn người tiêu dùng vẫn sẽ cảm thấy mức giá mới là thiếu hợp lý.

Khi được hỏi mức giá khởi điểm nào là công bằng đối với iPhone 18 Pro, khoảng 36% người tham gia khảo sát cho rằng Apple nên giữ nguyên mức 1.099 USD như thế hệ trước. Điều này phản ánh kỳ vọng rằng những nâng cấp của sản phẩm chưa đủ lớn để biện minh cho việc tăng giá.

Đáng chú ý hơn, gần 22% số người được hỏi còn cho rằng Apple nên bán iPhone 18 Pro với giá thấp hơn năm ngoái. Đây là một quan điểm khó xảy ra trong bối cảnh hiện nay, nhưng nó cho thấy ngày càng nhiều người cảm thấy smartphone cao cấp đã trở nên quá đắt đỏ.

Như vậy, hơn một nửa số người tham gia khảo sát không sẵn sàng chấp nhận việc Apple tăng giá. Điều này có thể ảnh hưởng đến doanh số của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max khi sản phẩm chính thức lên kệ vào cuối năm. Tuy nhiên, tác động thực tế sẽ chỉ được kiểm chứng khi Apple công bố kết quả kinh doanh sau thời gian mở bán.

Apple vẫn còn nhiều cơ hội thành công

Mặc dù tâm lý phản đối việc tăng giá chiếm ưu thế, cuộc khảo sát cũng cho thấy vẫn còn một bộ phận không nhỏ người dùng đã chấp nhận thực tế rằng smartphone sẽ ngày càng đắt hơn.

Khoảng 20% số người được hỏi cho biết họ sẵn sàng chấp nhận mức tăng 100 USD so với thế hệ hiện tại. Bên cạnh đó, khoảng 15% nhận định việc tăng thêm 200 USD vẫn là hợp lý nếu sản phẩm mang lại trải nghiệm tốt hơn.

Đây cũng chính là khoảng giá mà nhiều chuyên gia cho rằng Apple có khả năng áp dụng. Nếu mức tăng nằm trong giới hạn này và đi kèm những cải tiến đủ hấp dẫn về hiệu năng, camera cũng như các tính năng AI, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vẫn có nhiều cơ hội đạt doanh số khả quan.

Thậm chí, hơn 7% người tham gia khảo sát còn cho rằng mức giá vượt 1.299 USD vẫn có thể chấp nhận được đối với mẫu iPhone cao cấp nhất. Đây có lẽ là nhóm khách hàng ít quan tâm đến giá bán, miễn là thiết bị mang lại trải nghiệm sử dụng ổn định, cao cấp và đáp ứng tốt nhu cầu trong nhiều năm.

Thực tế, vấn đề lớn nhất đối với Apple không nằm ở việc tăng giá bao nhiêu, mà là liệu hãng có thể thuyết phục khách hàng rằng số tiền họ bỏ ra hoàn toàn xứng đáng hay không.

Trong nhiều năm qua, Apple luôn xây dựng hình ảnh iPhone là sản phẩm cao cấp với thời gian hỗ trợ phần mềm dài, hiệu năng mạnh và giá trị sử dụng bền vững. Chính điều này giúp người dùng sẵn sàng chi nhiều tiền hơn so với các đối thủ Android.

Tuy nhiên, khi giá bán liên tục lập kỷ lục mới trong khi các nâng cấp phần cứng ngày càng mang tính cải tiến nhỏ thay vì đột phá, cảm nhận về "giá trị" của người tiêu dùng cũng thay đổi. Người mua không chỉ nhìn vào cấu hình, mà còn cân nhắc xem thiết bị mới có tạo ra khác biệt đủ lớn so với chiếc điện thoại họ đang sử dụng hay không.

Nếu iPhone 18 Pro không đạt doanh số như kỳ vọng, Apple hoàn toàn có thể phải điều chỉnh giá thông qua các chương trình khuyến mại hoặc để các nhà bán lẻ giảm giá sau một thời gian mở bán. Tuy nhiên, mức giảm nhiều hay ít sẽ còn phụ thuộc vào tình hình chi phí sản xuất.

Cuộc khủng hoảng giá linh kiện, đặc biệt là chip nhớ, vẫn đang diễn ra và ảnh hưởng tới toàn bộ ngành công nghiệp smartphone. Điều đó đồng nghĩa không chỉ các mẫu điện thoại cao cấp mà ngay cả những thiết bị tầm trung hay giá rẻ cũng có thể tiếp tục tăng giá trong những năm tới.

(Theo PhoneArena, MacRumors)