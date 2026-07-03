Một vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn vừa mang đến cái nhìn rõ nét nhất từ trước đến nay về thế hệ iPhone 18 Pro Max. Sau khi hơn 630GB tài liệu nội bộ của đối tác Tata bị tin tặc đánh cắp, hàng loạt thông tin liên quan đến mẫu smartphone cao cấp tiếp theo của Apple đã dần được hé lộ. Không chỉ tiết lộ chiến lược modem mới, các tài liệu còn cho thấy những thay đổi đáng chú ý về chip A20 Pro, thiết kế bo mạch và hệ thống camera.

Các màu mới dự kiến của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Ảnh: AppleInsider

Apple có thể dùng modem Qualcomm tại Mỹ, Apple C2 ở các thị trường khác

Những phân tích mới nhất cho thấy Apple nhiều khả năng sẽ áp dụng chiến lược sử dụng modem khác nhau tùy từng khu vực bán ra đối với iPhone 18 Pro Max.

Theo đó, phiên bản iPhone 18 Pro Max dành cho thị trường Mỹ vẫn sẽ sử dụng modem của Qualcomm nhằm hỗ trợ công nghệ 5G mmWave, chuẩn kết nối tốc độ cực cao vốn được các nhà mạng Mỹ triển khai rộng rãi.

Trong danh mục linh kiện của mẫu máy dành cho Mỹ xuất hiện hàng loạt thành phần quen thuộc của Qualcomm như SDX80M, SDR875, QDM8771, QDM8720, PMK75, PMX75 và QET7100A. Điều này cho thấy Apple vẫn phải tiếp tục phụ thuộc vào Qualcomm đối với những mẫu iPhone cần hỗ trợ mạng mmWave.

Trong khi đó, các phiên bản iPhone 18 Pro Max bán tại phần lớn thị trường quốc tế được cho là sẽ chuyển sang sử dụng modem Apple C2 do chính hãng tự phát triển.

Lý do khá đơn giản: các modem C1 và C1X hiện nay của Apple vẫn chưa hỗ trợ kết nối 5G mmWave. Những tài liệu mới cho thấy modem C2 nhiều khả năng cũng chưa khắc phục được hạn chế này. Vì vậy, Apple sẽ phải duy trì modem Qualcomm riêng cho các thị trường yêu cầu chuẩn kết nối tốc độ cao này.

Thực tế, Apple đã bắt đầu áp dụng chiến lược "hai nhà cung cấp modem" từ dòng iPhone 17. Các mẫu iPhone Air và iPhone 17e sử dụng modem do Apple thiết kế, trong khi iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max vẫn dùng modem Qualcomm.

Đến thế hệ iPhone 18 Pro Max, sự phân chia này được cho là sẽ còn phức tạp hơn khi phụ thuộc không chỉ vào từng dòng máy mà còn theo từng quốc gia.

Các sơ đồ bo mạch bị rò rỉ cũng củng cố giả thuyết này khi xuất hiện hai mã linh kiện khác nhau. Một bo mạch tích hợp đầu nối mmWave dành cho modem Qualcomm, trong khi phiên bản còn lại không có thành phần này và được thiết kế cho modem Apple C2.

Chip A20 Pro có thể sở hữu kiến trúc hoàn toàn mới

Ngoài modem, các tài liệu còn tiết lộ nhiều thông tin hấp dẫn về bộ xử lý A20 Pro mang tên mã "Borneo".

Điểm đáng chú ý nhất là Apple dường như sẽ chuyển sang công nghệ đóng gói chip WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module) thay vì InFO-PoP đang sử dụng trên các thế hệ trước.

Ở công nghệ hiện nay, CPU, GPU và Neural Engine được tích hợp trên cùng một khuôn chip, còn bộ nhớ được gắn trực tiếp trong cùng gói linh kiện.

Trong khi đó, WMCM cho phép Apple tách riêng CPU, GPU và Neural Engine thành nhiều khuôn chip độc lập nhưng vẫn hoạt động như một hệ thống thống nhất.

Thiết kế này mang lại nhiều lợi ích đáng kể. Apple có thể linh hoạt kết hợp các thành phần khác nhau để tạo ra nhiều phiên bản chip hơn, tối ưu hiệu năng cho từng dòng sản phẩm mà không cần thiết kế hoàn toàn mới.

Tin đồn về việc Apple chuyển sang WMCM đã xuất hiện từ năm 2025 và những tài liệu mới bị rò rỉ được xem là bằng chứng đáng tin cậy nhất cho đến nay.

Bên cạnh đó, sơ đồ bo mạch còn cho thấy vị trí của chip A20 Pro sẽ được đưa sát mép ngoài hơn, trong khi bộ nhớ lưu trữ được đặt sâu hơn giữa hai lớp bo mạch.

Cách bố trí mới có thể cải thiện khả năng truyền dữ liệu hoặc tối ưu không gian bên trong máy. Tuy nhiên, giới phân tích cũng cho rằng điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng tản nhiệt cũng như việc sửa chữa thiết bị sau này.

Camera chính được nâng cấp với cảm biến Sony mới

Hệ thống camera cũng là một trong những điểm nâng cấp đáng chú ý trên iPhone 18 Pro Max.

Dữ liệu nội bộ cho thấy mã nhận dạng cảm biến camera góc rộng đã thay đổi từ 0x903 trên iPhone 17 Pro lên 0x905 ở thế hệ mới.

Điều này nhiều khả năng đồng nghĩa với việc Apple sẽ chuyển từ cảm biến Sony IMX903 sang Sony IMX905 hoàn toàn mới, được phát triển riêng cho iPhone 18 Pro Max.

Các tin đồn xuất hiện từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026 cũng cho biết Apple đang thử nghiệm camera có khẩu độ biến thiên trên dòng Pro.

Nếu công nghệ này được thương mại hóa, người dùng sẽ có thể điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến linh hoạt hơn. Nhờ đó, hiệu ứng xóa phông sẽ được tạo ra chủ yếu bằng phần cứng thay vì phụ thuộc vào thuật toán xử lý hình ảnh như hiện nay.

Điều này hứa hẹn mang lại ảnh chân dung tự nhiên hơn, cải thiện chất lượng chụp trong điều kiện thiếu sáng và giúp các nhiếp ảnh gia có thêm quyền kiểm soát khi sáng tác.

Dù lượng tài liệu bị rò rỉ rất lớn đã hé lộ nhiều chi tiết quan trọng về iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, giới chuyên gia lưu ý rằng đây vẫn là các tài liệu phục vụ quá trình phát triển sản phẩm.

Điều đó đồng nghĩa nhiều linh kiện, thiết kế hoặc tính năng vẫn có thể tiếp tục được Apple điều chỉnh trước khi iPhone 18 Pro Max chính thức ra mắt.

(Theo AppleInsider, PhoneArena)