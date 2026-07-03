Một thông tin rò rỉ mới đang khiến cộng đồng yêu công nghệ đặc biệt chú ý, khi cho rằng iPhone 18 Pro Max sẽ được Apple nâng cấp mạnh mẽ về dung lượng pin.

iPhone 17 Pro Max. Ảnh: PhoneArena

Nếu thông tin này chính xác, đây có thể là một trong những cải tiến đáng giá nhất của dòng iPhone trong nhiều năm trở lại đây, đồng thời giúp mẫu flagship này trở thành tâm điểm tại sự kiện ra mắt tháng 9, thậm chí lấn át cả chiếc iPhone Ultra màn hình gập đầu tiên mà Apple được cho là đang chuẩn bị.

Theo báo cáo của Macworld, Apple có thể tăng dung lượng pin của iPhone 18 Pro Max thêm tới 8,5% so với thế hệ trước. Đây là mức nâng cấp đáng kể đối với một sản phẩm vốn luôn bị giới hạn bởi thiết kế mỏng nhẹ.

Pin iPhone 18 Pro Max có thể đạt hơn 5.400 mAh

Nguồn tin rò rỉ cho biết phiên bản iPhone 18 Pro Max sử dụng khe Nano SIM sẽ được trang bị viên pin dung lượng 5.235 mAh, trong khi phiên bản chỉ hỗ trợ eSIM có thể sở hữu viên pin lên tới 5.425 mAh.

Nếu những con số này trở thành hiện thực, bản Nano SIM sẽ tăng khoảng 8,5% so với viên pin 4.832 mAh trên iPhone 17 Pro Max.

Trong khi đó, bản eSIM cũng được nâng khoảng 6,6%, một bước tiến đáng kể đối với dòng smartphone cao cấp của Apple. Để so sánh, Galaxy S26 Ultra của Samsung được trang bị pin 5.000mAh.

Dung lượng pin vượt mốc 5.400 mAh sẽ giúp iPhone 18 Pro Max lần đầu tiên bước vào nhóm những flagship có pin lớn nhất trên thị trường, điều mà người dùng iPhone đã chờ đợi trong nhiều năm.

Dù vậy, giới công nghệ vẫn tỏ ra khá thận trọng trước thông tin này.

Tin đồn bắt nguồn từ một bài đăng trên mạng xã hội của tài khoản có tên Fire Universe, nhưng bài viết đã nhanh chóng bị xóa.

Điều đáng nói là tài khoản này gần như chưa có lịch sử rò rỉ đáng tin cậy, khiến mức độ xác thực của thông tin vẫn còn là dấu hỏi.

Bên cạnh đó, Fire Universe còn chia sẻ ảnh chụp một bài đăng trên Weibo từ tài khoản có tên tạm dịch là Duo Ge Internet Technology. Hình ảnh được cho là cho thấy hai viên pin của iPhone 18 Pro Max với dung lượng được in trực tiếp trên thân pin.

Theo thông tin rò rỉ, đây là hai viên pin của iPhone 18 Pro Max. Ảnh:i fireuniverse trên X (Ảnh chụp màn hình)/PhoneArena

Theo nội dung bài đăng, phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc phải hy sinh khoảng 190 mAh dung lượng để nhường không gian cho khe Nano SIM, trong khi bản eSIM dành cho các thị trường khác có thể tận dụng toàn bộ không gian bên trong để lắp viên pin lớn hơn.

Mặc dù cả hai tài khoản đều chưa có uy tín trong giới rò rỉ, nhưng các thông số mà họ công bố lại khá trùng khớp với những thông tin từng xuất hiện trước đó.

Ngay từ tháng 2, leaker nổi tiếng trên Weibo Digital Chat Station đã tiết lộ rằng iPhone 18 Pro Max bán tại Trung Quốc sẽ vượt mốc 5.000 mAh, còn phiên bản dành cho thị trường Mỹ sẽ sở hữu viên pin trên 5.200 mAh.

Thông tin mới cũng xuất hiện không lâu sau vụ rò rỉ dữ liệu từ nhà cung cấp Tata Electronics, đối tác sản xuất quan trọng của Apple. Vụ việc này từng làm lộ nhiều thông tin chính xác về các sản phẩm chưa ra mắt của hãng.

Sự trùng khớp giữa nhiều nguồn tin khác nhau khiến giới phân tích cho rằng khả năng Apple nâng cấp mạnh dung lượng pin trên iPhone 18 Pro Max là hoàn toàn có cơ sở.

Lợi thế lớn trước Galaxy S26 Ultra và Pixel thế hệ mới

Nếu Apple thực sự trang bị viên pin hơn 5.400 mAh cho iPhone 18 Pro Max, đây sẽ là một lợi thế cạnh tranh rất đáng kể.

Mẫu flagship này sẽ vượt Galaxy S26 Ultra về dung lượng pin, đồng thời nhỉnh hơn cả Google Pixel 10 Pro XL.

Trong bối cảnh nhiều tin đồn cho rằng Google có thể giảm dung lượng pin trên thế hệ Pixel tiếp theo, iPhone 18 Pro Max thậm chí còn có cơ hội vượt cả Pixel 11 Pro XL.

Tuy nhiên, điều người dùng quan tâm nhất không chỉ là dung lượng pin mà còn là thời lượng sử dụng thực tế.

Một thành viên trên Reddit chia sẻ rằng chiếc iPhone 17 Pro Max của họ có thể hoạt động gần hai ngày chỉ với giới hạn sạc 80% và không để pin xuống dưới 20%.

Dù chủ nhân bài viết cho rằng kết quả này chưa đủ ấn tượng, nhiều người dùng khác lại đánh giá đây là một trong những smartphone có thời lượng pin tốt nhất mà họ từng trải nghiệm.

Nếu iPhone 18 Pro Max được trang bị viên pin lớn hơn kết hợp cùng chip A20 Pro mới tiết kiệm điện hơn và hệ điều hành iOS 27 được tối ưu hóa, thời lượng sử dụng hoàn toàn có thể vượt đáng kể so với thế hệ hiện tại.

Trong bài đánh giá chuyên sâu về iPhone 17 Pro Max, các bài kiểm tra thực tế cho thấy thiết bị đạt khoảng 7 giờ 46 phút sử dụng liên tục trong bài thử pin tiêu chuẩn, vốn đã là một thành tích rất tốt đối với một chiếc flagship.

Dẫu vậy, iPhone 18 Pro Max vẫn chưa thể sánh ngang các mẫu smartphone Trung Quốc vốn sử dụng pin dung lượng rất lớn như Xiaomi hay Oppo.

Tuy nhiên, tại nhiều thị trường như Mỹ, nơi những mẫu điện thoại này không được phân phối chính thức, đây sẽ không phải là vấn đề quá lớn.

Đối với Apple, việc nâng mạnh dung lượng pin có thể trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng nhất để quảng bá iPhone 18 Pro Max trong năm nay.

(Theo PhoneArena, Macworld)