Năm 2027 được dự báo sẽ trở thành một trong những cột mốc quan trọng nhất trong lịch sử Apple, khi dòng iPhone chính thức tròn 20 năm tuổi. Không chỉ đánh dấu hai thập kỷ kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên xuất hiện vào năm 2007, đây còn được cho là thời điểm Apple thực hiện cuộc cải tổ lớn nhất đối với danh mục smartphone của mình.

iPhone 20 Pro Max sẽ có thiết kế toàn màn hình rất được mong đợi. Ảnh: AppleTrack

Trong khi bộ ba iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Pro và mẫu iPhone Ultra màn hình gập đầu tiên của Apple được kỳ vọng sẽ ra mắt vào tháng 9/2026, thì năm 2027 mới là giai đoạn chứng kiến làn sóng sản phẩm thực sự bùng nổ. Theo các nguồn tin rò rỉ uy tín, Apple có thể trình làng tới 6 mẫu iPhone mới chỉ trong một năm.

Sân khấu năm 2027: iPhone kỷ niệm 20 năm rực sáng

Trong nhiều năm, Apple gần như luôn giới thiệu toàn bộ dòng iPhone mới vào tháng 9. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin trong ngành cho biết, hãng đang chuẩn bị thay đổi chiến lược này bằng cách chia các đợt ra mắt thành hai thời điểm khác nhau.

Theo đó, những mẫu iPhone cao cấp nhất sẽ tiếp tục xuất hiện vào mùa thu, trong khi các phiên bản tiêu chuẩn và giá rẻ sẽ được chuyển sang đầu năm kế tiếp.

Nếu kế hoạch này được triển khai từ chu kỳ 2026–2027, bộ ba iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Pro và iPhone Ultra màn hình gập sẽ lên kệ trong tháng 9/2026.

Đến đầu năm 2027, Apple sẽ tiếp tục giới thiệu iPhone 18, iPhone 18e cùng thế hệ iPhone Air 2 hoàn toàn mới. Điều này đồng nghĩa ngay trong những tháng đầu năm, người dùng đã có ba mẫu iPhone mới để lựa chọn.

Việc chia nhỏ thời điểm phát hành không chỉ giúp Apple duy trì sức nóng của sản phẩm quanh năm, mà còn giảm áp lực chuỗi cung ứng và tạo thêm cơ hội tăng doanh số trong từng quý.

Điều đáng chú ý là câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Nếu Apple tiếp tục duy trì truyền thống tổ chức sự kiện mùa thu vào tháng 9, hãng sẽ tiếp tục công bố thế hệ iPhone hoàn toàn mới vào cuối năm 2027.

Nhiều chuyên gia tin rằng Apple có thể bỏ qua tên gọi iPhone 19 để chuyển thẳng sang iPhone 20, tương tự cách nhiều hãng công nghệ từng đổi tên sản phẩm nhằm đánh dấu những cột mốc lịch sử quan trọng.

Lý do rất đơn giản: năm 2027 chính là dịp kỷ niệm 20 năm kể từ khi Steve Jobs giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên, vì vậy cái tên iPhone 20 sẽ mang nhiều ý nghĩa biểu tượng hơn.

Nếu điều này xảy ra, Apple nhiều khả năng sẽ giới thiệu iPhone 20 Pro, iPhone 20 Pro Max cùng thế hệ iPhone Ultra 2 trong tháng 9/2027.

Trong khi đó, các phiên bản iPhone 20, iPhone 20e và iPhone Air 3 sẽ tiếp tục được dời sang đầu năm 2028, phù hợp với chiến lược phát hành chia làm hai đợt.

6 mẫu iPhone mới trong năm 2027

Nếu ghép hai đợt ra mắt lại với nhau, năm 2027 sẽ chứng kiến sự xuất hiện của tổng cộng 6 mẫu iPhone mới.

Ba thiết bị đầu tiên gồm iPhone 18, iPhone 18e và iPhone Air 2 sẽ mở màn năm mới.

Đến tháng 9, Apple sẽ tiếp tục tung ra iPhone 20 Pro, iPhone 20 Pro Max cùng iPhone Ultra 2, tạo nên danh mục sản phẩm phong phú chưa từng có.

Đây sẽ là số lượng mẫu iPhone mới nhiều nhất mà Apple từng giới thiệu trong một năm, phản ánh tham vọng mở rộng phân khúc từ phổ thông đến siêu cao cấp, bao gồm cả smartphone màn hình gập.

Tiết lộ của Digital Chat Station về loạt iPhone ra mắt năm 2027 trên Weibo. Ảnh chụp màn hình

Leaker nổi tiếng Digital Chat Station cũng vừa chia sẻ thêm nhiều thông tin về các mẫu iPhone dự kiến ra mắt trong giai đoạn này. Dù vẫn gọi thế hệ kế tiếp là iPhone 19, nhiều chuyên gia cho rằng Apple có thể sẽ đổi tên thành iPhone 20 khi sản phẩm chính thức xuất hiện.

Theo nguồn tin này, iPhone Air 2 sẽ sở hữu màn hình LTPO OLED 6,55 inch, hướng tới thiết kế siêu mỏng nhưng vẫn đảm bảo khả năng hiển thị cao cấp.

Trong khi đó, iPhone 18 được cho là sẽ sử dụng màn hình LTPO OLED 6,3 inch, mang đến tần số quét thích ứng và khả năng tiết kiệm năng lượng tốt hơn.

Riêng iPhone 18e sẽ có màn hình OLED 6,12 inch, trở thành mẫu máy nhỏ gọn nhất trong toàn bộ dòng sản phẩm.

Đáng chú ý, nhiều nguồn tin cho biết Apple vẫn sẽ giữ màn hình 60Hz trên iPhone 18e thay vì trang bị công nghệ ProMotion 120Hz như các phiên bản còn lại.

Nếu thông tin này chính xác, iPhone 18e sẽ tiếp tục là mẫu máy hướng đến người dùng phổ thông với mức giá dễ tiếp cận hơn, nhưng đồng thời cũng khiến không ít người thất vọng khi màn hình tần số quét cao vẫn chỉ xuất hiện trên các phiên bản đắt tiền.

Việc chuẩn bị tung ra tới 6 mẫu iPhone trong cùng một năm, cho thấy Apple đang hướng tới chiến lược đa dạng hóa danh mục sản phẩm mạnh mẽ hơn. Kết hợp với sự xuất hiện của mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên, dòng iPhone kỷ niệm 20 năm và mô hình phát hành chia thành hai đợt, năm 2027 được kỳ vọng sẽ mở ra một chương hoàn toàn mới cho hệ sinh thái smartphone của Apple.

(Theo PhoneArena, MacRumors)