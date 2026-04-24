Theo các thông tin rò rỉ mới nhất, mẫu iPhone 18 Pro Max sắp ra mắt của Apple sẽ có thiết kế dày hơn so với thế hệ tiền nhiệm, chủ yếu do hệ thống camera được nâng cấp đáng kể.

Mô hình iPhone 17 Pro Max và iPhone 18 Pro Max đặt cạnh nhau. Ảnh: Vadir Yuryev/X

Dữ liệu này được chia sẻ bởi YouTuber Vadir Yuryev từ kênh Max Tech, dựa trên các mô hình (dummy unit) của sản phẩm chưa chính thức.

Camera lớn hơn, thân máy dày hơn

Cụ thể, Yuryev cho biết cả cụm camera lẫn các ống kính trên iPhone 18 Pro Max đều nhô ra nhiều hơn so với iPhone 17 Pro Max. Điều này khiến tổng độ dày của thiết bị khi tính cả phần camera tăng đáng kể.

Các bản mô hình iPhone Ultra, iPhone 18 Pro Max và iPhone 18 Pro. Ảnh: Vadir Yuryev/X

Các số liệu được chia sẻ cho thấy độ dày tổng thể tính từ phần camera của iPhone 17 Pro Max là 12,92mm, trong khi con số này trên iPhone 18 Pro Max lên tới 13,77mm. Nếu chỉ tính riêng phần “plateau”, tức bệ camera, độ dày cũng tăng từ 11,23mm lên 11,54mm.

Trong khi đó, theo thông số chính thức từ Apple, độ dày thân máy (không tính cụm camera) của dòng iPhone 17 Pro và Pro Max là 8,75mm. Đây cũng là cách Apple đo độ mỏng của các thiết bị, tương tự như dòng iPhone Air với độ dày chỉ 5,64mm, mỏng nhất trong danh mục sản phẩm của hãng.

Việc gia tăng độ dày trên iPhone 18 Pro Max được cho là cái giá phải trả cho hệ thống camera mới, có thể bao gồm cảm biến lớn hơn hoặc các cải tiến về khả năng zoom và xử lý hình ảnh. Tuy nhiên, ở góc nhìn thực tế, sự thay đổi này được dự đoán sẽ không quá dễ nhận ra bằng mắt thường.

Sự xuất hiện của dòng iPhone Air siêu mỏng được cho là đã tạo “khoảng trống” cho Apple thoải mái hơn trong việc nâng cấp dòng Pro. Thay vì chạy đua thiết kế mỏng nhẹ, dòng Pro giờ đây có thể ưu tiên hiệu năng và khả năng nhiếp ảnh, yếu tố ngày càng quan trọng trong trải nghiệm smartphone cao cấp.

Điều này phản ánh chiến lược phân khúc rõ ràng hơn của Apple: một bên là thiết kế thời trang, mỏng nhẹ; bên còn lại là hiệu năng tối đa, phục vụ người dùng chuyên sâu.

iPhone Ultra – bước tiến vào kỷ nguyên màn hình gập

Bên cạnh iPhone 18 Pro Max, Yuryev cũng chia sẻ cái nhìn đầu tiên về mô hình của iPhone Ultra – được cho là chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple. Thiết bị này được đặt cạnh iPad mini để so sánh kích thước, cho thấy khi mở ra, iPhone Ultra có thể tiệm cận trải nghiệm của một chiếc tablet cỡ nhỏ.

Mô hình iPhone Ultra so với iPad mini. Ảnh: Vadir Yuryev/X

Theo các tin đồn gần đây, iPhone Ultra sẽ hỗ trợ chạy hai ứng dụng iPhone song song, tận dụng lợi thế màn hình lớn khi mở ra. Đây là tính năng quen thuộc trên các thiết bị gập của đối thủ, nhưng nếu được Apple triển khai, nhiều khả năng sẽ có sự tối ưu hóa sâu hơn về phần mềm.

iPhone Ultra có kích thước tương đương iPad mini. Ảnh: Vadir Yuryev/X

Dù từng có thông tin cho rằng mẫu iPhone gập có thể ra mắt muộn hơn dòng iPhone 18 Pro Max vào mùa thu năm nay, các nguồn tin mới nhất cho thấy Apple không gặp phải sự trì hoãn đáng kể nào.

Mô hình iPhone Ultra khi mở ra so với iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Vadir Yuryev/X

Những rò rỉ xoay quanh iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra cho thấy Apple đang bước vào giai đoạn chuyển mình rõ rệt. Không chỉ dừng lại ở việc nâng cấp phần cứng truyền thống, hãng còn mở rộng sang các yếu tố thiết kế mới như màn hình gập và phân hóa dòng sản phẩm mạnh mẽ hơn.

Nếu các thông tin này trở thành hiện thực, người dùng sẽ sớm chứng kiến một hệ sinh thái iPhone đa dạng hơn, từ siêu mỏng, cao cấp hiệu năng đến thiết bị lai giữa điện thoại và máy tính bảng.

(Theo 9to5mac, PhoneArena)