Chỉ trong vòng 24 giờ, thế giới iPhone chứng kiến hai diễn biến lớn liên quan đến Apple. Một mặt, hãng công bố CEO mới, đánh dấu bước ngoặt chiến lược. Mặt khác, các tin đồn lại tiếp tục hé lộ về một sản phẩm hoàn toàn mới: chiếc iPhone màn hình gập – thường được gọi là iPhone Fold hay iPhone Ultra.

iPhone Fold với tùy chọn màu Indigo đậm. Ảnh: Macworld

Nhưng thay vì tạo ra sự hào hứng thuần túy, một chi tiết nhỏ lại khiến giới công nghệ phải đặt câu hỏi: liệu Apple có đang đi chệch hướng?

Nút điều khiển camera là không cần thiết

Theo các rò rỉ gần đây, iPhone Fold có thể được trang bị một nút điều khiển camera đặt ở cạnh bên, tương tự như trên các mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn. Nghe qua thì có vẻ hợp lý, nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy.

Một nút camera không phải là điều “xấu”. Nó chắc chắn sẽ có người dùng thích, sẽ có những tình huống hữu ích. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: nó không thực sự phù hợp với triết lý của một thiết bị gập.

Rất ít người mua điện thoại gập vì camera. Trải nghiệm nhiếp ảnh chưa bao giờ là lý do chính để họ bỏ ra số tiền lớn cho một thiết bị như vậy.

Trước hết, đây là một món đồ đắt đỏ. Với một số người, nó mang tính biểu tượng nhiều hơn là công cụ, một cách để thể hiện đẳng cấp. Nhưng vượt qua yếu tố hình thức, giá trị cốt lõi của điện thoại gập nằm ở hai thứ: màn hình bên trong và bản lề.

Khoảnh khắc bạn mở thiết bị ra, biến nó từ một chiếc điện thoại dạng thanh thành một màn hình lớn gần như gấp đôi, đó mới là “phép màu” thực sự. Mọi thứ trở nên trực quan hơn: hình ảnh sống động hơn, thao tác dễ dàng hơn, đa nhiệm hiệu quả hơn.

Bạn có thể mở nhiều ứng dụng cùng lúc mà không cần cuộn liên tục. Khi xong việc, bạn gập lại, bỏ túi và tiếp tục ngày của mình. Đó là trải nghiệm mà điện thoại truyền thống không thể mang lại.

Dù iPhone Fold không phải là một chiếc iPad, nhưng rõ ràng nó đang tiến rất gần đến vai trò của một thiết bị lai giữa điện thoại và tablet. Và đây chính là điểm đáng chú ý.

Người dùng yêu thích tablet thường bị thu hút bởi điện thoại gập vì màn hình lớn. Nhưng tablet từ trước đến nay chưa bao giờ đặt camera làm ưu tiên hàng đầu.

Lý do rất đơn giản: tablet được thiết kế cho việc xem nội dung, đọc, làm việc và đa nhiệm, không phải để chụp ảnh hay quay video. Thậm chí, trong nhiều tình huống như họp online, một camera trước đủ dùng và kết nối mạng ổn định còn quan trọng hơn độ phân giải cao.

Apple nên tập trung vào điều gì?

iPhone Fold, nếu ra mắt, sẽ là thiết bị thế hệ đầu tiên. Điều đó đồng nghĩa với việc những vấn đề ban đầu là khó tránh khỏi.

Thay vì cố biến nó thành một “cỗ máy chụp ảnh”, Apple nên tập trung vào những yếu tố nền tảng. Trước hết là cơ chế gập mở phải mượt mà, chắc chắn, không phát ra tiếng kêu khó chịu sau thời gian sử dụng.

Apple nên tập trung vào những yếu tố nền tảng như pin hay nếp gấp trên iPhone Fold. Ảnh: Fpt.

Tiếp theo là nếp gấp trên màn hình, yếu tố mà toàn bộ ngành công nghiệp vẫn đang cố gắng cải thiện. Một màn hình ít nếp gấp hơn sẽ mang lại trải nghiệm cao cấp hơn rất nhiều.

Pin cũng là bài toán quan trọng, bởi màn hình lớn luôn tiêu tốn năng lượng nhiều hơn. Ngoài ra, độ bền tổng thể phải đủ tốt để thuyết phục người dùng bỏ ra hơn 2.000 USD.

Không thể thiếu, hệ điều hành iOS cũng cần được tối ưu để tận dụng thiết kế gập, thay vì chỉ “phóng to” ứng dụng như trên màn hình lớn.

Apple được cho là đang hướng tới một màn hình “không nếp gấp”, dù điều này hiện vẫn chưa thực sự khả thi về mặt công nghệ. Tuy vậy, các đối thủ đã tiến những bước dài.

Một ví dụ là Oppo Find N6, thiết bị gây ấn tượng với nếp gấp rất nông, khó nhận ra hơn so với các thế hệ trước. Đây chính là hướng đi thực tế mà Apple nên tập trung trong phiên bản đầu tiên của mình.

Thực tế, thị trường không thiếu những smartphone chuyên về nhiếp ảnh. Từ các dòng Ultra của Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo cho đến các mẫu Pro Max của Apple, người dùng đã có quá nhiều lựa chọn nếu muốn chụp ảnh chất lượng cao.

Điện thoại gập không cần phải giỏi mọi thứ. Nó chỉ cần làm tốt vai trò của mình: mang lại trải nghiệm đa nhiệm vượt trội và không gian hiển thị rộng rãi.

Một nút camera có thể là chi tiết thú vị, nhưng ở thời điểm này, nó giống như một “báo động đỏ”, dấu hiệu cho thấy Apple có thể đang tập trung vào những thứ chưa thực sự quan trọng.

Với iPhone Fold, điều người dùng cần không phải là thêm tính năng, mà là một nền tảng đủ tốt để công nghệ gập thực sự tỏa sáng.

(Theo PhoneArena, Macworld)