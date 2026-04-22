Từ kích thước, thiết kế cho đến cấu hình, gần như mọi khía cạnh của iPhone gập đều đã bị “soi” qua các nguồn rò rỉ. Tuy nhiên, thông tin mới nhất lại tập trung vào một yếu tố tưởng chừng rất quen thuộc: công nghệ sạc MagSafe – thứ vốn được xem là một trong những dấu ấn đặc trưng của Apple trong nhiều năm qua.

Một concept iPhone gập. Ảnh: Fpt.

Có hay không MagSafe trên iPhone gập?

Ngày 19/4, tài khoản rò rỉ nổi tiếng Majin Bu trên nền tảng X đã chia sẻ hình ảnh một mẫu máy giả (dummy) được cho là của iPhone Ultra. Điểm đáng chú ý là chiếc ốp lưng trong suốt đi kèm, vốn được cho là “chính hãng”, đã vô tình tiết lộ nhiều chi tiết thiết kế.

Ảnh: Majin Bu / X

Trong đó, vị trí cụm camera trùng khớp với những rò rỉ trước đó. Nhưng quan trọng hơn, hình ảnh này cho thấy sự hiện diện của các vòng nam châm, dấu hiệu đặc trưng của MagSafe.

Điều này lập tức làm dấy lên tranh luận. Một mặt, Apple hoàn toàn có thể loại bỏ MagSafe khỏi phần cứng để đạt được thiết kế siêu mỏng cho thiết bị gập. Một số nguồn tin trước đó cho rằng chiếc iPhone này có thể chỉ dày khoảng 4,5mm khi mở ra, một con số cực kỳ ấn tượng.

Mặt khác, việc các ốp lưng “chính thức” lại có tích hợp nam châm khiến nhiều người tin rằng Apple thực sự vẫn giữ MagSafe trên thiết bị. Cũng có khả năng các bản dựng trước đây chưa hiển thị logo hoặc đơn giản là chưa chính xác.

Dù vậy, như mọi rò rỉ khác, thông tin này vẫn cần được tiếp nhận một cách thận trọng. Chỉ khi Apple chính thức ra mắt sản phẩm, câu trả lời cuối cùng mới được xác nhận.

Những thông tin đã biết về iPhone gập

Ngoài câu chuyện MagSafe, nhiều chi tiết khác về chiếc iPhone gập cũng đang dần lộ diện. Thiết bị này được cho là sẽ cạnh tranh trực tiếp với dòng Galaxy Z Fold của Samsung, đặc biệt là mẫu Galaxy Z Fold 8 sắp ra mắt.

Điểm khác biệt lớn nằm ở thiết kế. Theo các nguồn tin, iPhone Ultra sẽ sử dụng kiểu dáng “passport”, tức là rộng hơn và thấp hơn, với tỷ lệ màn hình khoảng 4:3. Trong khi đó, Galaxy Z Fold 8 lại theo đuổi tỷ lệ dài 21:9 quen thuộc.

Về màn hình, thiết bị được đồn đoán sẽ có màn hình ngoài 5,5 inch và màn hình chính OLED 7,8 inch không nếp gấp. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng, bởi nếp gấp luôn là điểm yếu cố hữu của điện thoại gập hiện nay.

Bên trong, máy có thể được trang bị chip A20 Pro – thế hệ vi xử lý mới nhất của Apple trong tương lai. Dung lượng pin dự kiến vào khoảng 5.000 mAh, đủ để cạnh tranh với các đối thủ Android cao cấp.

Mức giá cũng không hề “dễ chịu”. Các nguồn tin cho rằng iPhone Ultra có thể được bán với giá khoảng 2.000 USD, ngang với phân khúc của các thiết bị gập cao cấp từ Samsung.

Ngày ra mắt: Có thể bị trì hoãn?

Ban đầu, nhiều leaker dự đoán Apple sẽ giới thiệu iPhone gập vào tháng 9, cùng thời điểm ra mắt dòng iPhone 18 Pro. Tuy nhiên, những thông tin gần đây lại cho thấy kế hoạch này có thể gặp trục trặc.

Một số nguồn trong ngành cho biết Apple đang gặp khó khăn trong việc hoàn thiện thiết kế gập mới. Quá trình sản xuất hàng loạt được cho là đã bị lùi sang tháng 8/2026.

Nếu điều này chính xác, khả năng cao là Apple sẽ không kịp ra mắt sản phẩm vào tháng 9 như truyền thống. Thay vào đó, thời điểm công bố có thể bị đẩy sang cuối năm 2026, hoặc thậm chí muộn hơn.

Dù chưa ra mắt, iPhone gập đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng công nghệ. Tuy nhiên, nếu lịch trình bị trì hoãn, Apple có thể phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn.

Samsung được cho là đang phát triển một đối thủ trực tiếp với thiết kế tương tự, có thể mang tên Galaxy Z Fold 8 “Wide”. Trong khi đó, Huawei cũng không đứng ngoài cuộc với mẫu Huawei Pura X Max vừa ra mắt tại Trung Quốc.

Nếu các đối thủ này vượt lên ở những yếu tố then chốt như thời lượng pin, hiệu năng hay độ bền bản lề, họ hoàn toàn có thể chiếm lĩnh sự chú ý của thị trường trước khi Apple kịp tung ra sản phẩm.

Trong kịch bản đó, Apple có nguy cơ trở thành kẻ “đến sau” trong một cuộc chơi mà hãng vốn nổi tiếng là người định hình xu hướng.

Dẫu vậy, không thể xem nhẹ sức mạnh hệ sinh thái và lượng người dùng trung thành của Apple. Ngay cả khi ra mắt muộn, iPhone Ultra vẫn có cơ hội tạo ra cú hích lớn, giống như cách Apple từng làm với nhiều sản phẩm trước đây.

Câu hỏi đặt ra là: liệu điều đó có còn đủ trong một thị trường đã trưởng thành nhanh chóng như điện thoại gập?

Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ. Nhưng rõ ràng, với những gì đang diễn ra, iPhone gập không chỉ là một sản phẩm mới mà còn là phép thử lớn cho khả năng đổi mới và thời điểm chiến lược của Apple trong kỷ nguyên thiết bị gập.

(Theo PhoneArena, MacRumors)