Theo các thông tin rò rỉ mới nhất, Apple có thể đang đặt cược lớn vào màu sắc như một yếu tố nhận diện quan trọng cho iPhone 18 Pro Max.

Sau khi gây chú ý với tùy chọn Cosmic Orange trên thế hệ trước, hãng được cho là sẽ loại bỏ màu này trong loạt iPhone ra mắt vào mùa thu năm nay, đồng thời thay thế bằng một tông màu hoàn toàn mới, phức tạp và giàu chiều sâu hơn.

iPhone 18 Pro Max màu Dark Cherry. Ảnh: Macworld

Màu sắc “chủ lực” mới: Sự giao thoa giữa ba gam màu cá tính

Tuần trước, một báo cáo đã tiết lộ rằng Apple đang thử nghiệm bốn tùy chọn màu cho iPhone 18 Pro, bao gồm xanh nhạt, đỏ đậm (Dark Cherry), bạc và xám đậm. Trong đó, màu “Dark Cherry” nhanh chóng thu hút sự chú ý khi được mô tả là một sắc đỏ sâu, mang tính cao cấp.

Tuy nhiên, thông tin mới từ leaker Instant Digital trên nền tảng Weibo còn đi xa hơn. Theo đó, màu sắc chủ đạo mà Apple dự kiến quảng bá cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max thực chất là một sự pha trộn độc đáo giữa đỏ rượu vang (burgundy), nâu cà phê và một chút tím đậm.

Đây không chỉ đơn thuần là một sắc đỏ truyền thống, mà là một tông màu đa lớp, có khả năng thay đổi sắc thái dưới các điều kiện ánh sáng khác nhau.

Leaker này cũng cho biết, ông rất tò mò về cách Apple sẽ đặt tên cho màu sắc này, một chi tiết vốn luôn được hãng đầu tư kỹ lưỡng để tạo dấu ấn marketing.

Trước đây, Apple từng thành công với những cái tên như “Deep Purple” hay “Midnight Green”, giúp sản phẩm trở nên dễ nhận diện và mang tính biểu tượng.

Áp lực từ thành công của Cosmic Orange

Việc thay thế Cosmic Orange không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Màu sắc này đã nhận được phản hồi tích cực từ người dùng nhờ sự nổi bật và khác biệt so với các tông màu truyền thống.

Chính vì vậy, Apple đang đối mặt với áp lực phải tạo ra một lựa chọn mới đủ sức hấp dẫn, thậm chí vượt qua thành công trước đó.

Sự kết hợp giữa đỏ rượu, nâu cà phê và tím đậm cho thấy Apple có thể đang hướng tới một phong cách trưởng thành hơn, sang trọng hơn, thay vì chỉ đơn thuần là nổi bật.

Đây cũng có thể là dấu hiệu cho thấy hãng đang điều chỉnh chiến lược thiết kế để phù hợp hơn với nhóm khách hàng cao cấp, những người ưu tiên sự tinh tế và độc đáo.

iPhone 18 Pro Max sẽ có bản màu kết hợp giữa đỏ rượu, nâu cà phê và tím đậm. Ảnh: 9to5mac

Dù vậy, giới quan sát lưu ý rằng màu sắc thường là một trong những yếu tố được hoàn thiện ở giai đoạn cuối của quá trình phát triển sản phẩm.

Điều này đồng nghĩa với việc Apple hoàn toàn có thể thay đổi kế hoạch trước khi dòng iPhone 18 chính thức ra mắt vào tháng 9.

Tuy nhiên, nếu các tin đồn hiện tại là chính xác, nhiều khả năng tông màu đỏ pha độc đáo này sẽ trở thành trung tâm trong chiến dịch quảng bá của Apple cho iPhone 18 Pro Max.

Đây là cách mà hãng thường làm: chọn một màu nổi bật nhất để đại diện cho thế hệ sản phẩm mới trong các hình ảnh truyền thông và quảng cáo toàn cầu.

Nếu được xác nhận, đây có thể là một trong những màu sắc độc đáo nhất từng xuất hiện trên iPhone.

Việc pha trộn ba tông màu có cá tính mạnh (đỏ, nâu và tím) không chỉ tạo ra chiều sâu thị giác mà còn mang lại cảm giác cao cấp, khác biệt so với các lựa chọn truyền thống như đen, trắng hay vàng.

Trong bối cảnh thị trường smartphone ngày càng bão hòa về thiết kế, màu sắc đang trở thành một trong những yếu tố hiếm hoi giúp các hãng tạo sự khác biệt.

Apple dường như hiểu rõ điều này và đang tận dụng nó để duy trì sức hút cho dòng iPhone Pro, phân khúc mang lại lợi nhuận cao nhất của hãng.

(Theo 9to5mac, CNET)