Theo nguồn tin từ tài khoản chuyên tiết lộ thông tin công nghệ Ice Universe trên mạng xã hội Weibo, mẫu flagship thế hệ tiếp theo iPhone 18 Pro Max sẽ có độ dày chính xác 8,75 mm, tương đương với người tiền nhiệm.

Nếu thông tin này chính xác, Apple sẽ tiếp tục duy trì triết lý thiết kế quen thuộc trong nhiều năm gần đây: tối ưu hóa cấu hình và hiệu năng bên trong thay vì thay đổi mạnh về ngoại hình.

Điều đó cũng cho thấy người dùng không nên kỳ vọng vào một cuộc “lột xác” lớn đối với dòng iPhone truyền thống trong năm nay.

iPhone 18 Pro Max sẽ có độ dày tương đương với người tiền nhiệm, như vậy khó có khả năng Apple tăng dung lượng pin. Ảnh: TT Technology

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng tin đồn này vẫn cần được tiếp nhận một cách thận trọng. Trước đó vào tháng 3, chính Ice Universe từng khẳng định iPhone 18 Pro Max có thể dày hơn đáng kể do những thay đổi về phần cứng.

Thậm chí, thiết bị còn được cho là có khả năng trở thành chiếc iPhone nặng nhất từ trước đến nay.

Việc xuất hiện hai thông tin trái ngược từ cùng một nguồn khiến độ chính xác của các dự đoán vẫn còn là dấu hỏi. Dù vậy, xu hướng chung từ các báo cáo gần đây cho thấy Apple nhiều khả năng chỉ thực hiện những nâng cấp mang tính tiến hóa thay vì cách mạng trên dòng iPhone 18 Pro Max.

Tập trung nguồn lực cho iPhone Ultra màn hình gập?

Theo Ice Universe, nguyên nhân khiến iPhone 18 Pro Max không có nhiều thay đổi nằm ở việc Apple đang dồn phần lớn nguồn lực nghiên cứu và phát triển cho chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên, thường được giới công nghệ gọi bằng cái tên iPhone Ultra.

Trong nhiều tháng qua, thiết bị này liên tục chiếm sóng các diễn đàn công nghệ toàn cầu.

Hàng loạt mô hình thử nghiệm, hình ảnh dựng và thông số kỹ thuật đã bị rò rỉ, tạo nên sự chú ý lớn hơn nhiều so với dòng iPhone 18 Pro truyền thống.

Nếu những thông tin hiện tại là chính xác, iPhone Ultra sẽ sử dụng bản lề bằng vật liệu kim loại lỏng (liquid metal), giúp tăng độ bền và hạn chế tình trạng xuống cấp sau thời gian dài sử dụng. Máy dự kiến có hai màu sắc chủ đạo là đen và trắng.

Đáng chú ý hơn, nhiều nguồn tin trong ngành cho rằng Apple đã đạt được bước tiến lớn trong việc xử lý nếp gấp trên màn hình.

Thiết bị có thể sở hữu màn hình dẻo gần như không xuất hiện nếp nhăn khi mở ra, đi kèm lớp phủ tự phục hồi giúp hạn chế các vết xước nhỏ.

Vẫn có hàng loạt nâng cấp đáng chú ý trên iPhone 18 Pro Max

Dù thiết kế được cho là không thay đổi nhiều, iPhone 18 Pro Max vẫn được kỳ vọng mang tới hàng loạt nâng cấp đáng giá về phần cứng.

Một trong những điểm nhấn lớn nhất là bộ vi xử lý A20 Pro, được sản xuất trên tiến trình 2nm thế hệ mới. Đây được xem là bước tiến quan trọng giúp cải thiện hiệu suất xử lý đồng thời giảm mức tiêu thụ điện năng so với các thế hệ trước.

Màn hình LTPO+ thế hệ mới cũng được đồn đoán sẽ xuất hiện, mang lại khả năng tiết kiệm pin tốt hơn và chất lượng hiển thị cao hơn.

Ngoài ra, Apple có thể lần đầu tiên trang bị cơ chế khẩu độ biến thiên cho camera chính, cho phép máy tự điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy theo điều kiện môi trường.

Về màu sắc, phiên bản dark cherry (đỏ anh đào đậm) được cho là màu nhận diện mới của dòng Pro trong năm nay.

Bên cạnh đó, Apple có thể đưa màu xanh quay trở lại danh mục sản phẩm.

Một nâng cấp khác được người dùng đặc biệt quan tâm là thời lượng pin. Chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station cho biết iPhone 18 Pro Max có thể sở hữu viên pin từ 5.100 đến 5.200 mAh, cao hơn mức 5.088 mAh trên phiên bản eSIM của iPhone 17 Pro Max.

Dung lượng pin lớn hơn kết hợp với chip 2nm hứa hẹn mang lại thời gian sử dụng vượt trội, đặc biệt trong các tác vụ AI vốn đang ngày càng tiêu tốn nhiều tài nguyên.

Bên cạnh phần cứng truyền thống, Apple cũng được cho là sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược trí tuệ nhân tạo trên iPhone 18 Pro Max.

Thiết bị dự kiến chạy iOS 27 ngay khi xuất xưởng, đi kèm phiên bản Siri được nâng cấp mạnh mẽ hơn cùng hệ sinh thái Apple Intelligence hoàn thiện hơn so với hiện nay.

Một tính năng mới mang tên “Extensions” cũng được cho là đang được phát triển nhằm mở rộng khả năng tương tác giữa AI và các ứng dụng bên thứ ba.

Về kết nối, Apple nhiều khả năng sẽ trang bị modem C2 tự phát triển thế hệ mới. Ngoài việc cải thiện tốc độ mạng và hiệu quả sử dụng năng lượng, modem này còn được cho là tích hợp thêm nhiều lớp bảo vệ quyền riêng tư cho người dùng.

Dynamic Island có thể được thu nhỏ hơn nữa, giúp tối ưu diện tích hiển thị. Tốc độ sạc nhanh cũng được nâng lên khoảng 40W, rút ngắn đáng kể thời gian nạp pin.

Ở phân khúc bộ nhớ, iPhone 18 Pro Max được dự đoán sẽ có tùy chọn lưu trữ lên tới 2TB, đáp ứng nhu cầu quay video độ phân giải cao và xử lý các tác vụ AI cục bộ trên thiết bị.

iPhone 18 Pro Max có còn hấp dẫn trước sự xuất hiện của iPhone Ultra?

Theo các nguồn tin hiện nay, iPhone 18 Pro Max sẽ tiếp tục giữ mức giá khởi điểm khoảng 1.199 USD, tương đương thế hệ trước. Trong khi đó, iPhone Ultra màn hình gập được dự đoán có giá xấp xỉ 2.000 USD.

Khoảng cách gần 800 USD giữa hai thiết bị là rất lớn. Trên thực tế, số tiền chênh lệch đó gần đủ để mua thêm một chiếc iPhone tiêu chuẩn.

Chính vì vậy, dù iPhone Ultra sẽ trở thành tâm điểm truyền thông khi ra mắt, iPhone 18 Pro Max vẫn có nhiều cơ hội duy trì doanh số mạnh nhờ sự cân bằng giữa hiệu năng, tính năng và giá bán.

(Theo PhoneArena, MacRumors)