Samsung được cho là đang chuẩn bị một thay đổi đáng chú ý trong chiến lược sản phẩm điện thoại gập của mình khi mẫu flagship màn hình gập dạng sách thế hệ tiếp theo sẽ không còn mang tên Galaxy Z Fold 8 thông thường. Thay vào đó, thiết bị có thể được giới thiệu với tên gọi Galaxy Z Fold 8 Ultra, đánh dấu lần đầu tiên Samsung đưa thương hiệu “Ultra” lên dòng điện thoại gập cao cấp nhất của hãng.

Galaxy Z Fold 8 Ultra sẽ tỏa sáng với thiết kế siêu mỏng? Ảnh: AndroidHeadlines

Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất mà giới công nghệ đang đặt ra là: Điều gì thực sự khiến chiếc máy này xứng đáng với danh xưng Ultra?

Theo nguồn tin uy tín Ice Universe, câu trả lời nằm chủ yếu ở hai yếu tố: pin lớn hơn đáng kể và tốc độ sạc nhanh hơn so với thế hệ trước.

Pin 5.000mAh và sạc 45W – nâng cấp đáng giá nhất

Điểm thay đổi lớn nhất trên Galaxy Z Fold 8 Ultra được cho là viên pin dung lượng 5.000mAh, thay thế cho pin 4.400mAh trên Galaxy Z Fold 7.

Trên lý thuyết, mức tăng khoảng 600mAh tương đương gần 14%, một con số khá ấn tượng đối với một thiết bị gập vốn luôn bị giới hạn bởi không gian bên trong. Quan trọng hơn, thời lượng sử dụng thực tế có thể được cải thiện mạnh mẽ hơn nhờ bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 thế hệ mới cùng các tối ưu phần mềm vốn là thế mạnh truyền thống của Samsung.

Không chỉ tăng dung lượng pin, Samsung cũng được cho là sẽ nâng công suất sạc lên 45W. Dù con số này vẫn khá khiêm tốn nếu so với các hãng Trung Quốc như Oppo, Vivo, OnePlus, Honor hay Xiaomi, nhưng vẫn là bước tiến đáng kể so với chuẩn sạc 25W trên Z Fold 7.

Điều đó đồng nghĩa thời gian nạp đầy pin sẽ được rút ngắn đáng kể, một trong những điểm người dùng dòng Fold đã phàn nàn trong nhiều năm qua.

Điều đáng chú ý là Samsung dường như không muốn đánh đổi thiết kế để lấy thời lượng pin.

Các thông tin rò rỉ cho biết Galaxy Z Fold 8 Ultra vẫn giữ trọng lượng khoảng 215g, tương đương thế hệ trước. Thậm chí khi mở ra, độ mỏng của máy còn giảm từ 4,2mm xuống còn 4,1mm.

Thông thường, việc tăng dung lượng pin thêm 600mAh sẽ khiến thiết bị dày hơn hoặc nặng hơn. Vì vậy, nếu các thông tin này chính xác, Samsung sẽ phải áp dụng những giải pháp kỹ thuật rất phức tạp nhằm tối ưu không gian bên trong thân máy.

Đây cũng có thể là lý do khiến hãng quyết định bổ sung hậu tố “Ultra”, nhằm nhấn mạnh những nỗ lực kỹ thuật phía sau thay vì chỉ tập trung vào cấu hình đơn thuần.

Dù vậy, ngoài pin và sạc, hầu hết các yếu tố còn lại được cho là không thay đổi quá nhiều. Thiết kế tổng thể gần như giữ nguyên, ngoại trừ việc giảm nhẹ độ dày thân máy.

Nói cách khác, nhiều chuyên gia nhận định Galaxy Z Fold 8 Ultra thực chất là một phiên bản “Galaxy Z Fold 7 với pin lớn hơn và sạc nhanh hơn”.

Danh xưng Ultra có thực sự thuyết phục?

Nếu đặt cạnh những mẫu điện thoại gập cao cấp dự kiến xuất hiện trên thị trường trong cùng giai đoạn, Galaxy Z Fold 8 Ultra chưa hẳn nổi bật về thông số pin.

Google Pixel 10 Pro Fold sở hữu pin 5.015mAh cùng sạc 30W. Trong khi đó, Motorola Razr Fold có pin 6.000mAh và sạc nhanh 80W.

Galaxy Z Fold 8 sẽ mang đến một vài nâng cấp quan trọng so với Z Fold 7, nhưng như thế là chưa đủ. Ảnh: PhoneArena

Những đối thủ đến từ Trung Quốc thậm chí còn tham vọng hơn. Honor Magic V6 có pin 6.660mAh, còn Oppo Find N6 và Vivo X Fold 5 đều có thể sở hữu viên pin 6.000mAh cùng công nghệ sạc 80W.

Ngay cả chiếc iPhone Ultra đầu tiên của Apple, vốn vẫn chỉ tồn tại dưới dạng tin đồn, cũng được cho là sẽ có pin khoảng 5.500mAh.

Trong bối cảnh đó, viên pin 5.000mAh và sạc 45W của Samsung rõ ràng không tạo ra lợi thế áp đảo về mặt thông số.

Bù lại, Samsung có thể cạnh tranh bằng yếu tố trọng lượng và độ mỏng. Với thân máy chỉ dày 4,1mm khi mở và trọng lượng 215g, Galaxy Z Fold 8 Ultra nhiều khả năng sẽ nằm trong nhóm điện thoại gập mỏng nhẹ nhất thế giới.

Câu hỏi được đặt ra là, danh xưng Ultra có thực sự thuyết phục?

Trong nhiều năm qua, thương hiệu Ultra của Samsung luôn gắn liền với những nâng cấp mang tính đột phá như camera tốt nhất, bút S Pen tích hợp hay các công nghệ độc quyền trên dòng Galaxy S Ultra.

Nếu những tin đồn hiện tại là chính xác, Galaxy Z Fold 8 Ultra chưa mang đến sự khác biệt đủ lớn ngoài pin và sạc. Các tính năng được kỳ vọng như hỗ trợ S Pen thế hệ mới hay công nghệ Privacy Display từ dòng Galaxy S26 Ultra vẫn chưa xuất hiện trong các báo cáo rò rỉ.

Quan trọng hơn, giới quan sát lo ngại Samsung sẽ áp dụng mức giá “Ultra” cho sản phẩm này. Nếu giá bán cao hơn vài trăm USD so với Z Fold 7, thậm chí tiệm cận hoặc vượt qua mức giá của chiếc iPhone gập đầu tiên trong tương lai, sức hút của sản phẩm đối với người dùng phổ thông có thể bị ảnh hưởng đáng kể.

(Theo PhoneArena, Mashable)