Ngày 8/6 tới đây, Apple sẽ lần đầu giới thiệu các hệ điều hành mang số hiệu “27” tại WWDC 2026, mở đường cho việc phát hành chính thức vào mùa thu năm nay và hàng loạt bản cập nhật lớn kéo dài đến tận mùa xuân năm sau.

WWDC 2026 có thể là một trong những kỳ WWDC đáng chú ý nhất trong lịch sử hiện đại của Apple. Ảnh: Macworld

Tuy nhiên, WWDC 2026 không chỉ là một sự kiện giới thiệu phần mềm thông thường. Đây có thể là một trong những kỳ WWDC đáng chú ý nhất trong lịch sử hiện đại của Apple, bởi công ty đang phải đối mặt với hậu quả từ những lời hứa chưa thể thực hiện liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Năm 2024, Apple từng tạo ra kỳ vọng rất lớn khi công bố hàng loạt tính năng AI mới. Nhưng nhiều trong số đó đã không xuất hiện đúng như cam kết. WWDC 2025 phần nào giống một cuộc “xin lỗi gián tiếp”, khi Apple trở nên thận trọng hơn và tránh đưa ra những tuyên bố táo bạo. Dẫu vậy, hãng cũng không thực sự giải quyết được những kỳ vọng còn dang dở từ năm trước.

Chính vì thế, WWDC 2026 mang trên vai gánh nặng của hai năm lời hứa. Mức độ quan trọng của sự kiện lần này có lẽ chưa từng cao đến vậy.

Apple phải chứng minh năng lực thực thi

Nếu nhìn lại WWDC 2025, có thể thấy Apple đã rất cẩn trọng. Những gì hãng công bố vào tháng 6 năm đó đều được phát hành trước khi năm kết thúc.

Đó không phải sự trùng hợp. Sau những chỉ trích từ năm 2024, Apple chủ động thu hẹp tham vọng công khai nhằm khôi phục niềm tin của người dùng và giới phát triển.

Tuy nhiên, mặt trái của chiến lược này là AI gần như biến mất khỏi danh sách các lời hứa lớn. Trong khi các đối thủ liên tục giới thiệu mô hình AI mới, Apple lại chọn cách đứng ngoài cuộc chơi.

Năm nay, công ty không còn nhiều lựa chọn. Hãng cần hoàn thành những gì từng cam kết từ năm 2024 và trình bày một chiến lược AI rõ ràng, nhất quán và có khả năng triển khai thực tế.

Đây là bài toán khó. Nếu Apple quá thận trọng, hãng sẽ bị xem là chậm chạp và tụt hậu trước làn sóng AI đang bùng nổ. Nhưng nếu quá tham vọng, công ty có nguy cơ lặp lại sai lầm của năm 2024 khi công bố những tính năng chưa đủ khả năng hiện thực hóa.

Điều Apple cần tìm ra là điểm cân bằng giữa hai thái cực này.

Lợi thế của Apple nằm ở chỗ họ không thực sự bị dồn vào chân tường. iPhone vẫn là sản phẩm công nghệ tiêu dùng thành công nhất thế giới và hầu hết các nền tảng AI hàng đầu hiện nay đều hoạt động tốt trên hệ sinh thái iOS. Apple không nhất thiết phải chạy đua bằng mọi giá.

Tuy nhiên, điều người dùng mong muốn là một tầm nhìn rõ ràng. Họ cần biết Apple đang đi đâu trong kỷ nguyên AI, Siri sẽ đóng vai trò gì và nền tảng Apple Intelligence sẽ phát triển như thế nào trong tương lai.

Thông thường, Apple không thích công bố lộ trình sản phẩm dài hạn. Công ty luôn ưu tiên giới thiệu những tính năng đã gần hoàn thiện thay vì nói về các kế hoạch xa vời.

Nhưng lần này có lẽ là ngoại lệ. Người dùng cần được thuyết phục rằng Apple thực sự hiểu cuộc chơi AI và có kế hoạch rõ ràng để tham gia cuộc chơi đó.

AI phải giải quyết vấn đề thực tế thay vì chỉ phục vụ quảng cáo

Một trong những điểm yếu lớn nhất của làn sóng AI hiện nay là khoảng cách giữa những gì được quảng cáo và những gì người dùng thực sự cần.

Rất nhiều bản trình diễn AI trên thị trường tập trung vào những tình huống hiếm gặp hoặc mang tính biểu diễn hơn là ứng dụng thực tế.

Apple từng làm tốt hơn phần lớn đối thủ ở khía cạnh này.

Trớ trêu thay, nhiều quảng cáo Apple Intelligence từng gây tranh cãi vì giới thiệu những tính năng chưa được phát hành lại chứa các ví dụ sử dụng khá thuyết phục. Chúng phản ánh những nhu cầu mà người dùng thực sự gặp phải trong cuộc sống hằng ngày.

Vì thế, điều đáng mong đợi nhất tại WWDC 2026 không phải là những mô hình AI lớn hơn hay những thuật toán phức tạp hơn.

Điều người dùng cần là những giải pháp cụ thể cho các vấn đề thực tế trên iPhone, iPad và Mac.

AI có thể giúp quản lý lịch trình tốt hơn không? Siri có thể hiểu ngữ cảnh sâu hơn không? Các ứng dụng có thể phối hợp thông minh hơn với nhau không?

Đó mới là những câu hỏi quan trọng.

(Theo Macworld, MacRumors)