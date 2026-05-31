Chỉ trong vài tháng qua, leaker nổi tiếng Ice Universe liên tục đưa ra những thông tin trái ngược về thiết kế của Galaxy Z Fold 8, khiến giới công nghệ không khỏi bối rối.

Nếp gấp trên màn hình của Galaxy Z Fold 7 hầu như không thể nhận thấy từ một số góc độ. Ảnh: PhoneArena

Mới tuần trước, nguồn tin này cho rằng Galaxy Z Fold 8 sẽ gần như giữ nguyên nếp gấp màn hình giống Galaxy Z Fold 7.

Tuy nhiên, theo thông tin nội bộ mới nhất mà Ice Universe vừa tiếp cận được, Samsung dường như đã thay đổi kế hoạch vào phút chót.

Nếu những gì được tiết lộ là chính xác, dòng Galaxy Z Fold 8 sẽ sở hữu một trong những cải tiến đáng chú ý nhất từ trước đến nay: nếp gấp màn hình được giảm thiểu đáng kể.

Đây là một bước đi rất quan trọng trong bối cảnh thị trường điện thoại gập đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, nơi các hãng không còn chỉ chạy đua về cấu hình mà còn tập trung vào trải nghiệm sử dụng thực tế.

Galaxy Z Fold 8 và Z Fold 8 Ultra sẽ sở hữu nếp gấp “ấn tượng” nhất từ trước đến nay

Theo Ice Universe, cả Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Fold 8 Ultra đều sẽ được trang bị công nghệ màn hình gập mới giúp cải thiện đáng kể phần nếp gấp ở giữa màn hình.

Nguồn cảm hứng cho Samsung được cho là đến từ Oppo Find N6, mẫu điện thoại gập vừa ra mắt cách đây không lâu và nhận được nhiều lời khen nhờ khả năng xử lý nếp gấp gần như vô hình.

Dù chưa thể loại bỏ hoàn toàn dấu vết của bản lề, Oppo đã tạo ra một sản phẩm mà hãng gọi là “zero-feel crease”, tức nếp gấp gần như không thể cảm nhận được trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Thực tế trải nghiệm cho thấy Oppo Find N6 có màn hình phẳng và liền mạch hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm cũng như nhiều đối thủ trên thị trường. Đây chính là tiêu chuẩn mới mà Samsung được cho là đang hướng tới.

Theo nguồn tin mới nhất, phiên bản thiết kế cuối cùng của dòng Z Fold 8 đã được điều chỉnh lại đáng kể.

Trước đó, Samsung từng thử nghiệm một thiết kế có nếp gấp tương tự Z Fold 7, nhưng công ty dường như đã quyết định thay đổi để tạo ra một sản phẩm hoàn thiện hơn trước khi bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Nếu thành công, đây sẽ là một trong những nâng cấp đáng giá nhất của dòng Galaxy Z Fold kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2019.

Tuy nhiên, câu hỏi được nhiều người đặt ra là liệu nếp gấp màn hình có còn là yếu tố quyết định thành công của một chiếc điện thoại gập vào năm 2026 hay không.

Ở những thế hệ Galaxy Z Fold đầu tiên, phần nếp gấp thực sự là một nhược điểm lớn. Không chỉ ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ, nó còn có thể gây khó chịu khi thao tác hoặc xem nội dung trên màn hình lớn.

Find N6 có nếp gấp gần như không cảm nhận được và điều tương tự cũng có thể đúng với Z Fold 8 và Z Fold 8 Ultra sắp ra mắt. Ảnh: Oppo

Nhưng trong vài năm gần đây, Samsung đã liên tục cải tiến công nghệ bản lề và tấm nền. Trên Galaxy Z Fold 6 và đặc biệt là Z Fold 7, phần nếp gấp đã được thu nhỏ đáng kể, đến mức nhiều người dùng gần như không còn để ý tới trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Chính vì vậy, một số chuyên gia cho rằng việc cải thiện thêm nếp gấp dù đáng hoan nghênh nhưng khó có thể trở thành yếu tố đủ sức tạo nên một “bom tấn” doanh số.

Ngược lại, nếu Samsung muốn biến dòng Galaxy Z Fold 8 thành sản phẩm bùng nổ trên thị trường, hãng sẽ cần nhiều hơn thế. Các yếu tố như thời lượng pin, hệ thống camera, độ bền, phần mềm AI và giá bán có lẽ mới là những yếu tố quyết định sức hấp dẫn thực sự đối với người dùng.

Samsung chuẩn bị thay đổi toàn bộ chiến lược đặt tên

Bên cạnh câu chuyện về màn hình, một thông tin khác cũng gây bất ngờ không kém là việc Samsung được cho là sắp thay đổi hoàn toàn cách đặt tên dòng điện thoại gập cao cấp của mình.

Galaxy Z Fold 8 Wide vẫn sẽ ra mắt, chỉ là có thể với một cái tên khác mà thôi. Ảnh: AndroidHeadlines

Trong nhiều tháng qua, giới công nghệ tin rằng Samsung đang phát triển một phiên bản màn hình rộng hơn có tên Galaxy Z Fold 8 Wide. Tuy nhiên, theo Ice Universe, kế hoạch này đã thay đổi.

Mẫu máy từng được gọi là Galaxy Z Fold 8 Wide sẽ chính thức mang tên Galaxy Z Fold 8 khi ra mắt. Trong khi đó, thiết bị vốn được dự đoán là Galaxy Z Fold 8 tiêu chuẩn lại có thể được đổi tên thành Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Đây là bước đi khá thú vị bởi thương hiệu “Ultra” từ lâu đã gắn liền với những sản phẩm cao cấp nhất của Samsung, đặc biệt là dòng Galaxy S Ultra.

Nếu thông tin này chính xác, Samsung đang muốn xây dựng một hệ sinh thái điện thoại gập tương tự cách hãng đã làm với dòng Galaxy S, trong đó phiên bản Ultra sẽ đại diện cho mọi công nghệ tiên tiến nhất.

Theo các tin đồn hiện nay, Galaxy Z Fold 8 Ultra sẽ sở hữu một số lợi thế đáng kể so với phiên bản tiêu chuẩn, đặc biệt ở hệ thống camera và dung lượng pin.

Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất vẫn là liệu những nâng cấp đó có đủ để biện minh cho cái tên Ultra hay không.

Trong nhiều năm qua, Samsung đã sử dụng thương hiệu Ultra cho những thiết bị có sự khác biệt rất lớn về phần cứng. Chẳng hạn, các mẫu Galaxy S Ultra thường được trang bị camera hàng đầu, pin lớn hơn, màn hình tốt hơn và hỗ trợ bút S Pen.

Nếu Galaxy Z Fold 8 Ultra chỉ mang đến những cải tiến nhỏ về camera và pin, Samsung có thể gặp khó khăn trong việc thuyết phục người dùng chấp nhận mức giá cao hơn đáng kể.

Dù vậy, nếu hãng kết hợp được màn hình gần như không nếp gấp, thiết kế cao cấp hơn, camera vượt trội cùng các tính năng AI thế hệ mới, Galaxy Z Fold 8 Ultra hoàn toàn có thể trở thành cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển điện thoại gập của Samsung.

(Theo PhoneArena, Mashable)