Dù không mang đến các tính năng mới đáng chú ý, iOS 26.5.1 vẫn là bản vá quan trọng nhằm khắc phục một lỗi ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng trên dòng iPhone 17 và iPhone Air.

iOS 26.5.1 hiện đã sẵn sàng để tải xuống đối với các thiết bị thuộc gia đình iPhone 17.

Theo thông báo từ Apple, iOS 26.5.1 hiện đã sẵn sàng để tải xuống đối với các thiết bị thuộc gia đình iPhone 17. Người dùng có thể cập nhật bằng cách truy cập Cài đặt → Cài đặt chung → Cập nhật phần mềm.

Trong ghi chú phát hành chính thức, Apple cho biết bản cập nhật này giải quyết một sự cố xuất hiện trên một số lượng nhỏ thiết bị, khiến việc sạc bằng cáp có thể không hoạt động khi pin của iPhone Air hoặc các mẫu iPhone 17 gần cạn kiệt hoàn toàn.

Lỗi sạc từng gây khó chịu cho người dùng iPhone Air

Vấn đề này lần đầu được ghi nhận vào cuối tháng 4 khi nhà báo công nghệ Benjamin Mayo phát hiện chiếc iPhone Air của mình không thể nhận sạc có dây trong tình trạng pin gần như cạn kiệt.

Mặc dù lỗi không ảnh hưởng đến tất cả người dùng, nhưng đây là một sự cố đáng chú ý bởi nó liên quan trực tiếp đến khả năng nạp năng lượng của thiết bị.

Trong thực tế, nếu điện thoại không thể nhận sạc khi pin ở mức quá thấp, người dùng có thể rơi vào tình huống máy tắt nguồn hoàn toàn và gặp khó khăn trong việc khởi động lại.

Điều này đặc biệt bất tiện đối với những người thường xuyên di chuyển hoặc sử dụng thiết bị cho công việc.

Apple không cung cấp thêm chi tiết kỹ thuật về nguyên nhân gây ra lỗi, song việc tung ra một bản cập nhật riêng chỉ để xử lý vấn đề cho thấy hãng đánh giá đây là lỗi cần được khắc phục nhanh chóng.

Giống như nhiều bản cập nhật nhỏ trước đây, Apple thường chỉ đề cập đến những thay đổi quan trọng nhất trong ghi chú phát hành.

Vì vậy, giới quan sát cho rằng iOS 26.5.1 nhiều khả năng cũng bao gồm các tối ưu hóa hiệu năng, cải thiện độ ổn định hệ thống và sửa một số lỗi nhỏ khác chưa được công khai.

Đây là chiến lược quen thuộc của Apple. Những bản cập nhật có đuôi “.1” thường xuất hiện vài tuần sau các phiên bản lớn hơn nhằm xử lý những vấn đề phát sinh sau khi phần mềm được triển khai rộng rãi tới hàng triệu người dùng trên toàn thế giới.

iOS 26 tiếp tục được hoàn thiện trước khi iOS 27 ra mắt

Trước đó, Apple đã phát hành iOS 26.5 với một số nâng cấp đáng chú ý như hỗ trợ nhắn tin RCS được mã hóa đầu cuối, bổ sung tính năng mới cho Apple Maps và nhiều cải tiến khác liên quan đến trải nghiệm người dùng.

Trong khi đó, iOS 26.6 hiện đang được thử nghiệm dưới dạng beta. Điều này cho thấy Apple vẫn tiếp tục đầu tư nguồn lực để hoàn thiện hệ điều hành hiện tại, ngay cả khi thế hệ kế tiếp là iOS 27 sắp được giới thiệu tại WWDC 2026.

Sự kiện WWDC năm nay được kỳ vọng sẽ mang đến cái nhìn đầu tiên về iOS 27 cùng hàng loạt đổi mới cho hệ sinh thái phần mềm của Apple.

Tuy nhiên, việc phát hành iOS 26.5.1 ngay trước hội nghị cũng phản ánh cách tiếp cận quen thuộc của hãng: duy trì sự ổn định của các thiết bị đang sử dụng thay vì chỉ tập trung vào những tính năng mới.

Đối với người dùng iPhone 17 và iPhone Air, việc cập nhật lên iOS 26.5.1 được xem là cần thiết, đặc biệt nếu thiết bị từng gặp tình trạng không nhận sạc khi pin ở mức rất thấp.

(Theo 9to5mac)