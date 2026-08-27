Apple vừa chính thức giới thiệu chip M6, thế hệ chip mới đầu tiên của hãng và cũng là nền tảng quan trọng để hình dung những gì người dùng có thể kỳ vọng ở A20 Pro, bộ xử lý dự kiến trang bị trên iPhone 18 Pro Max.

iPhone 18 Pro Max sẽ có hiệu năng và thời lượng pin vượt trội? Ảnh: Macworld

Dù Apple chưa công bố trực tiếp A20 Pro, những thông tin về M6 đang cho thấy mẫu iPhone cao cấp thế hệ mới có thể được nâng cấp mạnh ở cả hiệu năng lẫn khả năng tiết kiệm năng lượng.

Không phải chờ đến tháng 9, Apple đã bất ngờ trình làng hai sản phẩm Mac mới là Mac mini và Mac Studio. Cả hai đều được trang bị chip M6 thế hệ tiếp theo. Đây là chi tiết đáng chú ý bởi M6 và A20 Pro của iPhone 18 Pro Max được phát triển trên cùng một kiến trúc chip của Apple.

Theo Apple, M6 được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến, cho phép tích hợp mật độ bóng bán dẫn cao hơn trong một khuôn chip nhỏ hơn. Công nghệ này mang lại bước nhảy đáng kể về hiệu năng cũng như hiệu quả sử dụng năng lượng.

Đây có thể chính là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất về những thay đổi mà người dùng iPhone 18 Pro Max sắp được trải nghiệm.

Tiến trình 2nm sẽ tạo cú hích lớn cho A20 Pro

Điểm quan trọng nhất nằm ở tiến trình sản xuất. M6 là chip đầu tiên của Apple được giới thiệu chính thức với công nghệ 2nm, trong khi A20 Pro dự kiến cũng sử dụng tiến trình tương tự.

Apple cho biết việc chuyển sang 2nm giúp M6 đạt mật độ bóng bán dẫn cao hơn, đồng thời tạo ra “bước nhảy lớn về hiệu năng và hiệu quả năng lượng”. Đây là thông tin đặc biệt đáng chú ý với iPhone 18 Pro Max, bởi smartphone thường bị giới hạn nhiều hơn về không gian, nhiệt độ và dung lượng pin so với Mac.

Trước đây, nhiều dự đoán cho rằng việc Apple chuyển sang tiến trình 2nm sẽ mang lại mức cải thiện lớn hơn thông thường. Những thông số mà Apple vừa công bố với M6 đang củng cố nhận định này.

Tất nhiên, A20 Pro sẽ không hoàn toàn giống M6. Chip dành cho iPhone có thể sở hữu số lượng lõi CPU và GPU thấp hơn đáng kể để phù hợp với yêu cầu về kích thước, nhiệt lượng và mức tiêu thụ điện của smartphone. Vì vậy, không thể lấy trực tiếp thông số của M6 để suy ra hiệu năng tuyệt đối của iPhone 18 Pro Max.

Tuy nhiên, những lợi ích nền tảng từ tiến trình 2nm nhiều khả năng vẫn được duy trì.

CPU mới mạnh hơn, AI cũng được tăng tốc

M6 sở hữu cụm CPU 12 lõi hoàn toàn mới, nhiều hơn hai lõi so với M5. Cấu hình gồm 2 lõi siêu hiệu năng, 4 lõi hiệu năng và 6 lõi tiết kiệm năng lượng.

Theo Apple, M6 mang lại hiệu năng đơn luồng nhanh nhất thế giới và hiệu năng đa luồng nhanh hơn tới 1,2 lần so với M5. Dù A20 Pro có thể sử dụng thiết kế CPU khác, những cải tiến về kiến trúc và tiến trình sản xuất vẫn có thể được phản ánh trên chip iPhone 18 Pro Max.

Không chỉ CPU, Apple còn đặc biệt nhấn mạnh khả năng xử lý AI trên M6. Chip mới được trang bị Neural Engine kép với tổng cộng 16 lõi, cho khả năng tính toán đỉnh cao nhanh gấp đôi thế hệ trước. Điều này giúp các tác vụ AI chạy trực tiếp trên thiết bị được xử lý nhanh hơn.

Chưa rõ A20 Pro có sở hữu Neural Engine với cấu hình tương tự hay không. Tuy nhiên, việc Apple tập trung mạnh vào hiệu năng AI trên M6 cho thấy xử lý trí tuệ nhân tạo nhiều khả năng tiếp tục là một trọng tâm lớn của dòng chip A20 Pro.

iPhone 18 Pro Max có thể vừa nhanh hơn vừa tiết kiệm pin hơn

Hai lợi ích lớn nhất mà Apple nhấn mạnh với M6 là hiệu năng và hiệu quả năng lượng. Đây cũng có thể trở thành hai điểm nâng cấp đáng giá nhất của iPhone 18 Pro Max.

Nếu A20 Pro thực sự được sản xuất trên tiến trình 2nm, iPhone 18 Pro Max có thể đạt hiệu năng cao hơn, tiêu thụ ít điện năng hơn khi thực hiện cùng một tác vụ. Với smartphone, lợi ích này đặc biệt quan trọng bởi nó không chỉ giúp thiết bị xử lý nhanh hơn mà còn có thể kéo dài thời gian sử dụng pin và giảm nhiệt khi hoạt động ở cường độ cao.

Mức cải thiện chính xác so với A19 Pro hiện vẫn chưa thể xác định. Apple cũng chưa công bố đầy đủ thông số của A20 Pro. Tuy nhiên, những gì M6 vừa tiết lộ cho thấy người dùng không nên kỳ vọng đây chỉ là một bản nâng cấp nhỏ.

Khi iPhone 18 Pro Max chính thức xuất hiện trong vài tuần tới, hiệu năng và thời lượng pin nhiều khả năng sẽ là hai trong những điểm được Apple nhấn mạnh nhất.

Nếu những lợi ích của tiến trình 2nm trên M6 được chuyển hóa hiệu quả sang A20 Pro, iPhone 18 Pro Max có thể trở thành một trong những thế hệ iPhone có bước tiến đáng kể nhất về sức mạnh xử lý và hiệu quả năng lượng trong những năm gần đây.

Video hé lộ thiết kế mới của iPhone 18 Pro. (Nguồn: Fpt./YouTube)

(Theo 9to5mac, AppleInsider)