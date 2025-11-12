iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ thay đổi đáng kể ở mặt lưng khi Apple chuyển sang quy trình xử lý kính mới, giúp loại bỏ hiệu ứng hai tông màu.

Thông tin này đến từ một nguồn rò rỉ khá quen thuộc trong giới công nghệ Trung Quốc.

Thiết kế 2 tông màu trên iPhone 17 Pro. Ảnh: AppleInsider

Trên iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, Apple đã thực hiện cuộc “đại tu thiết kế”: kết hợp khung nhôm với một phần kính được cắt riêng trên mặt lưng.

Dù Apple đã cố gắng đồng bộ màu sắc giữa nhôm và kính, người dùng tinh ý vẫn nhận thấy sự khác biệt ở hai chất liệu khi ánh sáng phản chiếu.

Nguồn tin mới cho biết điều này có thể được khắc phục hoàn toàn trên thế hệ kế tiếp.

Kính mới – màu sắc liền mạch hơn

Theo nguồn tin Instant Digital trên Weibo, Apple đang áp dụng một quy trình sản xuất kính hoàn toàn mới cho dòng iPhone 18 Pro.

Mục tiêu của quy trình này là thu hẹp tối đa sự chênh lệch màu giữa phần kính và khung nhôm còn lại.

Nếu thành công, mặt lưng iPhone 18 Pro sẽ có màu sắc đồng nhất, liền mạch hơn, tạo cảm giác tối giản và cao cấp.

Điều này được cho là đưa thiết kế trở lại phong cách tinh gọn quen thuộc trên các đời iPhone trước đây, nơi mặt lưng, khung và kính hòa vào cùng một tông màu mà không bị chia cắt bởi sự tương phản vật liệu.

Thử nghiệm màu sắc mới: cà phê, tím và rượu vang

Instant Digital không chỉ tiết lộ thay đổi về vật liệu mà còn hé lộ về tùy chọn màu sắc mới.

Ngày 4/11, nguồn tin này cho biết Apple đang thử nghiệm ba màu dành riêng cho iPhone 18 Pro: màu cà phê; màu tím và màu rượu vang (burgundy).

Nếu thông tin chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên Apple đưa các tông màu trầm, sang trọng như rượu vang hoặc cà phê lên dòng iPhone Pro - tạo điểm nhấn khác biệt so với các màu trung tính như titan tự nhiên, bạc hay đen không gian trên những thế hệ trước.

Trước đó, cũng có một tin đồn vào ngày 17/9 cho rằng Apple đang thử nghiệm mặt lưng kính “bán trong suốt” trên iPhone 18 Pro.

Tuy nhiên, tính xác thực của thông tin này còn gây tranh cãi vì Apple hiếm khi áp dụng chất liệu trong suốt cho dòng iPhone cao cấp.

Apple có thể đưa các tông màu trầm, sang trọng như rượu vang hoặc cà phê lên dòng iPhone 18 Pro. Ảnh: 9to5mac

Instant Digital được xem là nguồn tin có độ chính xác khá cao khi nói về sản phẩm Apple.

Những dự đoán trước đây của tài khoản này đã trở thành sự thật, bao gồm: Tính năng Camera Control; Mặt lưng kính mờ trên iPhone 15; Phiên bản màu vàng của iPhone 14.

Dù vậy, như nhiều nguồn rò rỉ trên Weibo, Instant Digital cũng từng đăng tải lại thông tin từ các nguồn khác mà không luôn xác minh độc lập.

Điều này khiến cộng đồng công nghệ vẫn giữ thái độ thận trọng khi đánh giá độ chính xác của các tuyên bố.

Video concept iPhone 18 Pro với ý tưởng tích hợp AirPods. (Nguồn: 4RMD)

Weibo được xem là nơi “hội tụ” của vô số rò rỉ về Apple, nhưng cũng là nơi tin đồn rất dễ bị thổi phồng hoặc lan truyền không kiểm chứng.

Vì vậy, những thông tin liên quan đến iPhone 18 Pro ở thời điểm hiện tại chỉ nên xem như bước khởi đầu cho chuỗi tin đồn kéo dài trước khi sản phẩm ra mắt vào năm 2026.

Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các thiết bị cao cấp ngày càng khốc liệt, sự thay đổi dù nhỏ về cảm giác hoàn thiện cũng đủ để tạo lợi thế trên thị trường.

(Theo AppleInsider, 9to5mac)