Một nguồn tin đáng tin cậy vừa tiết lộ hình ảnh cho thấy cách Galaxy S26 Ultra sắp ra mắt của Samsung trông như thế nào khi đặt cạnh S25 Ultra và iPhone 17 Pro Max. Dù vẫn giữ phong cách vuông vức đặc trưng, mẫu flagship 2026 của Samsung có những tinh chỉnh rõ rệt về thiết kế khiến giới công nghệ không thể không chú ý.

Một concept Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Science and Knowledge

Góc bo tròn hơn, thân máy cao và rộng hơn

Theo hình ảnh được nguồn tin nổi tiếng Ice Universe chia sẻ trên mạng xã hội, miếng dán bảo vệ màn hình (screen protector) của Galaxy S26 Ultra cho thấy thiết bị sẽ có các góc được bo tròn mềm mại hơn so với người tiền nhiệm S25 Ultra, qua đó rời xa dần ngôn ngữ thiết kế "vuông vức kiểu Note" vốn đã gắn liền với dòng Ultra trong nhiều năm qua.

Miếng dán bảo vệ màn hình Galaxy S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Ice Universe

Tuy nhiên, độ bo tròn này vẫn không “mềm” bằng iPhone 17 Pro Max, mẫu flagship mà S26 Ultra được đặt cạnh để so sánh.

Ice Universe cho biết, dù hai máy có màn hình gần như bằng nhau, nhưng Galaxy S26 Ultra sẽ cao hơn và rộng hơn một chút. Cụ thể, chiều cao được cho là 163,4mm, tăng nhẹ so với 162,8mm của S25 Ultra; chiều rộng tăng từ 77,6mm lên 77,9mm.

Miếng dán bảo vệ màn hình Galaxy S25 Ultra và Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Ice Universe

Dù mức tăng này không lớn, nhưng trong thực tế cầm nắm, sự khác biệt về cảm giác vẫn sẽ được nhận ra. Màn hình của Galaxy S26 Ultra vẫn giữ nguyên kích thước 6,9 inch, nghĩa là viền màn hình có thể được tinh gọn hơn, giúp tối ưu không gian hiển thị.

Không chỉ thay đổi ở mặt trước

Những hình ảnh rò rỉ chỉ tiết lộ thiết kế mặt trước, nhưng các báo cáo trước đó cho biết Galaxy S26 Ultra cũng sẽ có thân máy mỏng hơn, cùng với cụm camera sau được tái thiết kế theo dạng “viên thuốc” – chứa 3 trong số 4 ống kính chính. Thiết kế này giúp mặt lưng trông liền mạch và hiện đại hơn so với cách sắp xếp dọc rời rạc của S25 Ultra.

Dù vậy, độ dày tổng thể của máy có thể vẫn nhỉnh hơn do phần “bướu camera” cao hơn. Trọng lượng dự kiến khoảng 217g, nhẹ hơn đôi chút so với model hiện tại – một thay đổi nhỏ nhưng đáng hoan nghênh đối với người dùng thích cảm giác cầm nắm gọn nhẹ.

Nhìn chung, dù từng chi tiết thay đổi đều không quá lớn, nhưng khi kết hợp lại, Galaxy S26 Ultra hứa hẹn sẽ mang đến diện mạo khác biệt đáng kể so với thế hệ trước.

Samsung dường như đang cố gắng dung hòa giữa nét mạnh mẽ truyền thống của dòng Note và sự tinh tế mềm mại mà người dùng hiện đại ưa chuộng.

Bước tiến nhỏ, hay cú nhảy lớn?

Câu hỏi được đặt ra là: liệu những thay đổi này có đủ để khiến Galaxy S26 Ultra trở thành một “bước tiến lớn”?

Câu trả lời phụ thuộc vào việc Samsung có thể tối ưu trải nghiệm người dùng ra sao với thiết kế mới và nâng cấp phần cứng bên trong.

Video concept Galaxy S26 Ultra. (Nguồn: Science and Knowledge)

Theo các nguồn tin công nghiệp, S26 Ultra sẽ được trang bị chip xử lý mạnh mẽ hơn, nhiều khả năng là Snapdragon 8 Gen 5 cho Galaxy, cùng các cảm biến camera cải tiến giúp chụp đêm và quay video mượt mà hơn. Dù chưa có thông số cụ thể, nhưng giới thạo tin cho rằng Samsung đang đặt nhiều kỳ vọng vào khả năng nhiếp ảnh – yếu tố luôn được xem là “vũ khí” của dòng Ultra.

Giá bán có thể tăng – người mua có chịu chi?

Tuy nhiên, song song với những cải tiến đó là nguy cơ giá bán tiếp tục leo thang. Nguồn tin rò rỉ cho biết chi phí linh kiện tăng khiến Samsung khó có thể giữ nguyên mức giá khởi điểm. Với Galaxy S25 Ultra đang ở mức 1.299 USD, việc tăng thêm dù chỉ vài chục USD cũng có thể khiến người dùng e dè.

Trong bối cảnh thị trường smartphone cao cấp ngày càng cạnh tranh gay gắt, đặc biệt từ Apple và Google, Samsung có thể đối mặt với bài toán khó: duy trì lợi nhuận mà không đánh mất người dùng trung thành.

Nếu giá bán tăng mà thiết kế hoặc tính năng không đủ đột phá, Galaxy S26 Ultra có thể gặp khó khăn trong việc đạt doanh số kỳ vọng.

Từ những hình ảnh rò rỉ ban đầu, Galaxy S26 Ultra cho thấy sự chuyển mình nhẹ nhưng có định hướng trong triết lý thiết kế của Samsung – hướng tới phong cách mềm mại, tinh tế hơn mà không đánh mất dáng vẻ sang trọng, mạnh mẽ vốn có.

Tuy nhiên, để mẫu flagship 2026 này thực sự nổi bật, Samsung sẽ cần vượt qua thách thức về giá, đồng thời chứng minh rằng những thay đổi về hình dáng, camera và hiệu năng là cải tiến có giá trị thực tế, chứ không chỉ là cuộc “làm mới hình ảnh”.

Nếu thành công, Galaxy S26 Ultra có thể đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình tái định hình dòng Ultra – dòng sản phẩm đã trở thành biểu tượng của sức mạnh và công nghệ tiên phong nhà Samsung.

