Theo nhiều nguồn tin, Apple sẽ ra mắt bộ đôi này vào tháng 9/2026 với các cải tiến phần cứng tiên tiến như modem 5G nội bộ thế hệ mới và chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm.

Dù không phải là cuộc “lột xác” hoàn toàn về thiết kế, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max vẫn được dự đoán là bản nâng cấp quan trọng, đặc biệt khi Apple đồng thời thử nghiệm nhiều công nghệ mới như Face ID ẩn dưới màn hình, camera khẩu độ biến thiên và kết nối Internet vệ tinh mở rộng.

Apple được cho là sẽ thử nghiệm khẩu độ biến thiên trên camera chính của iPhone 18 Pro Max. Ảnh: ZanzluuTech/YouTube

Nâng cấp lớn nhất của iPhone 18 Pro và 18 Pro Max

Theo các rò rỉ, những thay đổi đáng chú ý nhất của iPhone 18 Pro và 18 Pro Max gồm Dynamic Island nhỏ hơn, chip A20 Pro mới, modem C2 do Apple tự phát triển và cải tiến camera.

Apple cũng được cho là sẽ thay đổi lịch phát hành khi chỉ ra mắt các mẫu Pro vào tháng 9/2026, còn iPhone 18 bản tiêu chuẩn sẽ bị dời sang mùa xuân 2027.

Điều này cho thấy Apple đang chuyển chiến lược sang tập trung mạnh hơn vào dòng cao cấp, đồng thời tạo khoảng trống marketing cho chiếc iPhone gập siêu cao cấp dự kiến ra mắt cùng thời điểm.

Lịch phát hành thay đổi: Apple ưu tiên dòng Pro

Trong nhiều năm, Apple thường giới thiệu toàn bộ dòng iPhone vào tháng 9. Tuy nhiên, các báo cáo gần đây cho rằng hãng sẽ chia nhỏ lịch phát hành.

Tháng 9/2026, Apple có thể chỉ giới thiệu iPhone 18 Pro, 18 Pro Max, iPhone gập và có thể cả phiên bản iPhone Air mới. Sau đó đến mùa xuân 2027, iPhone 18 bản tiêu chuẩn và iPhone 18e mới xuất hiện.

Chiến lược này giúp Apple tập trung sự chú ý vào các sản phẩm cao cấp trong mùa mua sắm cuối năm, đồng thời giữ giá bán khởi điểm của các mẫu ra mắt tháng 9 ở mức từ 999 USD trở lên.

Thiết kế: thay đổi nhẹ nhưng tinh chỉnh đáng chú ý

Ngoại hình iPhone 18 Pro và 18 Pro Max được dự đoán không khác biệt lớn so với iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. Tuy nhiên, một số thay đổi nhỏ vẫn được nhắc đến.

Một rò rỉ cho rằng Apple có thể sử dụng một phần Ceramic Shield phía sau “hơi trong suốt”, tạo hiệu ứng thiết kế mới.

Ngoài ra, màu sắc mới như đỏ đậm kiểu burgundy hoặc tông cà phê cũng được nhắc tới và có thể không còn tùy chọn màu đen truyền thống.

Kích thước màn hình vẫn giữ nguyên 6,3 inch và 6,9 inch, đồng thời cụm camera ba ống kính lớn phía sau tiếp tục tồn tại. Nhìn chung, Apple được cho là sẽ chỉ tinh chỉnh nhẹ thay vì thay đổi hoàn toàn.

Camera: khẩu độ biến thiên có thể xuất hiện

Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất nằm ở camera. Apple được cho là sẽ thử nghiệm khẩu độ biến thiên trên camera chính 48MP, đặc biệt là trên bản Pro Max. Công nghệ này vốn thường chỉ xuất hiện trên máy ảnh chuyên nghiệp.

Khẩu độ biến thiên cho phép điều chỉnh lượng ánh sáng vào cảm biến bằng cơ chế vật lý, giúp kiểm soát độ sâu trường ảnh tốt hơn và cải thiện chụp chân dung. Người dùng có thể tạo hiệu ứng xóa phông tự nhiên hơn và giảm hiện tượng cháy sáng.

Ngoài ra, camera telephoto được cải tiến khẩu độ cũng giúp chụp thiếu sáng tốt hơn. Apple có thể sử dụng cảm biến camera ba lớp PD-TR-Logic do Samsung phát triển, giúp giảm nhiễu và cải thiện dải tương phản động.

Camera trước cũng có khả năng nâng từ 18MP lên 24MP, cải thiện chất lượng gọi video và chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu.

Dynamic Island nhỏ hơn nhờ Face ID dưới màn hình

Dynamic Island đã gần như không thay đổi kể từ iPhone 14 Pro, nhưng iPhone 18 Pro có thể đánh dấu bước chuyển lớn. Một số báo cáo cho rằng Apple sẽ đưa một phần cảm biến Face ID xuống dưới màn hình.

Nhà báo công nghệ Mark Gurman của Bloomberg cho biết Apple sẽ thu nhỏ Dynamic Island, nhiều khả năng bằng cách ẩn các cảm biến dưới lớp kính.

Một số tin đồn còn cho rằng camera trước có thể chuyển sang góc trái màn hình. Tuy nhiên, nhiều nguồn khác phủ nhận và cho rằng camera vẫn nằm giữa, chỉ thu nhỏ phần “viên thuốc”.

Kịch bản khả thi nhất là Dynamic Island nhỏ hơn, với một phần Face ID nằm dưới màn hình.

Màn hình sáng hơn đáng kể

Kích thước màn hình có thể giữ nguyên, nhưng độ sáng được dự đoán tăng mạnh so với mức 1600 nits HDR hiện tại.

Nhà cung cấp màn hình BOE được cho là đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu độ sáng cao của Apple, khiến đơn hàng có thể chuyển sang Samsung Display.

Điều này cho thấy Apple đang đặt mục tiêu màn hình sáng hơn đáng kể, giúp cải thiện khả năng hiển thị ngoài trời.

Chip A20 Pro: bước nhảy vọt với tiến trình 2nm

iPhone 18 Pro được cho là sử dụng chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC. Đây là bước nhảy lớn so với tiến trình 3nm hiện tại.

Tiến trình nhỏ hơn cho phép tăng mật độ transistor, mang lại hiệu năng nhanh hơn khoảng 15% và tiết kiệm điện 30%.

Ngoài ra, Apple có thể áp dụng thiết kế “super core” giống chip M-series, tăng sức mạnh xử lý AI và đồ họa.

Chip A20 cũng có thể tích hợp RAM trực tiếp vào gói SoC bằng công nghệ WMCM, giúp tăng băng thông và giảm độ trễ bộ nhớ.

Modem C2 và kết nối vệ tinh

iPhone 18 Pro dự kiến sử dụng modem C2 – thế hệ thứ hai do Apple tự phát triển, thay thế hoàn toàn modem của Qualcomm. Modem mới được kỳ vọng cải thiện hiệu suất, tiết kiệm pin và hỗ trợ mmWave tốt hơn.

Ngoài ra, Apple có thể mở rộng kết nối vệ tinh từ chỉ dùng khẩn cấp sang truy cập Internet đầy đủ. Báo cáo cho rằng iPhone 18 có thể hỗ trợ mạng vệ tinh của Starlink, giúp truy cập Internet ở khu vực không có sóng di động.

Wi-Fi 7 và Bluetooth 6 nhiều khả năng vẫn sử dụng chip N1 giống iPhone 17, vì chưa có thông tin về phiên bản mới.

Giá bán có thể giữ nguyên

Hiện chưa có tin đồn về việc tăng giá, nên iPhone 18 Pro và 18 Pro Max có thể giữ mức giá tương tự thế hệ trước.

Tuy nhiên, iPhone gập của Apple được dự đoán có giá từ 1.999 USD trở lên, điều này có thể làm thay đổi cấu trúc giá toàn bộ dòng iPhone.

Nâng cấp mạnh nhưng không “lột xác”

Nhìn chung, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max được dự đoán là bản nâng cấp thiên về cải tiến công nghệ bên trong hơn là thay đổi thiết kế. Chip 2nm, modem C2, camera khẩu độ biến thiên và Dynamic Island nhỏ hơn là những điểm đáng chú ý nhất.

Dù không có cuộc cách mạng về ngoại hình, đây vẫn có thể là bước tiến lớn trong chiến lược dài hạn của Apple, đặc biệt khi hãng bắt đầu chuyển sang modem tự phát triển và thử nghiệm nhiều công nghệ hiển thị mới.

Nếu các tin đồn chính xác, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ là thế hệ đánh dấu sự chuyển mình âm thầm nhưng quan trọng của Apple – nơi hiệu năng, kết nối và camera được nâng lên một tầm cao mới.

(Theo Macworld, CNET, MacRumors)