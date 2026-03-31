Một loạt tin đồn mới đang cho rằng dòng iPhone 18 sẽ được trang bị Dynamic Island nhỏ hơn và lần này các leaker thậm chí còn đưa ra hình ảnh được cho là minh họa trực tiếp phần “lỗ khoét” trên màn hình.

Những hình ảnh được cho là Dynamic Island nhỏ hơn. Nguồn ảnh: Early Apple Leaks/Ice Universe

Những bức ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng công nghệ, bởi chúng gợi ý rằng Apple đang tiến thêm một bước trong việc tối ưu hóa không gian hiển thị.

Loạt ảnh Dynamic Island có kích thước nhỏ trên X

Dynamic Island vốn là một yếu tố phần mềm được Apple thiết kế để che đi các lỗ khoét trên màn hình dành cho hệ thống camera TrueDepth. Kể từ khi ra mắt, thiết kế này đã trở thành đặc trưng nhận diện của iPhone hiện đại. Tuy nhiên, nhiều tin đồn trong thời gian gần đây cho rằng Apple đang nỗ lực thu nhỏ khu vực này nhằm tạo ra màn hình liền mạch hơn, giảm tối đa sự gián đoạn khi hiển thị nội dung.

Trong khi việc tuyên bố Dynamic Island sẽ nhỏ hơn chỉ là một dự đoán, một nhóm leaker đã cố gắng “chứng minh” điều đó bằng hình ảnh. Tất cả bắt đầu từ một loạt ảnh được đăng tải trên mạng xã hội X, nhanh chóng lan truyền và tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi.

Nguồn gốc của tin đồn lần này đến từ một tài khoản tương đối ít tên tuổi mang tên Early Apple Leaks, người đã đăng tải một bức ảnh vào ngày 27/3. Hình ảnh này cho thấy phần trên của một chiếc smartphone với Dynamic Island có kích thước nhỏ hơn đáng kể so với hiện tại.

Dynamic Island có kích thước nhỏ hơn đáng kể so với hiện tại. Ảnh: Early Apple Leaks / X

Theo tài khoản này, đó là một trong những mẫu iPhone 18 Pro, đồng thời họ cũng khẳng định các phiên bản tiêu chuẩn sẽ sử dụng thiết kế tương tự.

Bức ảnh hiển thị một màn hình trông giống iPhone, với phần Dynamic Island nhỏ hơn bình thường. Người chụp sử dụng ánh đèn flash để làm sáng toàn bộ khu vực, qua đó giúp nhìn rõ vị trí phần cắt ở phía trên. Điều này khiến nhiều người tin rằng đây có thể là một tấm nền màn hình thử nghiệm hoặc linh kiện rò rỉ từ chuỗi cung ứng.

Một leaker khác, Majin Bu, sau đó tham gia thảo luận và đưa ra phân tích riêng. Theo nhận định, cảm biến hồng ngoại dường như đã được chuyển sang góc trên bên trái của màn hình. Nhận xét này dựa trên một vòng tròn được cho là nằm dưới màn hình ở khu vực đó.

Nếu điều này chính xác, đây sẽ là cách hợp lý để Apple thu nhỏ Dynamic Island. Các thành phần phát sáng có thể dễ dàng đặt dưới màn hình hơn, trong khi các bộ phận nhận ánh sáng như cảm biến hồng ngoại hay camera thông thường khó bố trí dưới lớp hiển thị. Việc tách một số linh kiện ra vị trí khác sẽ giúp giảm kích thước phần “viên thuốc” trung tâm.

Không dừng lại ở đó, leaker Ice Universe cũng đăng tải hình ảnh riêng của mình. Trong bức ảnh này, màn hình hiển thị hai lỗ nhỏ hơn đáng kể so với thiết kế hiện tại. Thông thường, iPhone có một lỗ cho camera bên phải và một phần hình viên thuốc lớn hơn dành cho các cảm biến hồng ngoại. Tuy nhiên, hình ảnh mới cho thấy phần viên thuốc đã được thu nhỏ đáng kể.

Nguồn tin Ice Universe cũng đăng tải hình ảnh chứng minh Dynamic Island nhỏ hơn.

Những hình ảnh này càng củng cố suy đoán rằng Apple đang tìm cách giảm kích thước Dynamic Island, tiến gần hơn tới mục tiêu màn hình gần như toàn bộ. Đây cũng là hướng phát triển mà ngành smartphone đang theo đuổi trong nhiều năm qua, với mục tiêu loại bỏ hoàn toàn các phần cắt trên màn hình.

Nguồn tin gây tranh cãi

Dù các bức ảnh khá thú vị và phù hợp với tin đồn trước đó, độ tin cậy của chúng vẫn là dấu hỏi lớn. Phần lớn các thông tin đều đến từ những tài khoản mạng xã hội vốn không có lịch sử dự đoán chính xác ổn định.

Thông thường, các leaker trên mạng xã hội không có danh tiếng tốt nhất. Nhiều người được cho là lấy thông tin từ chuỗi cung ứng phụ kiện, đặc biệt là các nhà sản xuất kính cường lực. Những nguồn này thường không chính xác hoàn toàn, vì họ chỉ dựa trên bản vẽ sơ bộ hoặc dự đoán kích thước.

Ngoài ra, để tăng lượng người theo dõi, các tài khoản này thường lặp lại hoặc tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau mà không kiểm chứng. Điều này khiến độ tin cậy của các rò rỉ càng khó đánh giá.

Trong số ba leaker, Ice Universe được xem là người đáng tin cậy nhất, dù độ chính xác không phải lúc nào cũng cao. Tài khoản Early Apple Leaks lại mới xuất hiện từ tháng 10/2025, nên chưa có lịch sử dự đoán đáng chú ý. Majin Bu là người nổi tiếng hơn, từng đưa ra một số thông tin đúng, nhưng cũng từng gây tranh cãi khi cố gắng bán ốp lưng iPhone 17 nhiều tháng trước khi sản phẩm ra mắt.

Trên thực tế, trước đó đã có nhiều báo cáo cho rằng Dynamic Island trên iPhone 18 sẽ được thu nhỏ. Điều này phần nào khiến các hình ảnh rò rỉ trở nên thuyết phục hơn. Tuy nhiên, như thường lệ, không có gì chắc chắn cho đến khi Apple chính thức công bố sản phẩm.

Nếu tin đồn trở thành sự thật, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể là bước tiến lớn trong hành trình tiến tới màn hình hoàn toàn liền mạch. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở mức suy đoán và câu trả lời cuối cùng sẽ chỉ được hé lộ khi Apple giới thiệu dòng iPhone mới vào mùa thu tới.

(Theo AppleInsider, MacRumors)