Đã hơn một tháng kể từ khi dòng Galaxy S26 được giới thiệu và theo Samsung, toàn bộ dòng sản phẩm đang bán rất chạy, đặc biệt phiên bản Ultra có nhu cầu cao tại thị trường Mỹ. Đà tăng trưởng ban đầu cho thấy người dùng vẫn quan tâm đến chiếc flagship mới. Tuy nhiên, kết quả thăm dò ý kiến lại vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác: nhiều người cho rằng Galaxy S26 Ultra chưa thực sự đáp ứng kỳ vọng.

Galaxy S26 Ultra. Ảnh: PhoneArena

Theo PhoneArena, trong một cuộc khảo sát với 513 lượt bình chọn về những nâng cấp của Galaxy S26 Ultra, gần 53% người tham gia cho biết họ “rất thất vọng” với chiếc điện thoại mới. Đây là con số đáng chú ý, đặc biệt khi dòng Ultra vốn luôn được xem là biểu tượng công nghệ của Samsung.

Ngay cả những người yêu thích Samsung cũng phải thừa nhận sự hụt hẫng. Trong khi Apple bị chỉ trích suốt nhiều năm vì tung ra các mẫu iPhone gần như giống nhau mỗi năm, hãng này gần đây đã có bước chuyển khi nâng cấp rõ rệt trên toàn bộ dòng iPhone 17. Điều đó khiến nhiều người cảm thấy Samsung đang “đổi vai”, khi Galaxy S26 Ultra lại mang cảm giác chỉ là bản nâng cấp nhẹ.

Nhìn tổng thể, nhiều ý kiến cho rằng chiếc điện thoại này đáng lẽ nên mang tên “Galaxy S25.1 Ultra” hơn là Galaxy S26 Ultra. Vậy đâu là nguyên nhân khiến cả người dùng phổ thông lẫn fan trung thành đều cảm thấy chưa hài lòng?

Thiết kế gây tranh cãi: từ titan xuống nhôm

Điểm đầu tiên là thiết kế. Các dòng Ultra trước đây nổi bật với khung titan cao cấp, mang lại cảm giác sang trọng. Nhưng với Galaxy S26 Ultra, Samsung chuyển sang khung nhôm. Dù nhôm giúp giảm trọng lượng, cải thiện tản nhiệt và truyền tín hiệu tốt hơn, nhiều người vẫn cho rằng đây là quyết định cắt giảm chi phí.

Với mức giá khoảng 1.300 USD, người dùng mong muốn một cảm giác “cao cấp” khi cầm trên tay. Việc bỏ titan khiến chiếc máy mất đi một phần giá trị cảm nhận, dù lợi ích kỹ thuật vẫn tồn tại.

S Pen thiếu Bluetooth tiếp tục gây thất vọng

Một điểm đáng tiếc khác là việc Samsung vẫn không mang trở lại Bluetooth cho bút S Pen. Năm ngoái, hãng đã loại bỏ tính năng này và vấp phải phản ứng tiêu cực. Nhiều người hy vọng Galaxy S26 Ultra sẽ khôi phục, nhưng điều đó không xảy ra. Samsung cho rằng rất ít người dùng thực sự sử dụng các tính năng Bluetooth của S Pen, song cộng đồng lại không hoàn toàn đồng tình.

Màn hình sáng hơn nhưng đánh đổi độ phân giải

Màn hình của Galaxy S26 Ultra có độ sáng tốt, tuy nhiên khi bật tính năng bảo mật màn hình, độ phân giải giảm đáng kể vì hệ thống tắt một nửa số điểm ảnh. Điều này giúp hạn chế người xung quanh nhìn trộm nội dung, nhưng cũng khiến trải nghiệm hiển thị bị ảnh hưởng.

Các phiên bản màu điện thoại Samsung Ultra được đặt cạnh nhau. Ảnh: PhoneArena

Camera chỉ nâng cấp rất nhẹ

Ở phần camera, thay đổi chủ yếu nằm ở khẩu độ. Ống kính tele 5x được nâng từ f/3.4 lên f/2.9 và cảm biến chính 200MP từ f/1.7 lên f/1.4. Điều này giúp thu sáng tốt hơn, cải thiện chất lượng ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Tuy nhiên, ngoài các thay đổi nhỏ này, hệ thống camera gần như giữ nguyên.

Nhiều người mong đợi Samsung nâng cấp ống kính tele 3x, nhưng điều đó cũng không xảy ra.

Pin gây thất vọng lớn nhất

Phần khiến người dùng thất vọng nhất chính là pin. Trong khi các hãng như OnePlus hay Xiaomi đang trang bị pin dung lượng lớn hơn trên flagship, Galaxy S26 Ultra vẫn giữ mức 5.000 mAh quen thuộc. Đây là dung lượng đã tồn tại từ khi dòng Ultra xuất hiện.

Không chỉ vậy, máy vẫn không hỗ trợ MagSafe – một tính năng mà nhiều người mong chờ để sử dụng phụ kiện nam châm tiện lợi.

Không phải toàn bộ đều tiêu cực

Dù vậy, Galaxy S26 Ultra vẫn có một số điểm sáng đáng khen. Tính năng màn hình riêng tư giúp hạn chế góc nhìn từ hai bên, tăng bảo mật. Sạc nhanh có dây cũng được nâng từ 45W lên 60W, giúp rút ngắn thời gian nạp pin.

Camera cho phép chụp ảnh 24MP độ phân giải cao, cùng codec APV mới phục vụ quay video chuyên nghiệp. Phần mềm cũng được cải tiến với nhiều thay đổi đáng chú ý, trong đó khóa màn hình ngang mới được đánh giá cao.

AI tiếp tục đóng vai trò quan trọng: người dùng có thể ghép ảnh thông minh, xóa tiếng ồn nền trong video bằng công cụ Audio Eraser, và tính năng Now Nudge gợi ý hành động dựa trên nội dung hiển thị trên màn hình.

Có nên nâng cấp?

Galaxy S26 Ultra không phải là một chiếc điện thoại tệ, nhưng rõ ràng nhiều người kỳ vọng nhiều hơn. Nếu Samsung bổ sung pin lớn hơn, nâng cấp camera mạnh hơn, hỗ trợ MagSafe và mang Bluetooth trở lại cho S Pen, thiết bị sẽ hấp dẫn hơn đáng kể.

Với những ai đang dùng Galaxy S25 Ultra, có lẽ nên bỏ qua năm nay và chờ thế hệ S27 Ultra, vốn được đồn đoán sẽ có nâng cấp lớn, đặc biệt là pin dung lượng cao.

Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng dòng S25 thường, S24 hoặc các thế hệ cũ hơn, Galaxy S26 Ultra vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc nhờ hiệu năng mạnh, phần mềm mới và các cải tiến AI hiện đại.

(Theo PhoneArena, Macworld)