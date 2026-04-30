Cụ thể, mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn vẫn có thể được nâng cấp mạnh về phần cứng, đặc biệt là bộ nhớ RAM.

iPhone 17e và iPhone 17 có cùng dung lượng RAM. Ảnh: PhoneArena

Theo nhiều dự đoán, Apple gần như chắc chắn sẽ không ra mắt iPhone 18 vào mùa thu năm nay như thường lệ, mà dời sang đầu năm 2027, cùng với các phiên bản cao cấp hơn như iPhone 18 Pro và iPhone Ultra.

Tuy nhiên, thông tin về phiên bản tiêu chuẩn vẫn còn khá mơ hồ, khiến mọi rò rỉ mới đều trở nên đáng chú ý.

Một trong những điểm đáng quan tâm nhất đến từ nhận định của nhà phân tích Dan Nystedt. Theo ông, con chip A20 dự kiến trang bị cho toàn bộ dòng iPhone 18 sẽ được sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC, bước tiến công nghệ quan trọng hứa hẹn mang lại hiệu năng và hiệu suất năng lượng vượt trội. Không dừng lại ở đó, con chip này còn có thể đi kèm với một nâng cấp lớn về RAM.

Cụ thể, Apple được cho là sẽ trang bị tới 12GB RAM cho tất cả các phiên bản iPhone 18. Nếu điều này trở thành sự thật, đây sẽ là mức tăng tới 50% so với iPhone 17 tiêu chuẩn.

Kết hợp với mức cải thiện hiệu năng khoảng 15% từ chip A20 so với A19, iPhone 18 có thể trở thành một trong những bản nâng cấp đáng giá nhất về mặt sức mạnh xử lý trong nhiều năm gần đây.

Tin đồn trái chiều: Hạ cấp để giảm giá?

Dù vậy, không phải mọi nguồn tin đều lạc quan. Một số báo cáo gần đây lại cho rằng Apple đang cân nhắc nhiều biện pháp “hạ cấp” iPhone 18 để giữ giá bán ở mức hợp lý trong bối cảnh chi phí sản xuất ngày càng tăng.

Cụ thể, Apple có thể điều chỉnh quy trình sản xuất của iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone 18e để trở nên tương đồng hơn, từ đó tiết kiệm chi phí.

Điều này có thể kéo theo một số thay đổi không mấy tích cực, như việc giảm hiệu năng GPU hoặc sử dụng màn hình kém cao cấp hơn.

Thậm chí, một số nguồn còn cho rằng bộ nhớ RAM cũng có thể bị ảnh hưởng, điều hoàn toàn trái ngược với dự đoán của Nystedt.

Sự mâu thuẫn giữa các thông tin rò rỉ cho thấy Apple vẫn đang trong quá trình cân nhắc chiến lược sản phẩm và chưa có quyết định cuối cùng.

Vì sao nâng RAM vẫn là lựa chọn hợp lý?

Nếu nhìn vào chiến lược sản phẩm gần đây của Apple, việc tăng RAM cho iPhone 18 lại là điều hoàn toàn hợp lý.

Trước đó, các phiên bản như iPhone 16e hay iPhone 17e thường sử dụng biến thể của chip chính với một số cắt giảm nhỏ ở GPU, nhưng vẫn giữ nguyên các thông số quan trọng như dung lượng RAM.

Điều này cho thấy Apple có xu hướng duy trì trải nghiệm tổng thể ổn định giữa các phiên bản, ngay cả khi có sự khác biệt về hiệu năng đồ họa.

Vì vậy, nếu iPhone 18 được nâng lên 12GB RAM, nhiều khả năng phiên bản iPhone 18e cũng sẽ được hưởng lợi tương tự.

Quan trọng hơn, Apple đang chuẩn bị bước vào giai đoạn đẩy mạnh trí tuệ nhân tạo trên thiết bị. Với iOS 27, hãng được kỳ vọng sẽ mang đến một phiên bản Siri hoàn toàn mới, thông minh hơn và mang tính cá nhân hóa cao hơn.

Những tính năng này có thể vẫn hoạt động tốt với 8GB RAM trong giai đoạn đầu, nhưng để đảm bảo khả năng “chống lỗi thời” trong tương lai, dung lượng RAM lớn hơn là điều gần như bắt buộc.

Không phải mọi sự cắt giảm đều tiêu cực

Trong quá khứ, Apple từng thực hiện nhiều thay đổi để tối ưu chi phí sản xuất iPhone, nhưng hiếm khi ảnh hưởng đến hiệu năng tổng thể của thiết bị.

Các điều chỉnh thường chỉ giới hạn ở những yếu tố như số nhân GPU hoặc công nghệ màn hình, thay vì làm suy yếu sức mạnh xử lý cốt lõi.

Chính vì vậy, ngay cả khi iPhone 18 có một số “hạ cấp” nhất định, khả năng cao chúng sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm người dùng.

Ngược lại, với việc nâng cấp RAM và sử dụng chip A20 tiên tiến, Apple có thể vẫn đảm bảo rằng iPhone 18 duy trì được hiệu năng mạnh mẽ, yếu tố then chốt giúp hãng giữ vững vị thế trên thị trường smartphone cao cấp.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, chiến lược cân bằng giữa chi phí và hiệu năng sẽ là chìa khóa quyết định thành công của iPhone 18.

Và nếu những tin đồn về nâng cấp RAM là chính xác, đây có thể là một trong những bước đi thông minh nhất của Apple trong những năm tới.

(Theo PhoneArena, CNET)