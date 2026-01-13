Nếu những thông tin rò rỉ mới nhất là chính xác, đây có thể là bộ xử lý đầu tiên trong nhiều năm giúp Samsung thực sự vượt qua Qualcomm về hiệu năng và hiệu quả năng lượng.

Exynos 2700 có thể đạt xung nhịp rất cao. Ảnh: PhoneArena

Trong nhiều thế hệ gần đây, nỗ lực phát triển chip di động hàng đầu của Samsung luôn cho kết quả khá trái chiều. Dòng Exynos từng bị người dùng phàn nàn vì nóng, hiệu năng không ổn định và thường thua kém Snapdragon trong cùng một thế hệ Galaxy.

Đó cũng là lý do vì sao Exynos 2600, con chip dự kiến cho Galaxy S26, được cho là chỉ xuất hiện ở một số thị trường hạn chế như Hàn Quốc. Tuy nhiên, bức tranh có thể sẽ hoàn toàn khác vào năm sau.

Exynos 2700: bước nhảy vọt từ nền tảng sản xuất 2nm mới

Theo các nguồn tin rò rỉ, Exynos 2700 có tên mã nội bộ là “Ulysses” và sẽ được sản xuất trên tiến trình SF2P hoàn toàn mới của Samsung Foundry. Đây là phiên bản thế hệ thứ hai của công nghệ 2 nanomet, thay thế cho tiến trình SF2 đang được dùng cho Exynos 2600.

Tiến trình SF2P được cho là mang lại bước cải thiện rất lớn cả về hiệu năng lẫn mức tiêu thụ điện. Cụ thể, nó có thể giúp tăng hiệu suất xử lý khoảng 12% trong khi giảm mức tiêu thụ năng lượng tới 25% so với thế hệ trước.

Nếu đúng, đây sẽ là một lợi thế cực kỳ quan trọng trong bối cảnh smartphone ngày càng mạnh nhưng cũng ngày càng gặp vấn đề về nhiệt và pin.

Không chỉ dừng lại ở tiến trình sản xuất, Exynos 2700 còn có thể đạt xung nhịp rất cao. Một số nhân CPU được cho là sẽ chạm mốc 4,2 GHz, cao hơn đáng kể so với mức tối đa 3,8 GHz của Exynos 2600. Điều này hứa hẹn cải thiện rõ rệt hiệu năng đơn nhân, yếu tố quan trọng đối với trải nghiệm mượt mà trong các tác vụ hàng ngày.

Samsung cũng được cho là đang áp dụng một giải pháp đóng gói và tản nhiệt tiên tiến cho Exynos 2700. Con chip này có thể sử dụng cấu trúc FOWLP-SbS (Side-by-Side), trong đó bộ nhớ DRAM được đặt ngay cạnh khuôn chip. Trên cả hai thành phần này sẽ có một khối dẫn nhiệt bằng đồng thống nhất, gọi là Heat Path Block (HPB).

Thiết kế này giúp nhiệt lượng được truyền trực tiếp và đồng đều hơn tới hệ thống tản nhiệt, giảm tình trạng nóng cục bộ, một vấn đề mà Exynos từng bị chỉ trích trong nhiều năm. Nếu triển khai thành công, Galaxy S27 dùng Exynos 2700 có thể duy trì hiệu năng cao trong thời gian dài hơn mà không bị throttling.

Song song với đó, con chip này cũng sẽ tận dụng chuẩn bộ nhớ và lưu trữ thế hệ mới. RAM LPDDR6 và bộ nhớ trong UFS 5.0 có thể mang lại tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn tới 100% so với các chuẩn hiện nay, góp phần tạo ra mức tăng hiệu năng tổng thể lên tới 40%.

Không thể không nhắc đến GPU Xclipse, mảng đồ họa do Samsung hợp tác với AMD. Phiên bản thế hệ mới của GPU này trên Exynos 2700 được cho là sẽ có bước nhảy vọt về khả năng xử lý đồ họa và ray tracing, giúp Galaxy S27 cạnh tranh trực tiếp với các flagship Snapdragon về chơi game và đồ họa 3D.

Khi kết hợp CPU mạnh hơn, bộ nhớ nhanh hơn và GPU mới, Exynos 2700 có thể trở thành một trong những SoC mạnh nhất trên thị trường Android, ít nhất là trên lý thuyết.

“Vua benchmark” nếu mọi thứ thành sự thật

Theo các rò rỉ, Exynos 2700 có thể đạt khoảng 4.800 điểm đơn nhân và 15.000 điểm đa nhân trên Geekbench. So với Exynos 2600, vốn đạt 3.309 điểm đơn nhân và 11.256 điểm đa nhân, đây là mức tăng cực kỳ ấn tượng, lần lượt khoảng 40% và 30%.

Cấu trúc tiềm năng của tiến trình SF2P hoàn toàn mới. Ảnh do AI tạo ra @Kaulenda trên X

Để so sánh, Snapdragon 8 Elite Gen 3 trên OnePlus 15 hiện đạt khoảng 3.493 điểm đơn nhân và 10.692 điểm đa nhân. Nếu Exynos 2700 thực sự đạt được những con số trên, Galaxy S27 Ultra có thể vượt qua không chỉ Exynos thế hệ trước mà cả các flagship Snapdragon.

Dĩ nhiên, cũng cần phải thận trọng. Nguồn rò rỉ chưa có thành tích lâu dài về độ chính xác và bản thân Exynos 2600 thậm chí còn chưa chính thức ra mắt. Vì vậy, mọi con số hiện tại vẫn chỉ nên được xem là tham khảo.

Samsung thực sự cần một chiến thắng

Sau nhiều năm phụ thuộc vào Qualcomm cho các mẫu Galaxy cao cấp, Samsung rất cần một bước đột phá để chứng minh Exynos vẫn còn tương lai.

Một con chip như Exynos 2700, nếu thành công, không chỉ giúp hãng giảm chi phí bản quyền mà còn tăng quyền kiểm soát đối với toàn bộ hệ sinh thái phần cứng.

Galaxy S27 Ultra với Exynos 2700 có thể trở thành biểu tượng cho sự hồi sinh của dòng chip “cây nhà lá vườn” của Samsung. Nhưng để điều đó xảy ra, người dùng sẽ phải chờ đến khi sản phẩm thực sự xuất hiện trên tay và được kiểm chứng trong thực tế.

Video concept Galaxy S27 Ultra. (Nguồn: Technical cheez/YouTube)

Hiện tại, hy vọng đã được thắp lên, còn kết quả ra sao, vẫn là câu chuyện của tương lai.

(Theo PhoneArena, Macworld)