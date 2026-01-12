iPhone 17e được cho là sẽ ra mắt trong thời gian tới và rất có thể đây sẽ là một trong những sản phẩm đáng chú ý nhất của Apple trong vài năm gần đây. Không phải vì nó sở hữu công nghệ đột phá hay thiết kế mang tính cách mạng, mà bởi Apple dường như đã hiểu rõ họ đang làm chiếc iPhone “bình dân” này cho ai và người dùng phân khúc này thực sự cần gì.

Bất chấp những chỉ trích, iPhone 16e lại bán khá chạy. Ảnh: PhoneArena

iPhone 16e gây bất ngờ vì doanh số

Năm ngoái, Apple chính thức khai tử dòng iPhone SE và thay thế bằng iPhone 16e. Tương tự “người tiền nhiệm tinh thần”, iPhone 16e là sự pha trộn giữa thiết kế đã lỗi thời, cấu hình vừa phải và mức giá tương đối dễ tiếp cận. Về mặt ý tưởng, đây là một bước đi hợp lý, nhưng trên thực tế, mẫu máy này vẫn tồn tại nhiều vấn đề.

Phản ứng từ giới công nghệ không mấy tích cực. Việc Apple chuyển từ một chiếc iPhone nhỏ gọn, giá rẻ, mang phong cách cổ điển sang một thiết bị có nhiều linh kiện cũ, nhưng lại được trang bị chip mạnh và bán ở phân khúc tầm trung, khiến không ít người đặt câu hỏi: rốt cuộc iPhone 16e sinh ra để phục vụ ai?

Bất chấp những chỉ trích, iPhone 16e lại bán khá chạy. Theo dữ liệu của Counterpoint Research, dù từng có báo cáo doanh số không mấy ấn tượng vào tháng 11, iPhone 16e vẫn là smartphone bán chạy thứ tư toàn cầu. Chỉ đứng sau iPhone 16 và hai phiên bản iPhone 16 Pro, mẫu 16e thậm chí còn vượt mặt toàn bộ smartphone Samsung, bao gồm cả những model giá rẻ như Galaxy A16 5G hay Galaxy A36.

Điều này cho thấy một thực tế thú vị: những tiêu chí mà dân công nghệ coi là “không thể chấp nhận được” – như chỉ có một camera hay màn hình 60Hz lại không quá quan trọng với số đông người dùng phổ thông.

Xét trên giấy tờ, iPhone 16e không hề hấp dẫn. Với cùng mức giá 599 USD, người dùng hoàn toàn có thể mua Pixel 10 hoặc Galaxy S25 FE – những thiết bị vượt trội về mặt phần cứng, có nhiều camera hơn, màn hình sáng hơn và tần số quét cao hơn. Tuy nhiên, chúng có một điểm khác biệt mang tính quyết định: không phải iPhone.

Với đa số người dùng phổ thông, việc thiếu một ống kính phụ hay màn hình 120Hz không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm hằng ngày. Họ dùng iPhone 16e gần như giống hệt cách họ dùng một chiếc iPhone 17 Pro và cảm thấy hài lòng với điều đó.

iPhone 17e: “Rẻ” nhưng không còn lỗi thời

iPhone 17e được kỳ vọng sẽ khắc phục hai nhược điểm lớn nhất của người tiền nhiệm. Theo tin đồn từ Trung Quốc, mẫu máy này sẽ được trang bị Dynamic Island và hỗ trợ MagSafe – hai yếu tố mang tính “nhận diện” của iPhone hiện đại.

MagSafe ngày càng phổ biến, kéo theo hệ sinh thái phụ kiện ngày một phong phú, khiến tính năng này trở nên hấp dẫn ngay cả với người dùng phổ thông. Trong khi đó, Dynamic Island giúp iPhone 17e trông “mới” và hợp thời hơn hẳn so với phần notch cũ kỹ. Ngay cả những người khó phân biệt màn hình 60Hz hay 120Hz cũng dễ dàng nhận ra đâu là iPhone đời mới.

Apple cũng được đồn đoán sẽ mang tính năng Center Stage lên camera trước của iPhone 17e. Có thể không nhiều người quan tâm đến việc chuyển sang camera góc siêu rộng, nhưng hầu như ai cũng đánh giá cao những bức selfie đẹp hơn và việc gọi video trở nên dễ dàng, tự nhiên hơn.

Kết hợp những nâng cấp này với hiệu năng vốn đã rất mạnh, ngang bằng phần lớn các mẫu iPhone khác, iPhone 17e trở thành một lựa chọn cực kỳ hấp dẫn. Tất nhiên, đây không phải thiết bị dành cho những người chỉ quan tâm đến flagship cao cấp.

Apple thừa biết rằng người mua iPhone “giá rẻ” thường đang sử dụng một chiếc iPhone 11 cũ kỹ, thậm chí hoạt động chập chờn. Họ muốn tiếp tục ở trong “khu vườn kín” của Táo khuyết, nhưng không bận tâm đến thông số kỹ thuật, cụm ba camera hay hệ thống tản nhiệt phức tạp. Và rất nhiều người trong số họ không sống tại Mỹ.

Với nhóm người dùng này, iPhone 17e có thể là bản phát hành tốt nhất của Apple trong nhiều năm trở lại đây. Nó mang dáng dấp và cảm giác của một chiếc iPhone mới, nhanh không kém các smartphone hàng đầu và hỗ trợ đầy đủ hệ sinh thái phần mềm lẫn phụ kiện của Apple.

Bạn có thể sẽ không mua iPhone 17e, nếu bạn thuộc nhóm người luôn muốn sở hữu một chiếc flagship. Nhưng chắc chắn rất nhiều người sẽ hài lòng với mẫu máy này. Nếu Apple định giá hợp lý và giữ đúng những nâng cấp được đồn đoán, iPhone 17e hoàn toàn có thể trở thành một trong những smartphone bán chạy nhất năm 2026 và là mẫu iPhone giá rẻ thành công nhất trong lịch sử hãng.

(Theo PhoneArena, Macworld)