Dù còn vài tháng nữa mới chính thức ra mắt, iPhone 18 Pro Max đã trở thành tâm điểm của giới công nghệ khi hàng loạt thông tin rò rỉ cho thấy, Apple đang chuẩn bị thực hiện một trong những đợt nâng cấp camera quan trọng nhất trong nhiều năm qua.

iPhone 18 Pro Max có thể được nâng cấp camera lớn nhất trong nhiều năm qua. Ảnh: Technizo Concept /YouTube

Theo các nguồn tin trong ngành, mẫu iPhone cao cấp thế hệ mới không chỉ được cải tiến về phần cứng mà còn nhận được những tính năng phần mềm dành riêng cho người dùng chuyên nghiệp.

Trong bản tin cuối tuần trước, nhà báo công nghệ nổi tiếng Mark Gurman của Bloomberg nhận định rằng, iPhone 18 Pro Max có thể mang đến “bước nhảy vọt lớn nhất về phần cứng camera” trong nhiều năm trở lại đây. Nếu các tin đồn hiện tại trở thành hiện thực, Apple sẽ trang bị cho thiết bị 3 nâng cấp đáng chú ý gồm: camera chính có khẩu độ thay đổi linh hoạt, camera telephoto với khẩu độ lớn hơn và một loạt tính năng phần mềm nhiếp ảnh hướng tới người dùng chuyên nghiệp.

Những thay đổi này cho thấy Apple đang tiếp tục đẩy mạnh cuộc đua nhiếp ảnh di động trong bối cảnh smartphone ngày càng trở thành công cụ sáng tạo nội dung chính của hàng triệu người dùng trên toàn thế giới.

Khẩu độ biến thiên

Trong số các nâng cấp được đồn đoán, camera chính với khả năng thay đổi khẩu độ được xem là điểm nhấn lớn nhất cho iPhone 18 Pro Max.

Nhiều năm qua, các mẫu iPhone luôn sử dụng hệ thống khẩu độ cố định. Điều này giúp Apple tối ưu chất lượng hình ảnh và đơn giản hóa trải nghiệm người dùng, nhưng đồng thời cũng giới hạn khả năng kiểm soát sáng tạo của nhiếp ảnh gia. Với khẩu độ biến thiên, người dùng có thể chủ động điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy theo từng tình huống chụp.

Đây là công nghệ vốn thường xuất hiện trên các máy ảnh chuyên nghiệp hoặc một số smartphone cao cấp của các hãng Android. Nếu được triển khai hiệu quả trên iPhone 18 Pro Max, tính năng này có thể mang lại nhiều lợi ích đáng kể.

Trước hết, người dùng có thể kiểm soát tốt hơn độ sâu trường ảnh, tức mức độ xóa phông của bức ảnh. Điều này cho phép tạo ra nhiều phong cách nhiếp ảnh khác nhau thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thuật toán xử lý hình ảnh của Apple.

Bên cạnh đó, khẩu độ thay đổi còn có thể giúp cải thiện chất lượng ảnh chân dung, tăng khả năng chụp thiếu sáng và tối ưu kết quả trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Khi chụp phong cảnh, người dùng có thể lựa chọn khẩu độ nhỏ để giữ nhiều chi tiết hơn trong khung hình. Ngược lại, khi chụp chân dung, khẩu độ lớn sẽ giúp chủ thể nổi bật hơn nhờ hiệu ứng nền mờ tự nhiên.

Hiện vẫn chưa rõ Apple sẽ cho phép người dùng điều chỉnh thủ công hoàn toàn hay chỉ sử dụng hệ thống tự động thông minh. Tuy nhiên, bất kể cách triển khai nào được lựa chọn, đây vẫn được xem là một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất của dòng iPhone trong nhiều năm gần đây.

Camera telephoto được tăng khẩu độ

Nâng cấp lớn thứ hai liên quan đến camera telephoto, bộ phận chịu trách nhiệm zoom quang học trên iPhone.

Trong những năm gần đây, Apple đã liên tục nâng cấp khả năng zoom của các mẫu iPhone Pro. Tuy nhiên, camera telephoto vẫn tồn tại một hạn chế đáng kể: hiệu suất chụp trong điều kiện ánh sáng yếu chưa thực sự ấn tượng.

Nguyên nhân chính nằm ở khẩu độ tương đối nhỏ của ống kính telephoto. Khi lượng ánh sáng đi vào cảm biến bị hạn chế, chất lượng ảnh thường suy giảm rõ rệt vào ban đêm hoặc trong môi trường thiếu sáng.

Theo các thông tin rò rỉ, Apple sẽ trang bị cho camera telephoto của iPhone 18 Pro Max khẩu độ lớn hơn. Điều này đồng nghĩa cảm biến có thể thu nhận nhiều ánh sáng hơn, giúp giảm nhiễu, cải thiện độ sắc nét và tăng độ chính xác màu sắc khi chụp ở khoảng cách xa.

Đối với những người thường xuyên chụp ảnh chân dung, động vật hoang dã, sự kiện thể thao hoặc quay video từ khoảng cách xa, đây sẽ là một cải tiến có giá trị thực tế rất lớn. Camera telephoto từ lâu được xem là một trong những điểm mạnh của dòng Pro và việc nâng cấp khẩu độ có thể giúp Apple tiếp tục duy trì lợi thế trước các đối thủ trên thị trường.

Biến iPhone thành công cụ dành cho nhà sáng tạo chuyên nghiệp

Không chỉ tập trung vào phần cứng, Apple được cho là đang phát triển các tính năng phần mềm mới nhằm khai thác tối đa sức mạnh của hệ thống camera trên iPhone 18 Pro Max.

Theo báo cáo trước đó từ The Information, Apple đang hướng tới mục tiêu đưa camera trên iPhone tiệm cận hơn với các máy ảnh chuyên nghiệp ở một số tính năng nâng cao. Để thực hiện điều này, hãng dự kiến sẽ nâng cấp mạnh ứng dụng Camera mặc định.

Hiện nay, ứng dụng Camera của iPhone chủ yếu tập trung vào trải nghiệm đơn giản, dễ sử dụng. Mặc dù điều này phù hợp với đại đa số người dùng, nhiều nhiếp ảnh gia và nhà sáng tạo nội dung vẫn mong muốn có thêm các tùy chọn điều khiển chuyên sâu hơn mà không cần cài đặt ứng dụng bên thứ ba.

Các nguồn tin cho biết Apple đang nghiên cứu những công cụ mới cho phép người dùng kiểm soát tốt hơn các thông số chụp ảnh và quay video. Mặc dù chi tiết cụ thể chưa được tiết lộ, giới quan sát kỳ vọng các tính năng mới sẽ giúp iPhone 18 Pro Max trở thành thiết bị hấp dẫn hơn đối với các nhà làm phim, nhiếp ảnh gia và những người sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Năm ngoái, Apple đã giới thiệu tính năng Dual Capture độc quyền trên các mẫu iPhone mới nhất, cho phép khai thác đồng thời nhiều camera trong một số tình huống nhất định. Điều này cho thấy hãng đang ngày càng chú trọng vào nhóm người dùng chuyên nghiệp và iPhone 18 Pro Max có thể tiếp tục mở rộng chiến lược đó bằng những tính năng phần mềm độc quyền mới.

(Theo Bloomberg, 9to5mac, AppleInsider)