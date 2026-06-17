Dù đã giới thiệu hàng loạt nâng cấp đáng chú ý tại sự kiện WWDC 2026, Apple có thể vẫn chưa tiết lộ toàn bộ những gì hãng chuẩn bị cho iOS 27.

Theo các nguồn tin mới nhất, công ty công nghệ có trụ sở tại Cupertino vẫn đang phát triển ít nhất ba tính năng lớn cho hệ điều hành mới và nhiều khả năng chúng sẽ được công bố cùng iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và Apple Watch Series 12 vào mùa thu năm nay.

iOS 27 có thể có nhiều tính năng hơn những gì Apple đã công bố tại WWDC. Ảnh: PhoneArena

Nếu thông tin này chính xác, iOS 27 có thể trở thành một trong những bản cập nhật hấp dẫn nhất của Apple trong nhiều năm qua, không chỉ nhờ những thay đổi đã được công bố mà còn bởi các tính năng “ẩn” chưa xuất hiện trên sân khấu WWDC.

Ba tính năng quan trọng vẫn đang được Apple hoàn thiện

Theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, các phiên bản nội bộ của iOS 27 và watchOS 27 hiện vẫn đang hỗ trợ ba tính năng từng được đồn đoán trước đây nhưng chưa được Apple nhắc đến trong bài phát biểu chính tại WWDC.

Đầu tiên là ứng dụng Camera hoàn toàn mới với khả năng tùy biến sâu hơn. Đây được xem là một trong những nâng cấp đáng mong đợi nhất dành cho người dùng iPhone khi Apple được cho là đang thiết kế lại giao diện chụp ảnh nhằm mang lại trải nghiệm chuyên nghiệp và linh hoạt hơn.

Tính năng thứ hai là khả năng tích hợp chatbot AI bên thứ ba vào Siri. Điều này đồng nghĩa trợ lý ảo của Apple có thể khai thác sức mạnh từ các mô hình trí tuệ nhân tạo bên ngoài để xử lý những yêu cầu phức tạp hơn, mở rộng đáng kể khả năng của hệ sinh thái Apple Intelligence.

Cuối cùng là mặt đồng hồ dạng mô-đun mới dành cho Apple Watch. Thiết kế này được cho là lấy cảm hứng từ giao diện Modular nổi tiếng trên Apple Watch Ultra nhưng được tinh chỉnh để phù hợp với các mẫu đồng hồ nhỏ gọn hơn.

Điều đáng chú ý là cả ba tính năng trên đều từng xuất hiện trong các tin đồn trước WWDC 2026, khiến nhiều người kỳ vọng chúng sẽ được công bố ngay tại sự kiện. Tuy nhiên, Apple đã hoàn toàn im lặng.

Hiện vẫn chưa rõ các tính năng này chưa đủ hoàn thiện để trình làng hay Apple cố tình giữ lại nhằm tạo điểm nhấn cho sự kiện ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vào tháng 9.

Chiến lược giữ lại một số tính năng quan trọng cho sự kiện mùa thu không phải điều xa lạ đối với Apple.

Trí tuệ nhân tạo Siri là tính năng nổi bật nhất của iOS 27. Ảnh: Apple

Trong nhiều năm qua, hãng thường kết hợp các nâng cấp phần mềm với phần cứng mới nhằm tạo nên sức hút lớn hơn cho các sản phẩm sắp ra mắt.

Ví dụ, mặt đồng hồ Modular mới có thể được giới thiệu như một điểm nhấn của Apple Watch Series 12 và Apple Watch Ultra 3. Mặc dù nhiều khả năng tính năng này vẫn sẽ được cập nhật cho các mẫu Apple Watch cũ thông qua watchOS 27, Apple hoàn toàn có thể tận dụng nó để làm nổi bật thế hệ đồng hồ mới.

Tình huống tương tự cũng có thể xảy ra với ứng dụng Camera nâng cấp. Nếu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max thực sự được trang bị những cải tiến đáng kể về phần cứng camera, Apple sẽ có thêm lý do để trình diễn giao diện camera mới như một phần của trải nghiệm nhiếp ảnh thế hệ tiếp theo.

Sự kết hợp giữa phần mềm và phần cứng luôn là một trong những điểm mạnh lớn nhất của Apple. Vì vậy, việc trì hoãn công bố một số tính năng cho đến thời điểm ra mắt iPhone mới là điều hoàn toàn hợp lý về mặt tiếp thị.

Siri AI có thể mạnh hơn nhiều so với những gì người dùng nghĩ

Một trong những tính năng đáng chú ý nhất là AI Extensions, hệ thống cho phép Siri khai thác các mô hình trí tuệ nhân tạo từ bên thứ ba.

Theo Gurman, Apple có thể đã tránh đề cập đến tính năng này tại WWDC để không làm lu mờ những nâng cấp cốt lõi của Siri AI.

Ngoài ra, việc giải thích mối quan hệ giữa các mô hình AI nội bộ của Apple với những đối tác bên ngoài như Google cũng không hề đơn giản.

Thực tế, đây đang là một vấn đề khiến không ít người dùng nhầm lẫn. Trên các diễn đàn công nghệ và mạng xã hội, nhiều người đã thử Siri AI cho biết họ khá ấn tượng với khả năng của trợ lý mới.

Tuy nhiên, không ít người lại cho rằng toàn bộ sức mạnh này thực chất đến từ Gemini của Google.

Sự thật phức tạp hơn nhiều. Apple hiện sở hữu các Foundation Models riêng phục vụ cho Apple Intelligence. Dù một số công nghệ có thể liên quan hoặc được xây dựng dựa trên những nền tảng hợp tác với Google, trải nghiệm cuối cùng mà người dùng nhận được vẫn được Apple kiểm soát và tối ưu hóa theo hướng hoàn toàn khác.

Chính vì vậy, việc Apple muốn giữ thông điệp truyền thông đơn giản và rõ ràng là điều dễ hiểu.

Ngay cả khi chưa có ba tính năng kể trên, iOS 27 vẫn đang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ những người đã trải nghiệm sớm.

Một số cải tiến được đánh giá cao bao gồm thanh điều chỉnh cường độ hiệu ứng Liquid Glass và khả năng thiết lập âm lượng báo thức độc lập. Những thay đổi tuy không quá hào nhoáng nhưng lại tác động trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

Nhiều ý kiến cho rằng iOS 27 mang lại cảm giác mới mẻ và ổn định hơn đáng kể sau giai đoạn iOS 26 bị đánh giá là khá hỗn loạn với nhiều thay đổi chưa thực sự đồng nhất.

(Theo PhoneArena, AppleInsider)