Các nguồn tin rò rỉ nổi tiếng trong ngành công nghệ hiện đang đưa ra những dự đoán hoàn toàn khác nhau về thời điểm chiếc iPhone gập được đồn đoán mang tên iPhone Ultra xuất hiện, khiến giới quan sát khó có thể xác định đâu mới là kịch bản chính xác.

Mẫu iPhone gập được đồn đoán mang tên iPhone Ultra. Ảnh: TT Technology/YouTube

Hiện tại, hầu hết các báo cáo đều đồng thuận rằng Apple sẽ công bố iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vào tháng 9 năm 2026. Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn của iPhone 18 được cho là sẽ chuyển sang lịch phát hành mới và xuất hiện vào mùa xuân năm sau. Tuy nhiên, tương lai của iPhone Ultra – chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple lại đang bị phủ bởi nhiều dấu hỏi.

Tin đồn trì hoãn có thể không chính xác

Những ngày gần đây, một số nguồn tin cho rằng Apple đang gặp phải các vấn đề kỹ thuật nghiêm trọng, buộc hãng phải lùi thời điểm ra mắt iPhone Ultra sang năm 2027. Tuy nhiên, leaker Trung Quốc Fixed Focus Digital vừa lên tiếng bác bỏ hoàn toàn thông tin này.

Theo nguồn tin trên, các báo cáo về việc Apple trì hoãn dự án điện thoại gập là không đúng sự thật. Người này tiếp tục khẳng định rằng iPhone Ultra vẫn đang hướng tới sự kiện ra mắt vào tháng 9. Ngay cả trong trường hợp phát sinh chậm trễ, thời gian điều chỉnh cũng chỉ khoảng một tháng thay vì kéo dài sang năm sau.

Nhận định này tương đồng với những gì nhà báo công nghệ nổi tiếng Mark Gurman từng tiết lộ. Theo Gurman, Apple dự kiến giới thiệu iPhone Ultra cùng lúc với dòng iPhone 18 Pro vào mùa thu năm nay, mặc dù thời điểm mở bán chính thức có thể diễn ra muộn hơn so với các mẫu iPhone truyền thống.

Điều đó có nghĩa là Apple hoàn toàn có thể công bố sản phẩm vào tháng 9 để tạo hiệu ứng truyền thông, nhưng phải chờ thêm vài tuần hoặc vài tháng mới có thể giao máy đến tay người dùng.

Những khó khăn trong sản xuất vẫn tồn tại

Dù câu chuyện về việc trì hoãn ra mắt vẫn còn gây tranh cãi, nhiều nguồn tin đều đồng ý rằng Apple đang phải đối mặt với không ít thách thức trong quá trình phát triển thiết bị gập.

Một trong những vấn đề được nhắc đến nhiều nhất là độ bền của bản lề. Đây vốn là thách thức mà hầu như mọi nhà sản xuất điện thoại gập đều gặp phải trong những năm qua. Apple được cho là đang đặt ra tiêu chuẩn cao hơn đáng kể về độ bền cơ học, độ mỏng cũng như khả năng chống nếp gấp trên màn hình.

Ngoài ra, các khó khăn liên quan đến kỹ thuật chế tạo và dây chuyền sản xuất hàng loạt cũng được cho là vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Tuy nhiên, những trở ngại này có thể không đủ nghiêm trọng để làm chậm toàn bộ dự án.

Mô hình iPhone Ultra. Ảnh: Sonny Dickson

Thay vào đó, tác động lớn nhất có thể nằm ở sản lượng sản xuất. Nếu Apple chưa thể mở rộng quy mô chế tạo đúng kế hoạch, số lượng iPhone Ultra xuất xưởng trong giai đoạn đầu có thể rất hạn chế.

Với mức giá dự kiến khoảng 2.000 USD, câu hỏi đặt ra là liệu tình trạng khan hàng có thực sự trở thành vấn đề hay không. Phân khúc khách hàng của một chiếc iPhone gập cao cấp vốn đã khá hẹp, vì vậy Apple có thể chấp nhận chiến lược bán ra với số lượng giới hạn trong thời gian đầu.

Tín hiệu từ chuỗi cung ứng vẫn gây tranh cãi

Sự nhầm lẫn hiện nay càng trở nên phức tạp khi các nguồn tin trong chuỗi cung ứng cũng đưa ra những tín hiệu trái ngược.

Ông Lin En-ping, Chủ tịch kiêm CEO của Largan Precision, gần đây cho biết một khách hàng lớn đến từ Mỹ đã quyết định lùi thời điểm ra mắt một mẫu sản phẩm mới.

Theo ông, quý 4 năm nay sẽ bận rộn hơn các năm trước do lịch trình ra mắt sản phẩm mới của khách hàng có sự thay đổi. Một số thiết bị sẽ được tung ra trong quý 3, trong khi những sản phẩm khác bị dời sang đầu năm tiếp theo.

Phát biểu này lập tức tạo ra nhiều đồn đoán. Một số chuyên gia cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy iPhone Ultra đang gặp vấn đề và phải lùi lịch phát hành. Tuy nhiên, những người khác lại tin rằng thông tin này liên quan đến phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn.

Trong nhiều tháng qua, giới phân tích đã liên tục đề cập tới khả năng Apple chia nhỏ lịch phát hành iPhone. Theo kịch bản đó, iPhone 18 Pro và iPhone Ultra sẽ ra mắt vào mùa thu, còn iPhone 18 tiêu chuẩn, iPhone Air 2 và iPhone 18e sẽ xuất hiện vào mùa xuân năm sau.

Nếu iPhone Ultra được bán ra muộn hơn dòng iPhone 18 Pro, đây thực tế không phải là điều quá bất thường trong lịch sử Apple.

Năm 2017, Apple từng áp dụng chiến lược tương tự với bộ đôi iPhone 8 và iPhone X. Trong khi iPhone 8 được bán đúng lịch vào tháng 9, chiếc iPhone X kỷ niệm 10 năm lại phải đến tháng 11 mới chính thức lên kệ.

Chiến lược này giúp Apple duy trì sự chú ý của thị trường trong thời gian dài hơn, đồng thời tạo cảm giác khan hiếm cho sản phẩm cao cấp nhất.

Thực tế cho thấy Apple đã quá quen với việc cầu vượt xa cung ở những mẫu iPhone đắt tiền. Ngay cả sau nhiều tuần mở bán dòng iPhone 17 Pro Max, nhiều người dùng vẫn phản ánh tình trạng chờ giao hàng kéo dài và nguồn cung hạn chế. Tuy nhiên, phần lớn khách hàng của Apple dường như đã coi đây là chuyện bình thường mỗi khi một mẫu iPhone cao cấp mới xuất hiện.

Nhìn vào những gì đang diễn ra, kịch bản hợp lý nhất hiện nay có lẽ là Apple vẫn sẽ giới thiệu iPhone Ultra trong sự kiện tháng 9 cùng dòng iPhone 18 Pro, nhưng thời điểm bán ra có thể được lùi lại vài tuần hoặc vài tháng.

(Theo PhoneArena, Macworld)