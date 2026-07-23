Samsung đã chính thức trình làng Galaxy Z Fold 8 Ultra, mẫu smartphone gập cao cấp nhất của hãng và cũng là "quân bài chiến lược" để đối đầu trực diện với chiếc iPhone màn hình gập mà Apple được cho là sẽ ra mắt vào mùa thu năm nay.

Việc bổ sung hậu tố Ultra không chỉ mang ý nghĩa về tên gọi, mà còn cho thấy Samsung muốn đưa dòng Fold lên một đẳng cấp hoàn toàn mới, vượt xa Galaxy Z Fold 7 vốn đã rất thành công.

Galaxy Z Fold 8 Ultra vs Z Fold 7. Ảnh: PhoneArena

Đây được xem là một trong những màn ra mắt quan trọng nhất của Samsung trong nhiều năm qua. Trong bối cảnh Apple chuẩn bị gia nhập thị trường điện thoại gập, mọi nâng cấp trên Galaxy Z Fold 8 Ultra đều mang ý nghĩa chiến lược nhằm giúp Samsung duy trì vị thế tiên phong.

Vậy Galaxy Z Fold 8 Ultra khác gì so với Galaxy Z Fold 7? Những thay đổi có đủ lớn để người dùng nâng cấp hay không?

Thiết kế quen thuộc nhưng tinh tế hơn với bản lề thế hệ mới

Galaxy Z Fold 7 từng được đánh giá là bước tiến lớn khi Samsung cuối cùng cũng mang đến thiết kế siêu mỏng hiện đại cùng nếp gấp màn hình gần như biến mất.

Điều này giúp Samsung thu hẹp đáng kể khoảng cách với các đối thủ đến từ Trung Quốc như Oppo Find N5, Honor Magic V5 hay Huawei Mate X6.

Galaxy Z Fold 8 Ultra tiếp tục kế thừa ngôn ngữ thiết kế này nhưng được tinh chỉnh ở nhiều chi tiết quan trọng.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất là bản lề hoàn toàn mới lấy cảm hứng từ dòng TriFold. Samsung tích hợp thêm hệ thống nam châm giúp quá trình đóng mở mượt mà hơn, đồng thời tăng độ ổn định khi sử dụng.

Bên trong màn hình, hãng còn bổ sung một lớp hợp kim titan siêu mỏng với độ dày nhỏ hơn khoảng 30% so với sợi tóc người.

Kết hợp cùng tấm nền titan phía dưới màn hình, cấu trúc mới này giúp giảm độ sâu của nếp gấp thêm một lần nữa, khiến màn hình khi mở gần như phẳng hoàn toàn.

Giống Galaxy Z Fold 7, phiên bản Ultra vẫn sử dụng khung Armor Aluminum kết hợp kính cường lực Gorilla Glass Victus 2, duy trì phong cách thiết kế vuông vức cùng phần khung cực mỏng tạo cảm giác cao cấp.

Về màu sắc, Galaxy Z Fold 8 Ultra sẽ có các phiên bản Violet Shadow, Cream, Graphite và Violet Green (độc quyền bán trực tuyến).

Trong khi đó, Galaxy Z Fold 7 từng ra mắt với Jetblack, Silver Shadow, Blue Shadow và Mint.

Màn hình sáng hơn, nếp gấp gần như biến mất

Kích thước màn hình trên hai thế hệ gần như không thay đổi. Cả Galaxy Z Fold 8 Ultra và Galaxy Z Fold 7 đều sở hữu màn hình chính OLED 8 inch cùng màn hình ngoài 6,5 inch với tần số quét thích ứng lên đến 120Hz.

Điểm khác biệt nằm ở chất lượng hiển thị.

Cả Galaxy Z Fold 8 Ultra và Galaxy Z Fold 7 đều sở hữu màn hình chính OLED 8 inch với tần số quét thích ứng lên đến 120Hz. Ảnh: PhoneArena

Độ sáng tối đa của màn hình trong trên Galaxy Z Fold 8 Ultra được nâng lên 3.000 nit, cao hơn đáng kể so với mức 2.600 nit của Galaxy Z Fold 7. Điều này giúp khả năng hiển thị ngoài trời tốt hơn, đặc biệt khi sử dụng dưới ánh nắng mạnh.

Samsung cũng giới thiệu công nghệ Flex Titanium hoàn toàn mới. Đây là sự kết hợp giữa lớp màng titan siêu mỏng và tấm titan phía dưới màn hình nhằm giảm áp lực lên khu vực bản lề, từ đó khiến nếp gấp gần như không còn nhìn thấy.

Ngoài ra, máy còn được phủ lớp chống phản chiếu mới kết hợp công nghệ Vision Booster giúp cải thiện khả năng hiển thị trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Về bảo mật sinh trắc học, Samsung vẫn giữ cảm biến vân tay đặt ở cạnh bên. Mặc dù hoạt động nhanh và ổn định, nhưng đây vẫn là điểm mà nhiều đối thủ như Vivo hay Oppo đang vượt lên khi đã tích hợp cảm biến vân tay dưới màn hình.

Hiệu năng mạnh hơn cùng nhiều tính năng AI thông minh

Galaxy Z Fold 8 Ultra được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, con chip mạnh nhất của Qualcomm dành riêng cho Samsung ở thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, Galaxy Z Fold 7 sử dụng Snapdragon 8 Elite for Galaxy thế hệ trước. Dù vẫn rất mạnh, nhưng phiên bản mới hứa hẹn mang lại hiệu suất CPU, GPU cũng như khả năng xử lý AI vượt trội hơn.

Samsung tiếp tục cung cấp các tùy chọn bộ nhớ gồm 256GB, 512GB và 1TB. Máy vẫn sở hữu RAM 12GB ở hai phiên bản tiêu chuẩn, trong khi biến thể 1TB được nâng lên 16GB RAM nhằm phục vụ các tác vụ AI và đa nhiệm nặng.

Về phần mềm, Galaxy Z Fold 8 Ultra cài sẵn One UI 9 dựa trên Android 17 và tiếp tục được Samsung cam kết hỗ trợ cập nhật trong 7 năm.

Nhiều tính năng Galaxy AI mới cũng xuất hiện trên thiết bị. Tính năng Now Nudge được nâng cấp để chủ động hơn trong việc đề xuất bản đồ, lịch hẹn, nhắc nhở hoặc tự động chia đôi màn hình khi phát hiện người dùng cần mở đồng thời nhiều ứng dụng.

Android 17 cũng bổ sung App Bubbles, cho phép chạy bất kỳ ứng dụng nào dưới dạng cửa sổ nổi, giúp trải nghiệm đa nhiệm trên màn hình lớn trở nên linh hoạt hơn rất nhiều.

Camera nâng cấp mạnh, đặc biệt ở ống kính góc siêu rộng

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống camera. Samsung đã nâng cấp camera góc siêu rộng từ 12MP lên 50MP trên Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Hai cảm biến còn lại vẫn gồm camera chính 200MP và camera tele 10MP tương tự Galaxy Z Fold 7.

Samsung đã nâng cấp camera góc siêu rộng từ 12MP lên 50MP trên Galaxy Z Fold 8 Ultra. Ảnh: PhoneArena

Bên cạnh phần cứng, Samsung tập trung mạnh vào các cải tiến phần mềm.

Bộ xử lý hình ảnh ProVisual Engine mới giúp cải thiện đáng kể khả năng quay video thiếu sáng, giảm nhiễu và tăng độ chi tiết.

Thiết bị cũng hỗ trợ quay và chỉnh sửa video 8K linh hoạt hơn, bổ sung codec APV tiết kiệm dung lượng, đồng thời tích hợp bốn bộ LUT điện ảnh mới để người dùng có thể chỉnh màu video Log ngay trên điện thoại mà không cần phần mềm chuyên nghiệp.

Pin silicon-carbon và sạc nhanh tạo bước nhảy lớn

Nếu có một nâng cấp tạo khác biệt rõ rệt nhất, đó chính là viên pin. Galaxy Z Fold 8 Ultra sở hữu pin silicon-carbon dung lượng 5.000 mAh, đánh dấu lần đầu Samsung áp dụng rộng rãi công nghệ pin mới trên dòng Fold cao cấp.

Galaxy Z Fold 8 Ultra sở hữu pin silicon-carbon dung lượng 5.000 mAh. Ảnh: PhoneArena

Trong khi đó, Galaxy Z Fold 7 chỉ sử dụng pin lithium-ion 4.400 mAh.

Dung lượng lớn hơn kết hợp cùng bộ xử lý tiết kiệm điện hơn hứa hẹn mang lại thời lượng sử dụng vượt trội, đặc biệt đối với những người thường xuyên làm việc đa nhiệm trên màn hình lớn.

Khả năng sạc cũng được nâng cấp mạnh. Samsung tăng công suất sạc có dây từ 25W lên 45W và sạc không dây từ 15W lên 20W. Đây là cải tiến mà người dùng Galaxy Fold đã chờ đợi trong nhiều năm, giúp rút ngắn đáng kể thời gian sạc pin.

Galaxy Z Fold 8 Ultra được định vị là đối thủ lớn nhất của chiếc iPhone màn hình gập sắp xuất hiện trên thị trường. Samsung không thay đổi hoàn toàn công thức thành công của Galaxy Z Fold 7 mà tập trung nâng cấp vào những yếu tố quan trọng nhất gồm thiết kế, màn hình, hiệu năng, camera và pin.

Nhờ bản lề thế hệ mới, nếp gấp gần như biến mất, màn hình sáng hơn, camera góc siêu rộng được nâng cấp lên 50MP, chip Snapdragon mới mạnh mẽ hơn cùng viên pin silicon-carbon 5.000 mAh và sạc nhanh 45W, Galaxy Z Fold 8 Ultra có đủ cơ sở để trở thành mẫu điện thoại gập tốt nhất mà Samsung từng sản xuất.

(Theo PhoneArena, CNET)