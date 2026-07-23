Samsung vừa chính thức trình làng Galaxy Z Flip 8 – mẫu điện thoại gập vỏ sò thế hệ mới với hàng loạt tinh chỉnh đáng chú ý.

Dù không mang đến cuộc cách mạng về phần cứng, thiết bị vẫn được đánh giá là bản nâng cấp hợp lý, tập trung hoàn thiện trải nghiệm sử dụng thay vì chạy đua thông số.

Galaxy Z Flip 8 so với Motorola Razr Ultra. Ảnh: PhoneArena

Trong khi đó, Motorola tiếp tục chứng minh họ không còn là "kẻ ngoài cuộc" trên thị trường điện thoại gập cao cấp.

Razr Ultra (2026) sở hữu thiết kế sang trọng, màn hình chất lượng cao cùng cấu hình mạnh mẽ, khiến đây trở thành đối thủ đáng gờm nhất của Galaxy Z Flip 8.

Thiết kế: Samsung hoàn thiện trải nghiệm, Motorola vẫn giữ lợi thế về sự linh hoạt

Một trong những điểm được Samsung cải thiện rõ rệt trên Galaxy Z Flip 8 là khả năng mở máy bằng một tay.

Trên thế hệ Galaxy Z Flip 7 và Z Fold 7 trước đây, nhiều người dùng phản ánh việc tách hai nửa màn hình khi gập khá khó khăn, thậm chí có người phải dán thêm miếng cao su để tăng độ bám.

Với Galaxy Z Flip 8, Samsung đã bổ sung một phần vát nhẹ quanh khung máy. Chi tiết nhỏ này tạo thành rãnh giúp người dùng dễ luồn ngón tay vào để mở điện thoại nhanh hơn.

Đây không phải thay đổi lớn về mặt thiết kế nhưng mang lại khác biệt đáng kể trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Motorola lại không gặp vấn đề này nhờ duy trì kiểu khung bo tròn truyền thống. Hai nửa máy tách nhau khá dễ dàng và thao tác mở máy luôn rất tự nhiên.

Màn hình phụ: Motorola vẫn đi trước, Samsung ngày càng bắt kịp

Motorola là hãng tiên phong mang màn hình phụ tràn viền lên dòng Razr và cho phép người dùng chạy gần như đầy đủ giao diện Android ngay trên màn hình này. Người dùng có thể mở hầu hết ứng dụng mà không cần gập máy.

Samsung ban đầu lựa chọn hướng đi khác khi chỉ cung cấp các widget, bảng thông tin và tiện ích riêng trên màn hình Flex Screen.

Tuy nhiên, từ thế hệ Galaxy Z Flip 7, hãng cũng chuyển sang màn hình phụ tràn viền.

Trên Galaxy Z Flip 8, Flex Screen mặc định vẫn đóng vai trò trung tâm hiển thị thông tin với nhiều widget thông minh.

Tuy nhiên, người dùng có thể sử dụng Good Lock - ứng dụng tùy biến chính thức của Samsung, để biến màn hình ngoài thành giao diện Android gần như đầy đủ nếu muốn khai thác tối đa khả năng của thiết bị.

Galaxy Z Flip 8 có bản lề chắc chắn hơn, màn hình đẹp hơn

Samsung tiếp tục thể hiện kinh nghiệm trong lĩnh vực điện thoại gập với bản lề có độ hoàn thiện rất cao.

Cảm giác đóng mở trên Galaxy Z Flip 8 chắc chắn, chính xác và giữ được nhiều góc gập khác nhau khi sử dụng ở chế độ Flex Mode.

Motorola lại có màn hình chính khi đạt kích thước 7 inch, lớn hơn một chút so với 6,9 inch của Samsung. Ảnh: PhoneArena

Trong khi đó, bản lề của Motorola Razr Ultra (2026) vận hành nhẹ và mềm hơn, nhưng khả năng giữ nhiều góc mở không linh hoạt bằng đối thủ.

Cả hai máy đều đạt chuẩn kháng nước và bụi IP48. Điều này đồng nghĩa thiết bị có thể chống nước rất tốt, kể cả khi ngâm trong nước trong thời gian nhất định.

Tuy nhiên, khả năng chống bụi mịn vẫn còn hạn chế nên đây chưa phải lựa chọn lý tưởng để sử dụng thường xuyên ở môi trường nhiều cát như bãi biển.

Samsung tiếp tục giữ thiết kế tối giản với hai phím âm lượng và nút nguồn tích hợp cảm biến vân tay.

Trong khi đó, Motorola bổ sung thêm một nút AI riêng ở cạnh trái chỉ để kích hoạt Moto AI nhưng không cho phép gán chức năng khác.

Điều này bị đánh giá là khá dư thừa khi nút nguồn vẫn có thể gọi trợ lý Gemini.

Galaxy Z Flip 8 sở hữu màn hình phụ 4,1 inch với viền mỏng hơn đôi chút so với màn hình 4 inch trên Razr Ultra.

Ngược lại, Motorola lại có lợi thế ở màn hình chính khi đạt kích thước 7 inch, lớn hơn một chút so với 6,9 inch của Samsung.

Razr Ultra còn hỗ trợ tần số quét tối đa 165Hz, trong khi Galaxy Z Flip 8 dừng ở 120Hz. Trên thực tế, khác biệt này không quá rõ ràng trong quá trình sử dụng hằng ngày nhưng vẫn là ưu thế về mặt thông số.

Nếp gấp giữa màn hình tiếp tục là điểm Samsung xử lý tốt hơn. Vết gấp vẫn tồn tại nhưng mờ hơn đáng kể so với Motorola.

Hiệu năng: Exynos 2600 2nm tạo dấu ấn

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên Galaxy Z Flip 8 nằm ở bộ xử lý Exynos 2600. Đây là vi xử lý di động đầu tiên được Samsung sản xuất trên tiến trình 2nm, hứa hẹn cải thiện hiệu năng, tiết kiệm điện năng và kiểm soát nhiệt độ tốt hơn.

Trong khi đó, Motorola tiếp tục đặt niềm tin vào Snapdragon 8 Elite Gen 5 của Qualcomm - con chip vốn nổi tiếng với hiệu năng mạnh mẽ.

Razr Ultra (2026) chỉ có một cấu hình duy nhất gồm RAM 16GB và bộ nhớ trong 512GB.

Galaxy Z Flip 8 linh hoạt hơn với hai tùy chọn 256GB hoặc 512GB, đều đi kèm RAM 12GB.

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo đang trở thành chiến trường quan trọng nhất giữa các hãng smartphone và Samsung tỏ ra quyết tâm dẫn đầu.

One UI 9 trên Galaxy Z Flip 8 được bổ sung nhiều tính năng Galaxy AI thế hệ mới, trong đó nổi bật là khả năng AI thực hiện tác vụ xuyên suốt nhiều ứng dụng.

Người dùng có thể yêu cầu điện thoại đặt bàn ăn, tìm kiếm ảnh, xử lý công việc hay thực hiện nhiều thao tác khác ngay từ màn hình ngoài mà không cần mở máy.

Motorola là hãng tiên phong cho phép người dùng chạy gần như đầy đủ giao diện Android ngay trên màn hình phụ. Ảnh: PhoneArena

Tính năng Now Nudge cũng được nâng cấp để chủ động đưa ra thông tin phù hợp theo từng thời điểm sử dụng.

Ngược lại, Moto AI của Motorola vẫn còn khá hạn chế. Hệ thống chỉ hỗ trợ ghi chú, tóm tắt nội dung và sẽ chuyển các yêu cầu phức tạp sang Perplexity hoặc Microsoft Copilot. Điều này khiến nút AI chuyên dụng trên Razr Ultra chưa thực sự phát huy nhiều giá trị.

Samsung cũng vượt trội về chính sách cập nhật phần mềm khi cam kết hỗ trợ Android và các bản vá bảo mật trong 7 năm. Motorola chỉ hứa hẹn 3 bản nâng cấp Android cùng 4 năm cập nhật bảo mật.

Camera: Samsung vẫn được đánh giá cao hơn

Điện thoại gập dạng vỏ sò vốn phải ưu tiên thiết kế mỏng nhẹ nên camera chưa bao giờ là thế mạnh tuyệt đối.

Dù vậy, Samsung nhiều năm qua vẫn tạo được lợi thế nhờ thuật toán xử lý ảnh ổn định, màu sắc đẹp cùng hệ thống chỉnh sửa bằng AI phong phú.

Chế độ quay Super Steady cũng tiếp tục là điểm mạnh đáng chú ý.

Galaxy Z Flip 8 được trang bị camera chính 50MP, camera góc siêu rộng 12MP và camera selfie 10MP.

Motorola Razr Ultra (2026) gây ấn tượng về thông số khi cả ba camera đều có độ phân giải 50MP, gồm camera chính, góc siêu rộng và camera trước.

Tuy nhiên, chất lượng ảnh thực tế vẫn cần thêm thời gian kiểm chứng trước khi có thể đưa ra kết luận.

Pin và sạc: Motorola vượt lên rõ rệt

Đây là lĩnh vực Motorola đang nắm lợi thế khá lớn. Razr Ultra (2026) sở hữu viên pin dung lượng 4.700 mAh trong thân máy rất mỏng, cao hơn đáng kể so với pin 4.300 mAh trên Galaxy Z Flip 8.

Motorola đang nắm lợi thế khá lớn về pin sạc so với Galaxy Z Flip 8. Ảnh: PhoneArena

Samsung kỳ vọng tiến trình 2nm của Exynos 2600 sẽ giúp cải thiện đáng kể thời lượng sử dụng, nhưng thông số pin vẫn kém hơn đối thủ.

Về tốc độ sạc, Razr Ultra hỗ trợ sạc nhanh có dây 68W và sạc không dây 30W. Galaxy Z Flip 8 chỉ dừng ở 25W có dây và 15W không dây. Cả hai đều hỗ trợ sạc ngược không dây công suất 5W.

Đánh giá ban đầu: Samsung dẫn đầu về trải nghiệm, Motorola hấp dẫn nhờ cá tính

Motorola Razr Ultra (2026) là mẫu điện thoại gập sở hữu thiết kế cao cấp, màn hình đẹp, pin lớn, sạc cực nhanh và trải nghiệm Android gần với nguyên bản.

Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho những người muốn khác biệt thay vì chỉ chọn giữa Samsung hay Apple.

Trong khi đó, Galaxy Z Flip 8 cho thấy Samsung vẫn đang không ngừng hoàn thiện dòng smartphone gập của mình.

Máy sở hữu bản lề tốt hơn, màn hình ít nếp gấp hơn, hệ thống AI thông minh hơn cùng chính sách cập nhật phần mềm dài hạn hàng đầu thị trường.

Hiệu năng thực tế của Exynos 2600 tiến trình 2nm và chất lượng camera vẫn cần được kiểm chứng kỹ hơn trong các bài đánh giá chuyên sâu.

Tuy nhiên, những ấn tượng ban đầu cho thấy Galaxy Z Flip 8 hoàn toàn có đủ tiềm năng trở thành một trong những smartphone gập vỏ sò đáng mua nhất năm 2026.

(Theo PhoneArena, Macworld)