Hàng loạt thông tin rò rỉ từ chuỗi cung ứng cùng các nguồn tin trong ngành cho thấy Apple đang chuẩn bị mang đến nhiều thay đổi quan trọng cho iPhone 18 Pro Max, từ bộ vi xử lý hoàn toàn mới A20 Pro, công nghệ AI mạnh mẽ hơn cho đến hệ thống camera được nâng cấp đáng kể.

Một concept iPhone 18 Pro Max. Ảnh: Sam Tech/YouTube

Nếu các thông tin này trở thành hiện thực, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ không chỉ cải thiện hiệu năng mà còn mở ra một bước tiến mới về khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo ngay trên thiết bị, đồng thời nâng tầm trải nghiệm chụp ảnh và quay video.

Tuy nhiên, Apple hiện vẫn chưa chính thức xác nhận bất kỳ thông số kỹ thuật, mức giá hay thời điểm phát hành cụ thể nào của dòng sản phẩm mới.

Chip A20 Pro 2nm - cú hích lớn về hiệu năng

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên iPhone 18 Pro Max được cho là bộ xử lý A20 Pro, con chip đầu tiên của Apple dành cho điện thoại được sản xuất trên tiến trình 2 nanomet (2nm) của TSMC.

So với tiến trình 3nm đang được sử dụng trên các thế hệ iPhone hiện nay, công nghệ 2nm cho phép tích hợp nhiều bóng bán dẫn hơn trên cùng một diện tích silicon. Điều này giúp con chip đạt hiệu năng cao hơn đáng kể nhưng vẫn giảm mức tiêu thụ điện năng.

Nhờ đó, iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng sẽ mang lại tốc độ xử lý nhanh hơn, khả năng đa nhiệm mượt mà hơn và thời lượng pin được cải thiện rõ rệt. Đồng thời, hiệu suất tản nhiệt cũng sẽ tốt hơn, giúp thiết bị duy trì hiệu năng cao trong thời gian dài khi chơi game, chỉnh sửa video hoặc xử lý các tác vụ AI phức tạp.

Không chỉ sở hữu tiến trình sản xuất mới, Apple còn được cho là sẽ lần đầu tiên đưa công nghệ đóng gói Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM) lên một mẫu iPhone.

Đây là phương pháp tích hợp nhiều thành phần xử lý trong cùng một mô-đun ở cấp độ wafer, giúp rút ngắn khoảng cách truyền dữ liệu giữa các linh kiện và nâng cao hiệu suất hoạt động.

Theo các nguồn tin trong ngành, kiến trúc WMCM sẽ đặc biệt phát huy hiệu quả trong các tác vụ AI tạo sinh ngay trên thiết bị, xử lý video chất lượng cao cũng như các trò chơi đồ họa nặng. Bên cạnh đó, công nghệ này còn góp phần cải thiện khả năng quản lý nhiệt, hạn chế tình trạng nóng máy khi sử dụng cường độ cao.

Những nâng cấp này cũng được xem là nền tảng để Apple tiếp tục mở rộng các tính năng Apple Intelligence trong tương lai, khi xu hướng AI trên thiết bị ngày càng trở thành yếu tố cạnh tranh quan trọng giữa các hãng smartphone.

Camera có thể là nâng cấp đáng giá nhất nhiều năm qua

Bên cạnh hiệu năng, hệ thống camera trên iPhone 18 Pro Max cũng được dự đoán sẽ có bước tiến vượt bậc.

Theo các thông tin rò rỉ, phiên bản Pro Max sẽ sử dụng cảm biến chính Sony IMX905 hoàn toàn mới, đồng thời được trang bị khẩu độ biến thiên – tính năng vốn chỉ xuất hiện trên một số mẫu smartphone Android cao cấp.

Khẩu độ biến thiên cho phép người dùng điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến bằng phần cứng thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thuật toán xử lý ảnh.

Nhờ đó, camera có thể thích ứng linh hoạt với nhiều điều kiện chụp khác nhau, từ môi trường thiếu sáng đến những khung cảnh có độ tương phản cao.

Công nghệ này được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể khả năng chụp ảnh ban đêm, tăng dải tương phản động (HDR), tạo hiệu ứng xóa phông tự nhiên hơn và nâng cao chất lượng ảnh chân dung.

Đối với những người sáng tạo nội dung, đây có thể là một trong những thay đổi quan trọng nhất của Apple trong lĩnh vực nhiếp ảnh di động suốt nhiều năm qua, khi người dùng có thể kiểm soát hình ảnh bằng phần cứng thay vì chỉ dựa vào xử lý bằng phần mềm.

Giá bán iPhone 18 Pro Max có thể lập kỷ lục mới

Những nâng cấp mạnh về phần cứng cũng được dự báo sẽ kéo theo mức giá cao hơn.

Theo các ước tính từ giới phân tích, iPhone 18 Pro có thể có giá khởi điểm khoảng 1.099 USD tại thị trường Mỹ. Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max được dự đoán sẽ dao động từ 1.399 đến 1.499 USD cho phiên bản tiêu chuẩn.

Nếu mức giá này trở thành hiện thực, đây sẽ là dòng iPhone Pro đắt nhất mà Apple từng giới thiệu, phản ánh chi phí sản xuất ngày càng tăng của công nghệ chip 2nm, cảm biến camera thế hệ mới và các linh kiện phục vụ AI.

Theo thông lệ nhiều năm qua, Apple nhiều khả năng sẽ trình làng dòng iPhone 18 Pro tại sự kiện mùa thu diễn ra vào tháng 9/2026.

Các nguồn tin rò rỉ đều cho rằng thế hệ iPhone mới sẽ mang đến bước tiến lớn về sức mạnh xử lý, khả năng AI, thời lượng pin và công nghệ camera. Tuy nhiên, mọi thông tin hiện vẫn chỉ dừng ở mức đồn đoán. Apple chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về cấu hình, giá bán hay lịch phát hành của iPhone 18 Pro Max.

Xem video concept iPhone 18 Pro Max. (Nguồn: Sam Tech/YouTube):

(Theo NDTV, AppleInsider)