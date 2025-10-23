iPhone Air “ế” toàn cầu, Apple giảm sản xuất triệt để

Theo Nikkei Asia, Apple đã gần như dừng sản xuất iPhone Air, dù mẫu máy này chỉ vừa mở bán tại Trung Quốc tuần trước. Các nguồn tin trong chuỗi cung ứng cho biết đơn hàng iPhone Air từ tháng 11 sẽ chỉ còn dưới 10% so với tháng 9, do doanh số yếu kém ở hầu hết thị trường ngoài Trung Quốc.

Ban đầu, iPhone Air dự kiến chiếm 10 - 15% tổng sản lượng iPhone mới năm 2025, song kế hoạch này đã bị cắt giảm nghiêm trọng. Mẫu máy được cho là “bước đệm chiến lược cho iPhone gập ra mắt năm 2026” nhưng phản ứng của người dùng toàn cầu không mấy tích cực.

Một lãnh đạo chuỗi cung ứng cho biết, Apple đã yêu cầu giảm mạnh đơn hàng linh kiện và module điện tử cho iPhone Air. Sản lượng gần như rơi vào "giai đoạn ‘end-of-production’ (kết thúc sản xuất)”, người này nói.

iPhone 17 và 17 Pro “cháy hàng”, Apple gia tăng 5 triệu máy

Ở thái cực ngược lại, iPhone 17 và iPhone 17 Pro đang bán vượt mọi kỳ vọng. Apple đã tăng sản lượng iPhone 17 thêm 5 triệu máy, đồng thời mở rộng đơn hàng cho bản cao cấp iPhone 17 Pro, theo các nguồn tin trực tiếp trong chuỗi cung ứng.

iPhone Air bị "ghẻ lạnh", trái ngược với phản ứng nồng nhiệt dành cho iPhone 17 và 17 Pro. Ảnh: Bloomberg

Tại Mỹ, thời gian giao hàng cho iPhone 17 bản 256GB là 2 - 3 tuần, trong khi người mua không cần chờ đợi với iPhone Air. Đây là dấu hiệu rõ ràng về chênh lệch nhu cầu giữa các mẫu.

Một nhà quản lý cung ứng nhận xét: “Apple là khách hàng duy nhất hiện vẫn giữ kế hoạch sản xuất ổn định. Các khách hàng smartphone khác của chúng tôi đều giảm đơn hàng trong năm 2025”. Công ty của ông cung ứng linh kiện cho 5 hãng smartphone lớn nhất thế giới, gồm Apple, Samsung, Xiaomi, Vivo và Oppo.

Bất chấp căng thẳng thương mại Mỹ -Trung và thị trường smartphone toàn cầu chững lại, Apple vẫn duy trì dự báo sản lượng 85 - 90 triệu iPhone 17 trong năm nay.

Theo một lãnh đạo khác, “Apple thậm chí yêu cầu chuẩn bị thêm linh kiện phòng khi nhu cầu vượt dự kiến”.

Apple ra mắt dòng iPhone 17 ngày 9/9 và bắt đầu giao hàng từ 19/9. Riêng iPhone Air bị trì hoãn tại Trung Quốc do quy định nghiêm ngặt về eSIM nhưng doanh số vài ngày đầu tại đây vẫn “khá tốt”, theo Nikkei Asia.

Theo Counterpoint Research, trong 10 ngày đầu mở bán, doanh số iPhone 17 cao hơn 14% so với iPhone 16 tại hai thị trường chủ lực là Mỹ và Trung Quốc. Mẫu iPhone 17 cơ bản đóng vai trò động lực chính cho tăng trưởng, nhờ chip mạnh hơn, dung lượng lớn hơn và mức giá giữ nguyên so với năm ngoái.

Hãng nghiên cứu cũng cho biết, trong quý III/2025, Apple là hãng duy nhất trong Top 5 toàn cầu ghi nhận tăng trưởng doanh số, bất chấp thị trường smartphone toàn cầu đang “bão hòa”.

Apple chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên.

(Theo Nikkei)