Chip 2nm - bước nhảy công nghệ

Apple đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn quan trọng trong chiến lược chip của mình. Theo các nguồn tin mới nhất, dòng chip A20 và A20 Pro sẽ là thế hệ vi xử lý đầu tiên của hãng được sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC, đánh dấu một bước tiến lớn về hiệu năng và hiệu suất năng lượng.

Dòng chip A20 và A20 Pro sẽ là thế hệ vi xử lý đầu tiên của Apple được sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC. Ảnh: AppleInsider

Hai con chip này sẽ được trang bị trên dòng iPhone 18 và mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple, dự kiến ra mắt vào tháng 9/2026. Các phiên bản tiêu chuẩn như iPhone 18 và iPhone 18e có thể sẽ ra mắt muộn hơn, vào khoảng tháng 3/2027.

Theo tin rò rỉ từ tài khoản “Mobile Phone Chip Expert” trên Weibo – một nguồn có độ tin cậy trung bình nhưng từng đúng nhiều lần – A20 Pro sẽ được giới thiệu đầu tiên, còn A20 tiêu chuẩn sẽ xuất hiện sau đó vài tháng.

Cách sắp xếp này được cho là giúp Apple kiểm soát tốt hơn chi phí sản xuất và nguồn cung chip trong giai đoạn TSMC đang tăng tốc sản lượng 2nm.

Bằng việc chia nhỏ chu kỳ phát hành, Apple cũng có thể tạo ra hai “thời khắc iPhone lớn” mỗi năm – vừa duy trì sức nóng truyền thông, vừa phân bổ hợp lý các dòng sản phẩm.

Dòng chip A20 đánh dấu sự chuyển đổi từ tiến trình 3nm (bắt đầu từ A17 Pro) sang 2nm của TSMC – một cải tiến cực kỳ quan trọng.

Với kích thước transistor nhỏ hơn, chip có thể tăng hiệu năng, giảm nhiệt lượng và tiêu thụ ít điện năng hơn trong cùng không gian.

Với người dùng, điều này đồng nghĩa với thời lượng pin dài hơn, khả năng phản hồi nhanh hơn, đặc biệt trong các tác vụ nặng về AI, đồ họa và xử lý hình ảnh.

Đáng chú ý, nhóm phát triển chip của Apple được cho là đang thử nghiệm thiết kế “RAM-on-wafer” – trong đó bộ nhớ RAM được đặt trực tiếp trên cùng tấm wafer với CPU và GPU, thay vì kết nối qua lớp riêng biệt.

Cách bố trí này giúp giảm độ trễ, thu nhỏ kích thước chip và tối ưu hiệu năng năng lượng, tương tự cách Apple đã áp dụng với bộ nhớ hợp nhất trên các máy Mac dùng chip M-series.

iPhone sẽ mỏng hơn, mát hơn, nhanh hơn

Nhờ tiến trình 2nm cùng cấu trúc mới, Apple có thể tái thiết kế iPhone mỏng hơn mà vẫn duy trì hiệu năng mạnh mẽ.

Với cùng dung lượng pin, thiết bị có thể chạy lâu hơn và tỏa nhiệt ít hơn – một yếu tố cực kỳ quan trọng trong thời đại của “Apple Intelligence”, khi các mô hình AI và tính năng nhận diện hình ảnh hoạt động liên tục trong nền.

Chip 2nm sẽ mở đường cho iPhone trở nên mỏng hơn, nhẹ hơn. Ảnh: igeeksblog

Hệ thống tản nhiệt tốt hơn cũng giúp iPhone vận hành các camera tiên tiến và màn hình sáng hơn mà không gặp tình trạng quá nhiệt – vấn đề từng gây tranh cãi trên một số mẫu iPhone gần đây.

Thậm chí, những cải tiến này có thể cho phép Apple giảm dung lượng pin trên các mẫu siêu nhẹ như iPhone Air trong tương lai, mà không làm giảm thời gian sử dụng.

Tóm lại, chip 2nm sẽ mở đường cho iPhone trở nên mỏng hơn, nhẹ hơn và thân thiện hơn với người dùng, đồng thời duy trì hiệu năng hàng đầu thế giới smartphone.

Bước chuyển sang 2nm của Apple trùng khớp với lộ trình sản xuất của TSMC – nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới.

Theo kế hoạch, TSMC sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt chip 2nm vào cuối năm 2025, cho phép Apple trở thành khách hàng thương mại đầu tiên sử dụng tiến trình này vào giữa năm 2026.

Tiến trình 2nm được dự đoán mang lại mức tăng hiệu năng 10–15% và hiệu suất năng lượng cao hơn tới 30% so với công nghệ 3nm hiện nay.

Điều này giúp Apple duy trì vị thế dẫn đầu so với Qualcomm và MediaTek, khi các đối thủ Android thường tụt hậu khoảng một thế hệ về hiệu suất trên mỗi watt.

Thực tế và thách thức phía trước

Dù tiềm năng lớn, giới chuyên môn khuyến cáo vẫn nên thận trọng với các tin đồn sớm. Việc tích hợp RAM trực tiếp lên wafer là một bước đi táo bạo và có thể chỉ áp dụng trên một số mẫu cao cấp ban đầu.

Những vấn đề như quản lý nhiệt hay tỷ lệ lỗi sản xuất cũng có thể là rào cản đáng kể. Tuy nhiên, Apple từ lâu đã chứng minh khả năng đi đầu trong việc tích hợp sâu giữa phần cứng và phần mềm.

Từ dòng chip A đầu tiên đến quá trình chuyển đổi sang Mac dùng Apple Silicon, Apple luôn ưu tiên thiết kế khép kín, tối ưu hóa toàn diện hơn là cấu trúc rời rạc như các đối thủ. Và A20 tiếp tục thể hiện triết lý đó.

Một lý do khác khiến Apple phát triển chip A20 Pro đặc biệt là để phục vụ mẫu iPhone gập – dòng sản phẩm đòi hỏi hiệu suất năng lượng cực cao và khả năng điều phối linh hoạt giữa các màn hình.

Video concept iPhone Fold. (Nguồn: Scene/YouTube)

Nếu các kế hoạch diễn ra đúng tiến độ, chiếc iPhone gập đầu tiên có thể ra mắt trong năm 2026, sử dụng A20 Pro như trung tâm sức mạnh – tương tự cách iPhone X từng ra mắt Face ID và màn hình OLED.

Các công nghệ màn hình linh hoạt và vật liệu mới mà Apple đang thử nghiệm cũng sẽ phụ thuộc vào hiệu năng tiết kiệm năng lượng của chip 2nm này.

Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, dòng A20 và A20 Pro sẽ trở thành cột mốc silicon tiếp theo của Apple – nhỏ hơn, nhanh hơn và mát hơn bao giờ hết. Và với nó, người dùng có thể kỳ vọng một thế hệ iPhone mỏng nhẹ, mạnh mẽ và bền bỉ hơn, mở đầu kỷ nguyên 2nm của Apple.

(Theo Macworld, AppleInsider)