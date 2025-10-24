Apple chỉ vừa ra mắt iPhone 17, nhưng giới công nghệ đã nhanh chóng hướng sự chú ý về năm tới. Theo hàng loạt tin rò rỉ ban đầu, iPhone 18 dự kiến sẽ đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ nhất của Apple trong nhiều năm, không chỉ về thiết kế mà còn về hiệu năng, camera và công nghệ hiển thị.

Mặt trước của các mẫu iPhone 18 Pro có thể trông khá khác biệt. Hình ảnh do AI tạo ra

Từ việc loại bỏ Qualcomm, đưa Face ID xuống dưới màn hình cho đến khả năng ra mắt mẫu iPhone gập đầu tiên, năm 2026 có thể trở thành thời điểm tái định nghĩa toàn bộ chiến lược sản phẩm của “Táo khuyết”.

1. Apple có thể chia tay Qualcomm

Theo nhiều nguồn tin, Apple đang thử nghiệm modem C2, kế nhiệm dòng C1 từng được tích hợp trên iPhone 16e. Nếu thành công, con chip 5G này sẽ giúp Apple hoàn toàn độc lập khỏi Qualcomm – đối tác mà hãng đã phụ thuộc suốt nhiều năm qua.

Modem C2 được cho là sẽ hỗ trợ mmWave tốt hơn, tích hợp kết nối đa mạng thông minh hơn để tăng tốc độ tải xuống, đồng thời tối ưu đáng kể hiệu suất năng lượng. Đây là bước tiến quan trọng giúp Apple làm chủ toàn bộ chuỗi phần cứng viễn thông của mình.

2. Ống kính khẩu độ biến thiên trên bản Pro

Một trong những nâng cấp camera được mong đợi nhất chính là khẩu độ biến thiên trên iPhone 18 Pro và 18 Pro Max.

Khác với khẩu độ cố định f/1.78 trên các thế hệ trước, hệ thống mới cho phép người dùng điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến, tương tự như trên máy ảnh chuyên nghiệp.

Điều này mang lại khả năng kiểm soát độ sâu trường ảnh tốt hơn, xử lý chủ thể sắc nét hơn, và tự do sáng tạo cao hơn trong nhiếp ảnh di động.

3. Chip A20 bước lên kỷ nguyên 2nm

Tin đồn về chip A20 cho thấy đây có thể là bước nhảy công nghệ táo bạo nhất của Apple. Con chip này được sản xuất trên tiến trình 2nm, thu nhỏ hơn so với 3nm trên A19.

Theo các nguồn rò rỉ, A20 có thể tăng hiệu năng thêm 15% và giảm mức tiêu thụ điện năng tới 30%, đưa iPhone 18 trở thành smartphone nhanh và tiết kiệm năng lượng hàng đầu thị trường.

Đây cũng sẽ là bước đệm cho Apple tiến sâu hơn vào lĩnh vực AI trên thiết bị.

4. Thiết kế lưng “xuyên thấu” độc đáo

Một rò rỉ thú vị tiết lộ iPhone 18 Pro có thể sở hữu thiết kế lưng bán trong suốt, cho phép người dùng thấy một phần bên trong máy.

Phần kính nhỏ này vừa mang tính thẩm mỹ, vừa có thể khoe khéo hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) – công nghệ được Apple giới thiệu từ iPhone 17 Pro.

Thiết kế này được xem là sự pha trộn giữa tính biểu tượng và sự táo bạo, khác biệt hoàn toàn với phong cách kín đáo truyền thống của Apple.

Concept iPhone Fold. Ảnh: Apple Insider

5. Dynamic Island sẽ “thon gọn” hơn

Dynamic Island – phần cắt nổi từng được xem là biểu tượng thiết kế mới – có thể được thu nhỏ đáng kể trên iPhone 18.

Theo các báo cáo, Apple đang phát triển phiên bản hẹp hơn, dạng viên thuốc mảnh, giúp mở rộng thêm diện tích hiển thị ở phần trên màn hình. Việc này được cho là nhờ sự cải tiến trong kích thước cảm biến và camera trước.

6. Face ID dưới màn hình: cuối cùng cũng thành hiện thực?

Sau nhiều năm đồn đoán, iPhone 18 Pro có thể là dòng đầu tiên ẩn hoàn toàn cảm biến Face ID dưới màn hình.

Điều này sẽ giúp mặt trước máy đạt thiết kế viền mỏng đều, tràn cạnh hoàn hảo, chỉ còn lại lỗ nhỏ cho camera selfie.

Nhà phân tích Ross Young – người từng nhiều lần dự đoán chính xác các công nghệ màn hình của Apple – cũng cho rằng Face ID dưới màn hình sẽ xuất hiện vào năm 2026, trùng khớp với những tin rò rỉ hiện nay.

7. Camera selfie “đục lỗ” thay cho tai thỏ

Nếu các tin đồn là thật, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sẽ loại bỏ hoàn toàn phần tai thỏ (notch), thay bằng thiết kế camera “đục lỗ” nhỏ gọn.

Các cảm biến ánh sáng và tiệm cận sẽ được đặt ẩn dưới màn hình, giúp Apple bắt kịp các đối thủ Android đã làm điều này từ lâu. Đây sẽ là một trong những thay đổi thẩm mỹ rõ rệt nhất kể từ khi iPhone X ra mắt năm 2017.

8. Nút Camera Control có thể bị khai tử

Tính năng Camera Control – xuất hiện lần đầu trên iPhone 16 – có thể sẽ bị loại bỏ hoàn toàn.

Theo các báo cáo, người dùng ít tương tác với nút này hơn kỳ vọng, trong khi chi phí sản xuất lại quá cao. Điều này nhắc nhở rằng không phải mọi cải tiến đều được duy trì – ngay cả khi chúng từng được quảng bá rầm rộ.

9. iPhone gập đầu tiên – “át chủ bài” năm 2026?

Cuối cùng, tin đồn nóng nhất: iPhone gập - còn được gọi là iPhone Fold. Một số nguồn tin cho rằng Apple có thể ra mắt mẫu gập đầu tiên cùng dòng iPhone 18 Pro vào mùa thu 2026, trong khi một số khác lại dự đoán sang mùa xuân 2027.

Video concept iPhone 18 Pro Max. (Nguồn: Sam Tech)

Chiếc máy này được cho là dạng gập ngang kiểu “book-style”, sử dụng bản lề titan, có đường gấp phẳng không nếp nhăn và giá khởi điểm khoảng 2.000 USD. Thông số dự kiến gồm RAM 12GB, bộ nhớ 256GB, cụm camera kép 48MP và camera selfie ẩn dưới màn hình.

Nếu thành hiện thực, đây sẽ là một trong những sản phẩm mang tính biểu tượng nhất của Apple kể từ iPhone đầu tiên, mở ra kỷ nguyên hoàn toàn mới cho thiết bị di động của hãng.

Với hàng loạt thay đổi từ thiết kế, chip xử lý, camera cho đến công nghệ màn hình, iPhone 18 hứa hẹn là cột mốc đột phá nhất của Apple trong thập kỷ này.

Dù vẫn còn sớm để khẳng định mọi tin đồn đều chính xác, nhưng nếu chỉ cần một nửa trong số đó trở thành sự thật, năm 2026 chắc chắn sẽ là “năm vàng” của iPhone và của Apple.

(Theo PhoneArena, The Verge)