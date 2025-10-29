Apple lập cột mốc lịch sử mới

Hôm qua đánh dấu một khoảnh khắc quan trọng đối với Apple: lần đầu tiên trong lịch sử, giá trị vốn hóa của công ty đã chính thức vượt mốc 4.000 tỷ USD trong phiên giao dịch.

CEO Apple Tim Cook. Ảnh: Mashable

Theo CNBC, cùng với Microsoft, hai “gã khổng lồ” công nghệ đều đã đạt mức vốn hóa 4.000 tỷ USD, chứng minh sức mạnh bền bỉ của những doanh nghiệp dẫn đầu kỷ nguyên số.

Dù vậy, cả Apple và Microsoft vẫn đứng sau Nvidia, công ty đang giữ vị trí quán quân giá trị thị trường với vốn hóa trên 4.600 tỷ USD. Nvidia đã bứt phá ngoạn mục nhờ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và nhu cầu khổng lồ đối với chip GPU chuyên dụng.

Microsoft từng đạt mốc 4.000 tỷ USD vào tháng 7 năm nay, còn Apple mới chỉ lần đầu bước vào “câu lạc bộ bốn nghìn tỷ”, một cột mốc mang tính biểu tượng cho sức mạnh tài chính và ảnh hưởng toàn cầu của hãng.

Apple kết phiên ngay dưới ngưỡng 4.000 tỷ USD, trong khi Microsoft giữ vững mức định giá trong suốt ngày giao dịch.

Microsoft tăng tốc nhờ thương vụ chiến lược với OpenAI

Cổ phiếu Microsoft tăng khoảng 2% trong phiên giao dịch nhờ công bố mới nhất: công ty đã hoàn tất việc nắm giữ 27% cổ phần trong mảng kinh doanh của OpenAI.

Đây là bước đi tiếp theo trong mối quan hệ hợp tác bắt đầu từ năm 2019 và củng cố vị thế của Microsoft như trung tâm của cuộc đua AI toàn cầu. Công ty đang khai thác chặt chẽ OpenAI để đưa AI vào mọi sản phẩm từ Windows, Bing, tới bộ Office.

Sự thăng hoa của Apple trong những tuần gần đây đến từ iPhone 17. Dòng sản phẩm mới bán ra từ tháng 9 được đánh giá là đang có doanh số tốt hơn so với thế hệ trước. Điều này đã giúp giá cổ phiếu Apple tăng 25% chỉ trong vòng 3 tháng.

Apple sẽ công bố báo cáo tài chính quý 4 năm tài khóa vào thứ Năm tới, và giới đầu tư đang đặt nhiều kỳ vọng. Trong khi đó, Microsoft sẽ công bố kết quả kinh doanh vào thứ Tư.

“Tâm lý tích cực quanh cổ phiếu Apple đang mạnh hơn bất cứ thời điểm nào trong 12 tháng qua”, nhà phân tích Samik Chatterjee của JPMorgan nhận định.

Ông duy trì khuyến nghị mua với Apple và nâng giá mục tiêu lên 290 USD/cổ phiếu, thể hiện niềm tin rằng đà tăng của Apple chưa dừng lại.

Ngoài doanh số iPhone, Apple còn khéo léo điều hướng rủi ro từ chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Trump.

Trong bối cảnh Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc, Apple đã nhanh chóng tái cấu trúc chuỗi cung ứng:

Dời phần lớn sản xuất dành cho thị trường Mỹ sang Ấn Độ và Việt Nam.

Thúc đẩy các dự án đầu tư sản xuất trong nước tại Mỹ.

Duy trì quan hệ tốt với chính quyền để đảm bảo lợi ích dài hạn.

“Việc tăng tốc đầu tư trong nước với song song chuyển dịch sản xuất ngoài Trung Quốc đã củng cố vị thế của Apple trước nguy cơ thuế quan”, nhà phân tích Chatterjee đánh giá.

Động thái này không chỉ giúp Apple giảm rủi ro mà còn đặt nền móng cho chiến lược dài hạn - đa dạng hóa sản xuất, tránh phụ thuộc vào một quốc gia duy nhất.

(Theo Mashable, CNBC)