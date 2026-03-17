Theo nhiều nguồn tin trong ngành, iPhone Fold có thể ra mắt ngay trong tháng 9 tới, đánh dấu bước ngoặt lớn của Apple trong cuộc đua smartphone gập vốn đang do các hãng Android dẫn dắt.

Trong tuần qua, nhiều chi tiết quan trọng về thiết kế, camera, hệ điều hành cũng như cấu hình phần cứng của iPhone Fold đã dần được hé lộ. Những thông tin này phần nào phác họa bức tranh rõ ràng hơn về chiến lược của Apple với thiết bị được kỳ vọng sẽ cạnh tranh trực tiếp với các mẫu máy gập cao cấp trên thị trường.

Nếp gấp màn hình: Giảm đáng kể nhưng chưa hoàn hảo

Một trong những thách thức lớn nhất của điện thoại gập là nếp gấp trên màn hình, vấn đề khiến nhiều người dùng cảm thấy khó chịu khi sử dụng.

Các báo cáo trước đây cho rằng Apple đã giải quyết gần như hoàn toàn vấn đề này nhờ tấm nền OLED mới do Samsung cung cấp. Công nghệ màn hình này từng được mô tả là “gần như không có nếp gấp” hoặc thậm chí “không còn nếp gấp”.

Tuy nhiên, theo nhà báo công nghệ nổi tiếng Mark Gurman của Bloomberg, thực tế có thể không hoàn hảo đến vậy. Công nghệ hiển thị mới của Apple đúng là giúp giảm đáng kể độ lộ của nếp gấp, nhưng vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn. Ông cho biết màn hình của iPhone Fold “không hoàn hảo”, đồng nghĩa người dùng có thể vẫn nhận thấy dấu vết nếp gấp khi nhìn ở một số góc nhất định.

Dù vậy, nếu Apple thực sự giảm được mức độ hiển thị của nếp gấp xuống thấp hơn các thiết bị hiện tại, đây vẫn sẽ là bước tiến đáng kể trong lĩnh vực smartphone gập.

Camera màn hình ngoài: Lỗ đục thay cho “viên thuốc” quen thuộc

Một thay đổi đáng chú ý khác nằm ở màn hình ngoài 5,5 inch của iPhone Fold.

Các tin đồn trước đây cho biết Apple sẽ sử dụng thiết kế camera đục lỗ (hole-punch) cho camera selfie thay vì cụm khuyết hình viên thuốc quen thuộc trên những iPhone gần đây. Thông tin mới từ Gurman đã xác nhận điều này: iPhone Fold sẽ không còn phần khuyết “viên thuốc” như trên các iPhone hiện tại.

Tuy nhiên, Apple vẫn giữ lại giao diện Dynamic Island, khu vực hiển thị thông báo hệ thống và các hoạt động thời gian thực (Live Activities). Điều này có nghĩa dù camera chỉ là một lỗ nhỏ trên màn hình, giao diện phần mềm vẫn mô phỏng vùng tương tác Dynamic Island xung quanh nó.

Ngoài ra, thiết bị không có Face ID dưới màn hình. Thay vào đó, Apple được cho là tích hợp Touch ID vào nút nguồn ở cạnh bên, tương tự một số dòng iPad.

Camera màn hình trong: Apple từ bỏ công nghệ dưới màn hình

Màn hình chính bên trong của iPhone Fold dự kiến có kích thước 7,8 inch, gần tương đương với tablet cỡ nhỏ.

Ban đầu, nhiều nguồn tin cho rằng Apple sẽ áp dụng camera ẩn dưới màn hình cho phần hiển thị này. Nếu điều đó xảy ra, iPhone Fold sẽ trở thành chiếc iPhone đầu tiên có thiết kế toàn màn hình thực sự, không lỗ đục hay tai thỏ.

Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất của Gurman, Apple đã từ bỏ kế hoạch này. Nguyên nhân chính là công nghệ camera dưới màn hình hiện nay vẫn cho chất lượng hình ảnh kém hơn đáng kể so với camera truyền thống.

Thay vì mạo hiểm với chất lượng ảnh, Apple được cho là chọn giải pháp thực tế hơn: camera đục lỗ giống màn hình ngoài.

iPhone Fold hoạt động như iPhone hay iPad?

Một câu hỏi lớn xoay quanh iPhone Fold là: khi mở ra với màn hình lớn gần bằng tablet, thiết bị này sẽ hoạt động như iPhone hay như iPad?

Màn hình trong có tỷ lệ 4:3, tương tự các dòng iPad mini, khiến nhiều người cho rằng Apple có thể chuyển đổi hệ điều hành khi mở máy.

Theo Gurman, điều đó sẽ không xảy ra. iPhone Fold vẫn chạy iOS, không phải iPadOS.

Tuy vậy, khi mở máy, giao diện sẽ chuyển sang bố cục giống iPad, cho phép chạy hai ứng dụng song song trên màn hình. Nhiều ứng dụng sẽ hiển thị thanh sidebar bên trái, và Apple cũng cung cấp công cụ để các nhà phát triển điều chỉnh ứng dụng hiện tại cho phù hợp với giao diện mới.

Dù vậy, thiết bị không hỗ trợ toàn bộ hệ thống đa nhiệm mạnh mẽ như trên iPad, và cũng không thể chạy trực tiếp các ứng dụng iPadOS.

RAM 12GB và bộ nhớ lên tới 1TB, giá có thể gần 3.000 USD

Về cấu hình, iPhone Fold được cho là sẽ trang bị 12GB RAM, tương đương các mẫu iPhone cao cấp thế hệ mới như iPhone 17 Pro.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Samsung sẽ bắt đầu giao lô DRAM cho Apple từ Quý 2/2026 để kịp tiến độ sản xuất. Đáng chú ý, Samsung được cho là đã đàm phán mức giá cao hơn đáng kể so với các hợp đồng cung cấp bộ nhớ trước đây. Nguyên nhân chủ yếu là nguồn cung bộ nhớ toàn cầu đang thắt chặt do nhu cầu khổng lồ từ các máy chủ AI.

Về dung lượng lưu trữ, nguồn tin rò rỉ Instant Digital cho biết iPhone Fold sẽ có ba tùy chọn: 256GB, 512GB và 1TB.

Phiên bản cao cấp nhất có thể tiệm cận mức giá 3.000 USD. Để dễ hình dung, một chiếc iPhone Fold bản 1TB có thể có giá gần bằng hai chiếc iPhone 17 Pro 1TB.

Nếu thông tin này chính xác, iPhone Fold sẽ trở thành một trong những chiếc smartphone đắt nhất từng được Apple sản xuất, nhưng đồng thời cũng là thiết bị thể hiện rõ tham vọng của hãng trong kỷ nguyên smartphone gập.

(Theo PhoneArena, Mashable, MacRumors)