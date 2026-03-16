Trong bối cảnh cuộc đua điện thoại gập đang nóng lên trước khi chiếc iPhone gập đầu tiên ra mắt, nhiều thông tin rò rỉ mới cho thấy Samsung cũng đang chuẩn bị một mẫu thiết bị đặc biệt để đối đầu trực tiếp.

Thiết bị này được cho là mang tên tạm thời Galaxy Z Wide Fold và theo các báo cáo mới nhất, cấu hình của nó chỉ nâng cấp ở mức khá khiêm tốn so với Galaxy Z Fold 7.

Google Pixel 10 Pro Fold có pin dung lượng lớn hơn Galaxy Z Wide Fold. Ảnh: PhoneArena

Dù vậy, Samsung dường như không đặt trọng tâm vào phần cứng, mà kỳ vọng thiết kế “gập rộng” độc đáo sẽ trở thành yếu tố khác biệt để cạnh tranh với iPhone gập sắp tới của Apple.

Thiết kế gập rộng, điểm nhấn chính của thiết bị

Theo các nguồn tin rò rỉ, Galaxy Z Wide Fold sẽ sở hữu màn hình chính kích thước khoảng 7,6 inch. Con số này nhỏ hơn đôi chút so với màn hình gần 8 inch của Galaxy Z Fold 7, nhưng thiết kế “wide-fold”, tức kiểu gập theo chiều rộng, sẽ tạo ra trải nghiệm hoàn toàn khác.

Khi mở ra, thiết bị sẽ hoạt động gần giống một chiếc máy tính bảng nhỏ, mang lại không gian hiển thị rộng rãi cho đa nhiệm, xem video hoặc làm việc. Ý tưởng này khá tương đồng với chiến lược mà Apple được cho là đang theo đuổi cho chiếc iPhone gập đầu tiên, nhằm mang đến trải nghiệm gần với iPad hơn là một chiếc smartphone thông thường.

Về hiệu năng, báo cáo cho biết máy có thể sử dụng vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, cùng dòng chip trên Galaxy S26 Ultra.

Tuy nhiên, khả năng này vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Samsung vẫn có thể lựa chọn con chip tự phát triển Exynos 2600, được sản xuất trên tiến trình 2nm.

Nếu điều này xảy ra, Galaxy Z Wide Fold có thể trở thành một trong những thiết bị đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ bán dẫn thế hệ mới, hứa hẹn cải thiện hiệu suất và tiết kiệm năng lượng.

Pin lớn hơn một chút, nhưng chưa thực sự đột phá

Một trong những điểm bị chỉ trích nhiều nhất trên Galaxy Z Fold 7 là dung lượng pin chỉ 4.400 mAh, gần như không thay đổi so với Galaxy Z Fold 6. Điều này khiến nhiều người kỳ vọng Samsung sẽ nâng cấp mạnh mẽ hơn ở thế hệ tiếp theo.

Tuy nhiên, những thông tin mới cho thấy điều đó có thể chưa xảy ra. Galaxy Z Wide Fold được cho là sẽ trang bị pin hai cell với tổng dung lượng khoảng 4.800 mAh. Con số này nhỉnh hơn một chút so với Fold 7, nhưng vẫn chưa thể chạm mốc 5.000 mAh mà nhiều người mong đợi.

Galaxy Z Fold 7. Ảnh: Sammobile

Để so sánh, mẫu Galaxy Z TriFold, thiết bị gập ba màn hình của hãng, đã sở hữu viên pin lên tới 5.600 mAh. Trong khi đó, nhiều smartphone gập đến từ Trung Quốc hiện cũng trang bị pin dung lượng lớn hơn đáng kể.

Dù vậy, Samsung nhiều khả năng vẫn tối ưu hóa phần mềm để thiết bị đạt thời lượng sử dụng “trọn một ngày”. Tuy nhiên, xét riêng về thông số pin, Galaxy Z Wide Fold dường như chưa mang lại bước nhảy vọt đáng kể.

Một canh bạc lớn của Samsung

Ở thời điểm hiện tại, nhiều chi tiết về chiếc iPhone gập đã dần lộ diện, bao gồm cách ứng dụng hoạt động và cách iOS sẽ được thiết kế lại để tận dụng màn hình gập. Apple được cho là đặt cược vào trải nghiệm giống iPad để thu hút người dùng, thay vì chỉ đơn thuần tạo ra một chiếc điện thoại gập.

Samsung dường như đang đặt cược theo hướng ngược lại: hãng tin rằng cách tiếp cận khác thường của Apple đối với thiết bị gập sẽ tạo ra xu hướng mới trên thị trường. Nếu điều đó xảy ra, Galaxy Z Wide Fold có thể hưởng lợi nhờ thiết kế tương tự.

Tuy nhiên, đây cũng là một canh bạc không nhỏ. Nếu chiếc iPhone gập không đạt doanh số như kỳ vọng, sản phẩm của Samsung có thể rơi vào tình cảnh giống Galaxy S25 Edge, một thiết bị thử nghiệm nhưng không tạo được sức hút lớn trên thị trường.

Nhiều người kỳ vọng Samsung sẽ tận dụng cơ hội này để nâng cấp mạnh hơn, đặc biệt là về dung lượng pin. Nhưng với những thông tin rò rỉ hiện tại, có vẻ người dùng sẽ phải chờ thêm ít nhất một thế hệ nữa để thấy những thay đổi lớn trong dòng điện thoại gập của hãng.

(Theo PhoneArena, GSMarena)