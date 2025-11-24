Nhiều nguồn rò rỉ gần đây cho thấy mẫu máy cao cấp nhất của dòng Galaxy S26 - Galaxy S26 Ultra sẽ nhận được một cải tiến lớn về camera, đặc biệt là khả năng chụp thiếu sáng.

Bên cạnh tốc độ sạc nhanh hơn, đây là nâng cấp được người dùng mong chờ nhất.

Một concept Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Phone Tech

Giờ đây, một nguồn nổi tiếng đã tiếp tục củng cố thông tin này. Và nếu đúng như vậy, người dùng, đặc biệt là các fan Samsung, chắc chắn sẽ hào hứng.

Khẩu độ được mở rộng lên F1.4 cho camera chính

Theo PhoneArena, Universe Ice - nguồn rò rỉ đáng tin cậy trong giới công nghệ - đã đăng tải một hình ảnh trên mạng xã hội X, cho thấy thông số của một bức ảnh được cho là chụp từ camera chính của Galaxy S26 Ultra.

Theo dự đoán, camera chính của máy vẫn sẽ sử dụng cảm biến 200MP. Tuy nhiên, điểm thay đổi quan trọng nhất chính là khẩu độ được mở rộng lên F1.4, cho phép thu sáng nhiều hơn đáng kể so với khẩu độ camera chính của Galaxy S25 Ultra.

Trong bài đánh giá Galaxy S25 Ultra trước đây, sự cải thiện về ảnh chụp đêm so với S24 Ultra là có nhưng chưa thực sự ấn tượng.

Việc Samsung tiếp tục mở rộng khẩu độ có thể giúp ảnh chụp đêm của S26 Ultra vượt trội hơn nữa.

Dù có thay đổi về khẩu độ, Galaxy S26 Ultra được cho là vẫn sử dụng cảm biến ISOCELL HP2 quen thuộc.

Đây là cảm biến 1/1.3 inch, kích thước điểm ảnh 0.6μm, hỗ trợ chụp ảnh RAW 10-bit và 12-bit.

Nhờ công nghệ Dual Slope Gain và Smart ISO Pro, cảm biến này có khả năng ghi lại hình ảnh với dải sáng rộng hơn, hạn chế cháy sáng và giữ chi tiết tốt trong điều kiện phức tạp.

Bên cạnh đó, cảm biến vẫn hỗ trợ gộp pixel, mang lại ba tùy chọn độ phân giải: 12,5MP, 50MP và 200MP.

Trong khi hệ thống bốn camera của S26 Ultra dự kiến không thay đổi nhiều, một nâng cấp nhỏ nhưng đáng chú ý có thể xuất hiện: thay thế camera tele 10MP bằng camera 12MP với zoom quang 3x.

Dù không phải bước nhảy vọt về phần cứng, những cải tiến khác có thể giúp tổng thể camera tốt hơn rõ rệt.

Hiệu năng xử lý mạnh hơn đóng vai trò quan trọng

Camera tốt không chỉ nằm ở phần cứng và Samsung dường như hiểu rất rõ điều đó. Galaxy S26 Ultra sẽ sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, mang lại khả năng xử lý hình ảnh mạnh hơn và thông minh hơn.

Chưa dừng lại ở đó, Samsung còn dự kiến nâng cấp RAM cho máy.

Nghe có vẻ lạ khi RAM liên quan đến chất lượng camera, nhưng trên thực tế, RAM nhanh hơn giúp cải thiện đáng kể tốc độ chụp ảnh đêm, giảm nhiễu hình, làm mượt quá trình zoom liên tục, cải thiện chất lượng preview và mang đến hình ảnh chân thực hơn khi bật chế độ chân dung trực tiếp.

Video concept Galaxy S26 Ultra. (Nguồn: Phone Tech / YouTube)

Đặc biệt, khi quay video 8K hoặc 120fps, RAM nhanh giúp thiết bị ổn định hơn và giảm tình trạng mất khung hình.

Bên cạnh đó, dòng Galaxy S26 được đồn đoán hỗ trợ chuẩn mã hóa video APV (Advanced Professional Video), mang đến khả năng chỉnh sửa và xử lý hậu kỳ tốt hơn, hướng tới người dùng chuyên nghiệp.

Kỳ vọng lớn cho Galaxy S26 Ultra

Đối với những người thường xuyên chụp ảnh đêm, khẩu độ F1.4 là một nâng cấp cực kỳ đáng giá. Việc thu sáng tốt hơn giúp giảm nhiễu, tăng độ sắc nét và giúp người chụp không phải giữ máy quá lâu để có được một bức ảnh rõ ràng.

Với cảm biến lớn, thuật toán mới và RAM nhanh hơn, Samsung có thể tạo ra một trong những flagship có khả năng chụp đêm tốt nhất thị trường.

Cảm giác chụp ảnh nhanh và chính xác hơn cũng là điều nhiều người mong đợi. Không ai muốn đứng chờ máy xử lý vài giây rồi bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp.

Nếu những cải tiến này được hiện thực hóa, S26 Ultra sẽ không chỉ là chiếc máy sở hữu thông số ấn tượng mà còn là thiết bị mang lại trải nghiệm sử dụng thực sự vượt trội.

Những thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy Samsung đang nghiêm túc đầu tư vào hệ thống camera của Galaxy S26 Ultra.

Từ khẩu độ lớn hơn, RAM nhanh hơn, chip mạnh hơn đến chuẩn mã hóa video mới, mọi yếu tố đều hướng tới nâng cao trải nghiệm nhiếp ảnh và quay phim.

Nếu Samsung thực sự hoàn thiện tất cả những thay đổi này, Galaxy S26 Ultra có thể trở thành một trong những mẫu flagship cân bằng nhất: mạnh về hiệu năng, vượt trội về camera và hữu dụng trong đời sống hằng ngày.

(Theo PhoneArena, Macworld)