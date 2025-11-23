Một rò rỉ mới cho thấy Galaxy S26 Ultra sẽ sở hữu dung lượng pin cao nhất từng xuất hiện trên điện thoại cao cấp dòng chính của Samsung trong nhiều năm qua.

Galaxy S26 Ultra có thể được trang bị pin 5.200mAh. Ảnh PhoneArena

Trong gần một thập kỷ, Samsung gần như “mắc kẹt” với mức 5.000mAh cho các mẫu Ultra, bất chấp người dùng luôn mong chờ sự đột phá về thời lượng pin. Nhưng mọi thứ có vẻ sẽ thay đổi vào năm tới.

Galaxy S26 Ultra có thể được trang bị pin 5.200mAh

Nguồn tin rò rỉ cho biết Galaxy S26 Ultra vẫn tiếp tục xu hướng mỏng hơn và nhẹ hơn so với thế hệ trước – điều vốn khiến nhiều người lo ngại khó có thể tăng dung lượng pin.

Tuy nhiên, Samsung được cho là đã tìm ra cách nâng cấp pin lên mức 5.200mAh, thay vì tiếp tục “giậm chân” ở con số 5.000mAh quen thuộc.

Điều đáng chú ý là những báo cáo trước đó cũng đề cập đến việc Samsung sẽ nâng tốc độ sạc nhanh của Galaxy S26 Ultra lên 60W. Khi kết hợp cả hai – dung lượng lớn hơn và tốc độ sạc nhanh hơn – đây là một nâng cấp thực sự đáng giá, đáp ứng đúng nhu cầu quan trọng nhất của người dùng điện thoại cao cấp hiện nay.

Dù không phải là bước nhảy vọt quá lớn, việc Samsung điều chỉnh dung lượng pin cho thấy hãng đang quan tâm đúng chỗ và sẵn sàng thay đổi những điều tưởng như bất khả thi trước đây.

Điều này cũng rất cần thiết khi các thông số pin bị rò rỉ của chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên đang cho thấy Apple sẽ cạnh tranh mạnh mẽ hơn ở mảng thời lượng sử dụng.

Sức ép từ iPhone 17 Pro Max

Sự chậm thay đổi của Samsung khiến không ít người dùng gần như mất hy vọng về một viên pin lớn hơn trên dòng Ultra.

Đúng thời điểm ấy, Apple bất ngờ tăng dung lượng pin lên ngang Samsung với iPhone 17 Pro Max – một động thái gây sức ép rõ rệt.

Có ý kiến cho rằng lý do chính khiến Samsung nâng pin cho Galaxy S26 Ultra chỉ đơn giản là để giữ vững lợi thế trước Apple. Dù nghe có vẻ phũ phàng, đây không phải là nhận định vô lý.

Trong nhiều trường hợp, Apple thay đổi gì thì Samsung lại có động lực điều chỉnh theo – và ngược lại.

Nếu thực sự S26 Ultra sở hữu pin 5.200mAh chỉ để “vượt mặt nhẹ” iPhone 17 Pro Max, thì đó vẫn là một tin vui cho người dùng. Bởi cuối cùng, áp lực cạnh tranh cũng mang đến lợi ích trực tiếp cho người mua điện thoại.

Dự án Galaxy S26 Edge có thể đã góp phần thúc đẩy đột phá

Ngoài ảnh hưởng từ Apple, việc Samsung từng thử nghiệm mẫu Galaxy S26 Edge – dù dự án có thể đã bị hủy – cũng được cho là yếu tố giúp S26 Ultra tiến xa hơn.

Videp concept Galaxy S26 Ultra - 6G. (Nguồn: Concept Mob)

Theo mô tả từ các rò rỉ, Samsung đã chạm đến giới hạn của công nghệ pin lithium-ion truyền thống khi phát triển S26 Edge. Những bài học từ dự án này nhiều khả năng được áp dụng cho S26 Ultra: tối ưu hóa thiết kế bên trong, giảm độ dày nhưng vẫn tăng được dung lượng pin.

Cách tiếp cận này trái ngược với Apple. Tại Cupertino, dòng iPhone Air được định hướng siêu mỏng cho người dùng thích sự gọn nhẹ, trong khi các mẫu Pro và Pro Max lại dày hơn để chứa phần cứng lớn hơn, pin to hơn và camera nâng cấp.

Dù con đường của hai hãng khác nhau, sự cạnh tranh về pin đang tạo ra xu hướng tích cực: smartphone cao cấp ngày càng có thời lượng sử dụng dài hơn thay vì mỏng đi một cách vô nghĩa.

Nếu Samsung thực sự nâng pin lên 5.200mAh mà vẫn giữ máy mỏng và nhẹ, đây sẽ là một thành tựu kỹ thuật đáng ghi nhận.

Nhưng điều mà giới công nghệ kỳ vọng hơn cả vẫn là sự chuyển dịch sang thế hệ pin mới, đặc biệt là pin silicon-carbon – hứa hẹn mang lại mật độ năng lượng cao hơn nhiều so với lithium-ion hiện tại.

Samsung đã từng nhắc đến việc nghiên cứu loại pin này, và thị trường đang rất chờ đợi. Nếu các hãng lớn như Samsung hoặc Apple đưa pin silicon-carbon vào sản phẩm thương mại, thời lượng pin trên điện thoại thông minh có thể thay đổi hoàn toàn.

(Theo PhoneArena, Macworld)